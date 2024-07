Lista de países que prohibieron al american bully XL: ¿Qué los llevó a esta decisión?

Irlanda es uno de los últimos países en sumarse a la iniciativa de prohibir a la raza. (REUTERS/Toby Melville)

Irlanda se suma a la lista de países que prohibieron la importación, crianza, reventa de la raza de perro american bully XL a partir del 1 de octubre de este año. Aquellos que ya posean un ejemplar de estos necesitarán un “certificado de exención” para conservarlos, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Desarrollo Rural y Comunitario de la nación.

A partir del 1 de febrero de 2025 será ilegal poseer uno de estos perros si no se cuenta con dicho certificado de exención. Esta prohibición se da “en aras de la seguridad pública”, pues se suscitaron una serie de ataques que incluyeron la muerte de Nicole Morey, habitante de la ciudad de Limerick.

La ministra Heather Humphreys señaló que “está introduciendo regulaciones” que prohibirán la venta, cría, reubicación e importación de perros XL Bully con efecto a partir del 1 de octubre de este año.

“Estas nuevas regulaciones garantizarán que, a partir de octubre, nadie en el Estado pueda tomar posesión de estos perros peligrosos y que será ilegal criar, vender, importar, realojar, intercambiar, regalar o abandonar perros XL Bully”, explicó la ministra.

¿Es el bully XL un perro peligroso?

La prohibición tuvo lugar después de una serie de ataques en el país.

Las prohibiciones de poseer perros de la raza no estuvieron exentas de controversia. Humphreys dijo estar consciente de que mucha gente no estaría de acuerdo con la decisión, sin embargo, aclaró que “la vida de ningún canino vale más que la vida humana”. “En última instancia, eso fue lo que me guió a tomar esta decisión”, añadió.

“El XL Bully fue responsable del horrible ataque a Alejandro Nissan en Wexford el año pasado y también fue la raza que mató a una joven en Limerick recientemente”, explicó la mandataria que, según asegura, en caso de no tomar medidas pronto, el número de individuos caninos aumentará y su “temor” es que los ataques “se vuelvan más frecuentes”.

“Estoy firmemente convencida de que Irlanda no debería desfasarse de las jurisdicciones vecinas de Irlanda del Norte y el Reino Unido en este asunto”, concluyó la ministra.

Esta variante canina ya estaba incluída en la lista de “razas restringidas”, aunque hasta el 12 de julio no existía ninguna prohibición.

Reino Unido, Gales y Escocia son otros países que adoptaron en el pasado la misma medida que Irlanda.

El catálogo de “razas restringidas”, según información disponible en el sitio web del Gobierno de Irlanda, consiste en:

Pitbull terrier americano

Mastín toro

Doberman pinscher

Bull terrier inglés

pastor alemán (alsaciano)

Akita japonés

Tosa japonés

Perro crestado de Rodesia

Rottweiler

Staffordshire bull terrier

Perros del tipo conocido como “Bandog”

La lista de países que prohibieron al bully XL

La raza es conocida por tener una complexión sólida y cuerpo robusto.

Los perros conocidos como “bully”, de acuerdo con el American Kennel Club (AKC), son razas de complexión sólida y cuerpos anchos ancestralmente usados para hostigar a los toros como forma de juego.

A raíz de múltiples ataques de miembros de la variante “XL” de esta raza, diversos países tomaron la decisión de prohibirlos definitivamente.

Reino Unido fue la nación que en septiembre de 2023 tomó la iniciativa de prohibir a la raza. Rishi Sunak, el entonces primer ministro, aprobó la ley que impide la venta, abandono, crianza, regalo y posesión de bully XL en todo el territorio.

Se considera ilegal poseer un perro bully XL sin un certificado de exención. En caso de contar con uno, la mascota debe ser mantenida con bozal, atado y sujeto de forma segura por una persona mayor de 16 años en lugares públicos.

Gales es otro de los países que se unieron a la iniciativa de prohibir la tenencia, abandono, realojamiento, venta y, entre otras cosas, crianza de estos perros.

En febrero de este año, el Gobierno de Escocia emitió un comunicado en el que informó que la nación tomaría como ejemplo las decisiones tomadas por Reino Unido sobre los american bullies.