¿Cuáles son las razas de perro más limpias de todas?, ideales para amantes del orden

Algunas de las razas son consideradas como las más limpias de todas debido a su pelaje corto o hipoalergénico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas deciden adoptar perros basándose en el tamaño, color o largo del pelaje y hasta forma de ser, pero existe una característica más que a menudo pasa desapercibida: la limpieza, no obstante, suele ser tomada en cuenta por aquellos dueños para los que la pulcritud es algo primordial.

Para contestar la pregunta ¿Cuáles son las razas de perros más limpias? es necesario tomar en cuenta aspectos como el olor o la cantidad de pelo que sueltan y si este es hipoalergénico, es decir, que no produce ninguna reacción alérgica.

Razas como los xoloitzcuintles o los terrier americanos sin pelo, como lo indica su nombre, carecen de pelaje, lo que hace que sus dueños no puedan sufrir por encontrarse mechones regados por la casa, mientras que otras como los chow-chow acostumbran a hacer sus necesidades siempre en lugares establecidos.

¿Cuáles son las razas de perro más limpias del mundo?

Según PetMD, servicio de veterinaria en línea, algunas de las razas de perros más limpias son las siguientes:

Barbilla japonesa

Los barbilla japonesa se caracterizan por contar con un largo y sedoso pelaje. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los barbilla japonesa son una raza reconocida por el American Kennel Club (AKC) en 1888 que se caracteriza por ser un “encantador compañero” que a su vez cuenta con un sedoso pelaje.

Si bien su largo y aterciopelado abrigo pudiera ser indicativo de que es una raza que requiere mucho mantenimiento, especialistas del AKC aseguran que es “sorprendentemente fácil” mantener a un barbilla japonés en buenas condiciones y que para lograrlo bastará un cepillado semanal y un baño una vez al mes.

Basenji

El basenji no ladra y su pelaje corto lo hace excelente para aquellos dueños que desean tener un hogar limpio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta raza fue registrada por el club canino en 1944. Es pequeña y su pelaje corto y brillante los distingue del resto. No ladran y su pelaje es fácil de mantener, pues sólo bastará con pasar un cepillo de cerdas suaves para conservarlo en condiciones óptimas.

No cuentan con el clásico “olor a perro” y no necesitan de baños frecuentes a no ser que se ensucien demasiado. Sus uñas deben cortarse regularmente, puesto a que si crecen demasiado pueden provocarle dolor a la mascota y dificultad para caminar y correr.

Caniche

El caniche tiene un pelaje "poco alergénico". (AP Photo/Julia Nikhinson)

El caniche forma parte del AKC como una raza reconocida desde 1887 y poseen un pelaje rizado y “poco alergénico”. Requieren de cepillado constante para evitar enredos y que un peluquero canino intervenga cada cuatro a seis semanas.

Su pelaje “relativamente poco suelto” hace que especialistas del club consideren al caniche como una raza ideal para personas con alergias.

Chow-Chow

Los chow-chow son conocidos como los perros más limpios del mundo, según especialistas del AKC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de China, esta raza canina es considerada como la más limpia de todas, pues acostumbran hacer sus necesidades “en el lugar correcto”, tienen “poco olor a perro” y su comportamiento suele ser igual de “quisquilloso” que el de un gato.

Requieren aseo regularmente y cepillado por lo menos dos veces por semana para mantenerse saludables. El pelaje del chow-chow tiende a enredarse con facilidad, especialmente el que se encuentra alrededor de la cabeza.

Galgo

El galgo, además de tener un carácter amigable, es conocido por ser una de las razas más limpias de todas.

Aunque normalmente lo que caracteriza a los galgos es su gentileza y temperamento amigable, su pelaje corto y liso los convierte en una de las razas de perros más limpias de todas.

Para mantener a estos animales saludables mediante el aseo es necesario que sus dueños les den baños regulares y “frotamientos” con un paño húmedo, según especialistas del AKC.

Lebrel o whippet

El whippet o lebrel, al igual que el galgo, es una raza muy limpia.

Los whippets, al igual que los galgos, tienen pelo corto y fino. Carecen del ya mencionado “olor a perro” y su comportamiento y personalidad los hacen adecuados para aquellos dueños que deseen pulcritud.

Especialistas de la AKC consideran que es una raza que requiere de poco mantenimiento, requiriendo únicamente de un cepillado semanal y baños ocasionales.