Un destino alterado por el amor: veterinario salva al perro Toby de la eutanasia

Esta foto fue tomada el día en que Toby llegó a la vida del veterinario y decidió hacerse cargo de sus necesidad. Sus ojos estaban llorosos y estaba desconcertado por lo que pasó (X @FeltonR)

Un veterinario de Escocia decidió rescatar a un cachorro de siete semanas de la muerte después de que el anterior dueño le pidió que sacrificara al pequeño labrador sin algún motivo en específico. El doctor Oliver Reeve confundido por lo que le habían pedido decidió adoptar al animal que pesaba 5 kilogramos.

El canino de pelaje dorado fue separado desalmadamente de su madre, el veterinario explicó que el labrador era tan joven que aún necesitaba algunas semanas de convivencia con su progenitora. Reeve se negó a compartir cuál fue la petición específica que recibió de los dueños anteriores, pero aprovechó la situación para presentar a sus seguidores en redes sociales a “su nuevo hijo”.

“Un cachorro de siete semanas fue llevado a la clínica para ser sacrificado esta noche. Muy triste. De todos modos, conozcan a mi nuevo ‘hijo’”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter). En la foto se puede ver a la criatura entre brazos, con una mirada triste y cobijado por una manta blanca.

Una rayo de luz entre la oscuridad

El labrador después de la primera cirugía a la que fue sometido. En los próximos meses tendrá otra intervención quirúrgica (X @FeltonR)

Oliver Reeve compartió en entrevista para el medio local Belfast Live que la situación de la familia era complicada y al parecer no podían hacerse cargo del animal, así que “felizmente” le ofrecieron que le aplicara la eutanasia para que terminara de sufrir.

“Les dí la opción de entregar el cachorro y me pidieron practicarle la eutanasia. Probablemente sea mejor que no hable de esto. Estas situaciones siempre son más complicadas de lo que parecen a primera vista”, comentó el veterinario sobre el perro al que sus hijas llamaron Toby.

Las nuevas dueñas del labrador consideraron que esta era un nombre sólido para su caso, pero además tiene una infinidad de apodos cariñosos. La esposa de Oliver Reeve es maestra en una escuela y si tuvo un día difícil con alguno de los alumnos le ponen dicho nombre al canino a modo de juego.

El veterinario compartió que tiene la misión de asegurar que la vida del cachorro sea la más positiva y enriquecedora, él y su familia se van a encargar de todo lo que necesite el perro. Una vez que crezca lo suficiente, Toby será sometido a una etapa de socialización para que aprenda a convivir con otros animales de compañía y personas.

Los usuarios de la red social agradecieron la decisión que tomó el veterinario y le hicieron saber por la misma vía algunos casos de rescate que cambiaron la vida de una criatura para siempre. La primera publicación sobre Toby tiene hasta el momento más de 236.000 likes y 4.000 respuestas.

Acciones que cambiaron el mundo

La última foto que tomaron de Toby, está cansado y lucha por recuperarse de sus problemas de salud (X @FeltonR)

Oliver Reeve dio a conocer el pasado 2 de julio que el cachorro fue sometido a una cirugía para corregir sus problemas de nacimiento, el canino salió de cirugía sin problemas y tendrá que ser intervenido una vez más en los próximos meses. “Este hombrecito valiente lo hizo realmente bien hoy”, escribió el veterinario junto con unas fotos del canino.

El especialista en animales pidió no juzgar a las personas que lleven a los animales que nacieron con problemas de salud al veterinario para aplicarles la eutanasia, pues en muchos de los casos es necesario aplicar porque la calidad de vida que va a tener la criatura no va a mejorar.

En el caso de Toby es posible ayudarlo con sus problemas y no fue necesaria la eutanasia. Revee compartió en la última actualización sobre el estado de salud del can que está muy cansado y parece no estar pasándola bien, pero confía que con el paso de los días su situación médica mejore.