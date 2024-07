Freddy, la madre sustituta de 50 años que no deja que su avanzada edad la detenga

Fredrika tiene 50 años y aún puede criar bebés huérfanos. (Facebook/Cleveland Metroparks Zoo)

Fredrika, cariñosamente conocida como “Freddy”, es una gorila de las tierras bajas occidentales que habita en el Cleveland Metroparks Zoo de Ohio, en Estados Unidos y que, de acuerdo con reportes de la revista National Geographic, cumplió 50 años el 5 de junio, superando la esperanza de vida promedio de su especie en 13 años.

A lo largo de su vida procreó a 12 hijos, sin embargo, su descendencia no se detuvo ahí, pues también es abuela y hasta bisabuela. Su avanzada edad no le impide ser una excelente cuidadora y en la actualidad protege a dos crías rechazadas por sus madres originales: Kayembe y Jameela.

Esta última nació en el zoológico de Fort Worth, Texas, a inicios de enero. Su madre, Sekani, y los otros miembros de su tropa original fracasaron al mostrar comportamientos que indicaran un vínculo exitoso con la cría, por lo que tuvo que ser trasladada al hogar de Freddy con la esperanza de que se desarrollara exitosamente.

No deja que la edad la detenga

Actualmente, Freddy cuida de Jameela y Kayembe, dos crías rechazadas por sus madres al nacer.

Kristen Lukas, directora de conservación y ciencia de Cleveland Metroparks Zoo, contó en diálogo con NatGeo que Freddy aceptó a Jameela “casi instantáneamente”.

“Es exactamente lo que hizo con Kayembe cuando llegó, sólo que esta vez ella estaba boca arriba mientras levantaba a Jameela de frente”, expresó la directora de conservación del parque temático.

Para Rich Bergl, director del Departamento de Conservación, Educación y Ciencia del zoológico de Carolina del Norte, el comportamiento de Freddy es muestra de lo que “son capaces los animales” y que ejemplifica a la perfección que son más que “simples autómatas que consumen comida, dan a luz y mueren”.

Jameela tuvo que ser trasladada desde Texas hasta Ohio debido a que en su hogar original ninguna de las hembras de la tropa se mostró capaz de criarla. (Fort Worth Zoo/Handout via REUTERS)

“Son seres muy individuales, como las personas, y tienen la capacidad de adaptarse a cambios inesperados”, aseguró Bergl.

Aunque Freddy no estuvo embarazada, sí es capaz de amamantar a sus crías adoptivas. Laura Klutts, curadora asociada de animales del parque temático hogar de las gorilas, contó en entrevista para la revista que Kayembe, al succionar las mamas, estimuló la producción de prolactina, la hormona responsable de la lactancia.

“Esta es la primera vez, que sepamos, que vimos a una hembra de esta edad en período de lactancia”, afirmó Lukas. Mientras que Michael Power, investigador del Instituto Smithsonian, señaló que todo se debe a que ha sido madre en múltiples ocasiones y “sabe qué hacer”.

“Así como un atleta experimentado tiene memoria muscular, su cerebro y cuerpo saben cómo volver al modo de crianza. Se libera oxitocina para fomentar el vínculo y luego prolactina”, añadió Power.

La llegada de Jameela

Freddy aceptó de inmediato a Jameela.

Tras el nacimiento de Jameela en el zoológico de Fort Worth, su madre y las demás gorilas hembras del lugar no fueron capaces de otorgarle el cuidado necesario y, tras varios intentos de introducirla a la tropa, las autoridades decidieron que tendría mayor probabilidad de éxito en Ohio, según un comunicado de la Association of Zoos and Aquariums (AZA) de EEUU.

Mike Fouraker, director ejecutivo del parque temático texano, aseguró que su objetivo principal y el de los cuidadores siempre fue que Jameela sea criada por gorilas.

“Estamos agradecidos por la asociación con el zoológico de Fort Worth y el tremendo trabajo de su equipo”, dijo en aquel entonces el director ejecutivo del zoológico Cleveland Metroparks, Chris Kuhar, quien añadió que al ser organizaciones acreditadas por la AZA cuentan con la capacidad de aprovechar “colaboraciones sólidas” para garantizar “el mejor bienestar” para los animales que cuentan bajo su cuidado.

“Juntos, nuestros zoológicos, y en compañía de todo el Gorilla SSP (programa de conservación de la especie), tenemos la esperanza de que Jameela se vincule rápidamente y prospere con nuestra tropa”, declaró Kuhar.