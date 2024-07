¡Cuidado!, alimentos que debes evitar darle a tu gato según especialistas de la ASPCA

Un gato olfateando un plato de comida con pescado crudo, mostrando la curiosidad natural de las mascotas hacia diferentes alimentos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta balanceada debe ser primordial para mantener saludable a las mascotas, especialmente a los gatos. Médicos veterinarios del Feline Health Center de la Cornell University señalan que, al ser carnívoros, dependen de los nutrientes que se encuentran exclusivamente en productos de origen animal.

En algunas ocasiones, la comida humana podría llamarles la atención, sin embargo, se debe tener especial cuidado con algunos de estos alimentos, pues puede que no sean seguros para ellos y, en lugar de premiarlos con golosinas que normalmente no consumen, podrías estar causándoles algún daño.

Para informar a la población sobre aquella comida considerada como peligrosa para los gatos, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) emitió una lista entre las que se encuentran algunos alimentos comunes como el huevo, la leche o los huesos.

¿Qué alimentos son peligrosos para los gatos?

Alcohol

El alcohol puede provocar graves daños al hígado de los gatos.

Expertos de la organización benéfica señalan que esta sustancia es un “gran no”, pues, al igual que en los seres humanos, puede tener un gran efecto intoxicante en los gatos.

El consumo de alcohol podría desencadenar graves daños al hígado y al cerebro. Tan sólo una cucharada puede provocar un coma e incluso llegar a ser fatal.

Bebidas con cafeína

La cafeína, al igual que en los seres humanos, puede provocar agitación y arritmia cardíaca.

Ya sea café, té o bebidas energéticas, los productos que contienen cafeína ocasionarán, al igual que en los seres humanos, inquietud, respiración rápida, palpitaciones cardíacas, agitación y hasta espasmos musculares.

Mantener a los felinos alejados de estas sustancias deberá ser una prioridad para evitar tragedias en un futuro.

Cebollas y ajo

La cebolla y el ajo son alimentos peligrosos para los gatos. (Pexels)

Las cebollas, sin importar el tipo, pueden descomponer los glóbulos rojos en la sangre de los gatos y provocarles anemia.

El ajo, por otro lado, puede ocasionar malestar gastrointestinal, mientras que el consumo en grandes cantidades podría ser causante de problemas de salud graves, de acuerdo con especialistas de la ASPCA.

Chocolate

El chocolate puede llegar a provocarle la muerte a los gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este alimento, muy común para los seres humanos, contiene teobromina, sustancia que, en caso de ser ingerida por un gato, provocará arritmias cardíacas, temblores musculares, convulsiones y la muerte.

También contiene cafeína, que, como ya fue expuesto anteriormente, es altamente tóxica para los felinos.

Comida para perros

Comer alimento para perro en grandes cantidades puede ocasionar una desnutrición grave. (Markus Scholz/dpa)

Este alimento podría lucir similar en apariencia, a veces, incluso podría estar fabricada con los mismos ingredientes, no obstante, perros y gatos son especies diferentes que necesitan de distintos nutrientes y dietas específicas.

Si un gato, de acuerdo con los expertos de la organización, ingiere suficiente comida para perro, podría ser víctima de una desnutrición extrema.

Huesos

Los huesos representan un riesgo de asfixia y de daño interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huesos no tienen ninguna sustancia o químico que represente un peligro para las mascotas, pero sí puede ser un factor de riesgo, ya que puede provocar asfixia con bastante facilidad.

De igual manera, pueden astillarse o romperse y alojarse en la garganta de los gatos, así como provocar laceraciones a lo largo de su sistema digestivo.

Huevos crudos

El huevo crudo puede contener bacterias como la salmonella y el E. Coli. (Korneeva_Kristina/Getty Images)

Este alimento es un foco de infección tanto para humanos como para mascotas, pues ponen en riesgo de contraer salmonela y E. coli, por mencionar algunas bacterias.

También contienen una proteína llamada avidina, presente en las claras de huevo, que puede alterar la capacidad de los gatos de absorber biotina.

Leche y productos lácteos

La mayoría de gatos adultos son intolerantes a la lactosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a la creencia popular, la leche no es una buena fuente de nutrientes para los gatos, de hecho, la gran mayoría de ellos son intolerantes a la lactosa y tampoco pueden digerir productos lácteos, por lo que aquellos que ingieran alguno de estos alimentos podrían presentar diarrea y vómitos.

Pescado y carnes crudas

Estos alimentos sin cocinar contienen sustancias que ponen en riesgo la integridad de los felinos.

Ambos alimentos contienen bacterias que a su vez podrían ocasionar una intoxicación alimentaria. Mientras que en el pescado sin cocinar se encuentra una enzima capaz de destruir la tiamina, vitamina B esencial para los gatos.

Según indican los especialistas de la ASPCA, la reducción de tiamina puede ocasionar problemas neurológicos, coma y convulsiones.

Residuos de grasa

La grasa puede provocar malestares digestivos en los gatos que la ingieran.

Aunque parezcan una golosina adecuada para los gatos, los residuos de grasa pueden ocasionar problemas gastrointestinales que van desde un malestar estomacal y vómitos hasta la diarrea. En casos graves pueden propiciar el desarrollo de pancreatitis.