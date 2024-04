Conmovedor rescate, cómo Miss Bianca y sus siete cachorros escaparon de un trágico destino

Los cachorros fueron abandonados dentro de una caja de cartón. (Facebook/Society for Animal Rescue and Adoption)

Siete cachorros y su madre evitaron ser víctimas de un fatal destino luego de que una persona desconocida los abandonara a su suerte en una gasolinera de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Las mascotas fueron encontradas por una buena samaritana que no dudó en llevarlas hasta la Society for Animal Rescue and Adoption (SARA), uno de los santuarios animales más grandes del mundo, según información disponible en su sitio web, donde se recuperan poco a poco y se encuentran a la espera de un amoroso hogar, ya sea de acogida o permanente.

Las imágenes compartidas por los encargados de las redes sociales del santuario conmovieron a cientos de internautas, quienes esperan que tanto los cachorros como su madre reciban todo el amor que siempre merecieron a pesar de su traumático pasado marcado por el abandono.

La mujer que cambió sus vidas

Una vez en el refugio, los voluntarios les proporcionaron todos los cuidados necesarios.

En una publicación reciente de Facebook, encargados de las redes sociales del santuario informaron a sus seguidores sobre la situación de las mascotas, quienes fueron rescatadas la semana pasada por una “mujer preocupada”.

La buena samaritana los encontró en una gasolinera de San Antonio y no dudó en llevarlos hasta la SARA. Una vez en el santuario fueron atendidos por personal médico, quien notó que la madre de los cachorros pesaba aproximadamente 6 kilos. A pesar de su condición, sus cuidadores declararon que era un “perro faldero total” y decidieron nombrarla Miss Bianca.

los hijos de Miss Bianca tienen aproximadamente 5 o 6 semanas de edad y están recibiendo desparasitación y medicación. Los voluntarios concretaron una cita con el veterinario para confirmar su condición, sin embargo, necesitaban de un hogar de acogida o permanente.

Los voluntarios de la SARA indicaron que se encontraban aceptando solicitudes para que los cachorros se fueran a un hogar diferente apenas cumplan las 8 semanas.

La publicación resonó en todos los seguidores del santuario, quienes esperan que pronto encuentren un hogar.

Días más tarde, en una actualización, voluntarios informaron sobre la condición de Miss Bianca, quien se encuentra “en busca de una compañera cariñosa que la lleve a dar paseos diarios”. La mascota, según los trabajadores de la SARA, “no pide mucho”.

Aprovecharon el espacio para aclarar que los cachorros de Miss Bianca aún están disponibles para adopción y que cualquier persona interesada en recibirlos podrá encontrar más información a través de la página web del santuario.

Nuevamente la publicación fue bien recibida por los seguidores del albergue, quienes desearon que pronto encuentren su tan ansiado hogar.

Una lucha por los seres sintientes

Los cachorros fueron abandonados junto a Miss Bianca, su madre.

SARA fue fundada en 1996 y desde entonces se convirtió en uno de los santuarios animales más grandes del mundo que cuenta con más de 700 seres sintientes bajo su cuidado, según cuentan las autoridades de la organización en la página web oficial.

Sus trabajadores son fieles creyentes de que la eutanasia sólo debe emplearse en animales que sufren sin la posibilidad de mejorarse.

Su compromiso con los seres sintientes se refleja a través de su lema “Vida incondicional” que, según los encargados del santuario, quiere decir que siempre buscarán salvar a tantos animales como les sea posible “independientemente de su especie, necesidades especiales de salud o temperamento”.

Gracias a su apoyo, cientos de seres sintientes han recibido una segunda oportunidad y han acogido a animales de todas partes de Estados Unidos y de lugares como Oriente Medio y Malasia.