Momento histórico: una cría de orangután recién nacida por cesárea promete un futuro para su especie

El orangután llegó al mundo vía cesarea y pesó aproximadamente 1.5 kilos. (Facebook/Busch Gardens Tampa Bay)

Una bebé recién nacida en Busch Gardens Tamba Bay (BGTB), zoológico ubicado en Florida, Estados Unidos, se convirtió en un rayo de esperanza para su especie: el orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como un animal en peligro crítico de extinción.

Llegó al mundo gracias a un dedicado grupo de especialistas, quienes realizaron una cesárea a su madre, Luna, quien pudo reunirse con su cría una vez se estabilizó. Este nacimiento es de gran importancia, pues el orangután de Borneo es el simio arborícola más grande del mundo y sus miembros luchan contra amenazas constantes.

Su población se encuentra amenazada principalmente por la pérdida de hábitat a causa de la deforestación y por la cacería ilegal. Según la UICN, “varios miles” de estos primates catarrinos son asesinados cada año para consumir su carne, como forma de mitigar conflictos y otras razones más.

Ser un rayo de esperanza para su especie

La cría llegó al mundo durante el fin de semana pasado, según informaron los encargados de redes sociales del BGTB. En la publicación, indicaron que pesó aproximadamente un kilo y medio.

Nació por cesárea y el parto fue liderado por un equipo profesional de especialistas médicos pertenecientes a diferentes organizaciones. Esta unión tenía el objetivo de asegurarse de que tanto Luna como su cría recibieran “el más alto estándar de atención”.

Tras la cirugía, Luna se recuperó por completo y pudo reunirse con su bebé recién nacida a la mañana siguiente, no obstante, según indicaron las autoridades del zoológico, podrán vivir juntas apenas se estabilicen. En cuanto eso suceda, ambas serán supervisadas de cerca por un equipo veterinario en conjunto con especialistas en cuidado de animales.

El BGTB forma parte del Species Survival Plan (SPP) de la Association of Zoos and Aquariums (AZA), proyecto enfocado en la gestión y conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción en zoológicos y acuarios, de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP).

Kayla Wendzel, curadora zoológica del BGTB, declaró en entrevista para el programa matutino estadounidense Good Morning America (GMA) que sólo existen “unos cuantos miles” de estos orangutanes en la naturaleza, por lo que siempre que nace un bebé de esta especie, los miembros del parque temático se emocionan mucho.

La cría recién nacida forma parte de un programa de conservación.

Con respecto a por qué la cría llegó mediante cesárea, Wendzel dijo que durante los ultrasonidos realizados a Luna, notaron que no estaba en la posición adecuada, por lo que no podría nacer por parto natural.

Aunque hasta el momento la cría no tiene nombre, Wendzel comentó que todos los orangutanes del zoológico son nombrados en honor a algún cuerpo celeste o evento astronómico, por lo que eso debería servir como pista a aquellos que siguen de cerca la evolución de la recién nacida.

“(El nacimiento de la cría), es un hito en los esfuerzos de conservación de los orangutanes”, señalaron las autoridades del zoológico en un comunicado de prensa citado por AP.

La agencia de noticias asegura que en estado salvaje, estos primates tienden a vivir entre 35 y 40 años.

Jameela también nació por cesárea

El Forth Worth Zoo anunció la llegada de un nuevo integrante mediante un raro procedimiento. (Facebook/Forth Worth Zoo)

Al igual que la hija de Luna, Jameela, una bebé gorila, nació mediante cesárea, luego de que su madre, Sekani, presentara signos de preeclampsia, una complicación durante el embarazo que, según la Mayo Clinic, si no se trata, puede generar complicaciones graves e incluso mortales para la madre y el bebé.

Veterinarios unieron esfuerzos con especialistas en medicina humana como Jamie Walker, obstetra y ginecólogo de Fort Worth, Texas, quien a su vez reunió un equipo de neonatólogos y anestesiólogos que ayudó a los miembros del zoológico a realizar una cesárea de emergencia.

“El procedimiento fue exactamente igual al que hacemos en los humanos, lo cual es fascinante y maravilloso”, declaró Erwin al medio local Fort Worth Star-Telegram.