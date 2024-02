Acto de bondad anónima: cómo un desconocido se convirtió en el ángel guardián de cinco cachorros

El acto desinteresado de un hombre sin hogar cambió el destino de los cinco cachorros. (Facebook/Fayetteville Animal Protection Society)

Cinco cachorros callejeros de pelaje negro eran propensos a ser víctimas de un trágico destino después de perder a su madre, quien murió a causa de un fatal accidente, no obstante, pronto recibieron un acto de bondad por parte de un hombre desconocido que cambió su situación por completo.

El hombre tomó a los cachorros y los llevó hasta la puerta de la Fayetteville Animal Protection Society (FAPS), refugio con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos, y después se alejó del edificio. Su acto de bondad no pasó desapercibido, pues el buen samaritano adjuntó una nota con un emotivo mensaje.

En la nota el hombre contó un poco de la historia de la madre de los cachorros, sobre su trágica muerte y se disculpó por tener que dejarlos en el refugio, pues no tenía un hogar y, por más que quisiera, “no podía permitirse el lujo de cuidarlos” y le pidió a los trabajadores del albergue que le dieran a los perros la oportunidad que tanto a su progenitora como a él nunca se les dio.

El desgarrador mensaje

A los cachorros los acompañaba una nota que contenía un desgarrador mensaje que conmovió a los miembros del refugio. (Facebook/Fayetteville Animal Protection Society)

La semana pasada, miembros del refugio anunciaron a través de las redes sociales de la sociedad protectora de animales la historia de la nueva oportunidad que recibieron los “cinco adorables cachorros” gracias a “un alma noble”. En la publicación, adjuntaron una serie de fotografías en las que se observa al quinteto mirar fijamente a la cámara al mismo tiempo.

En la publicación, los trabajadores de la FAPS informaron que a raíz de una tormenta reciente que “arrasó” por completo la zona alrededor de donde están ubicados, experimentaron un momento que “rompió y conmovió” sus corazones, al que se refieren como “hombre sin nombre”, dejó una camada de cachorros huérfanos a los pies de la puerta del refugio.

Los cinco cachorros, cuya edad estimada es de menos de dos meses, estaban acompañados de un par de notas, cuyo contenido le “desgarró el corazón” a los voluntarios los voluntarios relatan que el buen samaritano rescató a esas cinco “vidas inocentes” después de que su madre, una perra callejera local bajo el cuidado del salvador, falleciera “trágicamente”.

“El mensaje era de un hombre sin hogar que, a pesar de sus propias dificultades, se encargó de rescatarlos luego de la muerte de su madre”, se lee en el post.

El hombre agregó en su nota que la madre de los cachorros fue atropellada por un automóvil y al poco tiempo murió al costado de la carretera. “Por alimentarla supe que tenía cachorros en algún lugar y después de buscar donde normalmente la veía los encontré”, escribió en el papel.

También se disculpó por dejarlos en el refugio, pero añadió que no tiene hogar, por lo que “no puede permitirse el lujo de cuidarlos”. “Mi corazón se rompe por ellos y por su madre”, agregó el hombre. La siguiente línea dejó sin palabras a los trabajadores de la organización, pues agregó que “sólo quería que se les dé la oportunidad que a su madre, como a mí, nunca se le dio”.

El “alma bondadosa” le pidió a los miembros de la organización que no pensaran mal por dejar a los cachorros, pero que no podía vivir con la idea de dejarlos solos en el frío a la espera de una madre “que no volvería a casa”.

El desinteresado y bondadoso acto del hombre sin nombre conmovió a los voluntarios del albergue, quienes declararon que sus acciones no pasarán desapercibidas y se comprometieron a honrarlas brindándoles a los cachorros “el amor y el cuidado que merecen” e invitaron al buen samaritano a visitarlos de vez en cuando si así lo deseaba.

La invitación al parecer no recibió respuesta, pues en una serie de publicaciones, los miembros de la fundación informaron que aún no tenían noticias del hombre, pero indicaron que “muchas personas” se ofrecieron a ayudarlo a recuperarse si se presentaba.

Hora de cumplir su promesa

El refugio cumplió su promesa y le encontrará un amoroso hogar a los cinco cachorros. (Facebook/Fayetteville Animal Protection Society)

El personal del refugio cumplió su promesa y colmaron de cariño y afecto a los cachorros, a quienes nombraron Chance, Fate, Serendipity, Kismet y Fortune, en honor a las “afortunadas circunstancias de su rescate”, según declararon para el medio local Fox News Digital.

“Su raza aún no se puede determinar, ya que estaban desnutridos al llegar, por lo que podrían ser simplemente pequeños. Aún así, suponemos que son mezclas de labrador y que llegarán a pesar entre 13 y 18 kilos, pero nuevamente eso es una suposición”, agregó un portavoz del albergue.

Pronto el quinteto estará disponible para adopción a partir del 1 de febrero, pero sólo podrán aplicar habitantes del condado de Cumberland, Carolina del Norte.