Pony, la gata que se convirtió en la asesora de imagen de su dueña

La felina en ocasiones viste igual que su dueña y le gusta posar frente a la cámara (Instagram champagneunicorns)

Pony es una gata de pelaje blanco con el rostro atigrado que desempeña un importante papel en la vida de su dueña: ser diseñadora de modas. Todos los días la felina elige las combinaciones de ropa que va a utilizar su propietaria y los resultados son increíble, los usuarios de Instagram han considerado que el animal tiene un gran gusto por el buen estilo y la moda.

La dueña explicó en entrevista para el canal de YouTube de la revista The Dodo que su mascota desde que llegó a su vida comenzó a seguirla por todos lados y de repente le gustó vestirse igual que ella. Champagne, como se hace llamar la mujer en redes sociales, explicó que el gusto de su compañera por la ropa le dio una idea: que la felina eligiera su outfits.

El resultado fue increíble y al parecer Pony tiene conocimiento sobre combinar colores, artículos, collares, aretes y lentes de sol. Entre las combinaciones que comparte la mujer en sus redes sociales todo combina de forma armoniosa y la felina regularmente se le ve vistiendo bufandas, collares y lentes como un diseñadora de modas.

Un estilo único

Champagne con Pony posando para una selfie después de que la felina eligió los outfits del día (Instagram champagneunicorns)

En los videos que Champagne publica en su cuenta de TikTok se puede ver a Pony sentado sobre un sillón mientras la dueña comienza a sacar dos prendas para enseñarselas. “Amarillo o morado”, “blanco o azul”, son algunas de las frase que dice la mujer mientras que da un poco de tiempo para esperar el maullido de su mascota.

Pony elige las prendas con dos maullidos y en cuanto a los collares se acerca a ellos para verlos de cerca y después tomar una decisión. La mujer explicó que su mascota es muy especial para ella, puesto que llegó en el momento en que más necesitaba a un compañero que la entendiera y la gata encajó a la perfección.

La felina parece que entendió la situación por la que atravesaba su compañera de vida y decidió compartir el hobbie para la ropa para hacerla sentir bien. “Ella es muy especial, puede intuir mi estado de ánimo y todo lo que estoy pasando. Creo que ella sabe conectar con mis emociones”, comentó Champagne a The Dodo.

Pony no sólo es especialista en moda, sino también en diseño de interiores, durante una remodelación en la casa de su dueña la gata desempeñó un gran papel para elegir los adornos e incluso los colores de las paredes.

Una gata de apoyo emocional

La mujer explicó que su vida es más colorida desde que llegó Pony (Instagram champagneunicorns)

Champagne compartió que su mascota la apoya en todas su aventuras y cada día con ella es algo diferente, a pesar de que esté a su lado todo el tiempo siempre hay algo que van a recordar. “Pony sin duda me ayudó, me dio confianza suficiente para que me convirtiera excéntrica con mi forma de vestir y hacer que mi casa fuera aesthetic”, comentó.

La mujer consideró que su compañera peluda hizo que su vida fuera más colorida y que sin duda la mejor decisión que tomó en su vida fue adoptarla. “Ella es mi bebé y actualmente creo que ella es como mi alma gemela”, concluyó Champagne.

Champagne comparte los outfits que hace para su gata Pony y los comparte en Instagram (Instagram champagneunicorns)

El disfraz que utilizó Pony para Halloween (Instagram champagneunicorns)

A Pony le gusta posar para la cámara con los outfits que le pone pone su dueña (Instagram champagneunicorns)