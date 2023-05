La impactante “tortuga ninja” que fue vista en el río Chicago

Un ciudadano de Chicago se percató de la presencia de la tortuga y aprovechó para grabarla mientras pasaba en su bote (Peakpx/Pixabay)

Una gran tortuga que estaba quita arriba de una montaña de cadenas oxidadas en el río Chicago se convirtió en la sensación en redes sociales por su impresionante historia y tamaño, esta característica le ha valido su apodo de Chonkosaurus, al identificarla como un animal de gran mordida como si fuera un dinosaurio.

Joey Santore, un ciudadano de Chicago, captó con su smartphone el momento exacto en el que se encontró al reptil que estaba descansando en su particular “bote de cadenas”, mientras el señor estaba realizando kayak en el río, de acuerdo con información de la cadena de noticias NBC News.

Santore publicó el video en su cuenta de Twitter, @JoeySantore, y el post rápidamente se volvió viral. Joey dice en el video “mira a este tipo. Mira esto, tenemos una foto de esta vista tan hermosa”, mientras se acerca lentamente a la tortuga. Al Scorchsu amigo, fue quien le apodó y consideró que era el nombre ideal para un reptil de ese tamaño.

La tortuga mordelona

Algunos usuarios de Twitter consdieraron que Chonkosaurus se trataba de una tortuga ninja debido a su gran tamaño (Captura de Pantalla)

Entre más se acercaba a la tortuga, Joey comenzaba a bromear con el galápago como si fueran amigos de toda la vida, incluso improvisó una escena en la que se reencontraba con un viejo conocido. “Te ves muy bien, estoy muy orgulloso de ti. ¿Has estado comiendo sano? ¿Alguna vez escuchaste de las ensaladas líquidas? Últimamente hemos comido eso”, comentó Joey en el clip.

Lo que más resalta de la historia de Chonkosaurus es que se está desarrollando en un río que hace algunos meses era considerado como tóxico y de a poco ha sido restaurado. El que un animal como esta tortuga mordelona habite el lugar ha dado bastante confianza a los habitantes.

De acuerdo con información del periódico estadounidense The New York Times, Joey y su amigo tienen un canal de YouTube y ese día habían acudido al río de Chicago para grabar sobre la mejoría que ha registrado el río en los últimos meses y es por esta razón que el hombre decidió hacer comentarios que le gustan mucho a sus suscriptores.

“Tengo fanáticos del canal a los que les gusta la combinación de comentarios sociales cínicos murmurados a través de un acento de Chicago y luego combinados con educación sobre plantas”, comentó Santore.

El tamaño de la tortuga sorprendió a los internautas y comenzaron a preguntar en la caja de comentarios que a qué se debía esta situación; incluso algunos usuarios de Twitter dijeron que Chonkosaurus era la quinta tortuga ninja.

El gran tamaño de Chonkosaurus

Una foto de lejos de la tortuga que estaba descansando sobre una montaña de cadenas oxidadas en el río Chicago (Captura de Pantalla)

Chris Anchor, biólogo senior de Forest Preserver of Cook County, fue consultado por el periódico The New York Times y explicó la tortuga es de un tamaño bastante normal, puesto que es una hembra y es muy probable que “esté cargada de huevos”.

El misterio que gira alrededor de por qué estaba sentada sobre una montaña de cadenas también fue resuelto por el mismo biólogo, quien explicó que es bastante probable que lo que quería era mantener el calor de los huevos para que pudieran madurar. “La tortuga probablemente tenga unos 50 años y haya terminado de hibernar”, aunó.

Anchor estimó que Chonkosaurus ha de pesar alrededor de 18 kilos y que por lejos no es la tortuga más grande que haya visto en su carrera, pues generalmente estas especies llegan a pesar hasta casi 30 kilos. Fuera de esta situación el biólogo destacó el buen estado del río, ya que lo recordaba como una cloaca abierta.