El día que Verónica Castro le regaló una mascota a Luis Miguel

Así fue la reacción que tuvo Luis Miguel cuando recibió el regalo por parte de Verónica Castro en un programa de Televisa que se realizó en 1989 (Captura de Pantalla)

La vida de Luis Miguel ha estado llena de polémicas, altibajos y momentos históricos, una de ellas fue en su presentación en el programa de Televisa “¡Aquí está…!” conducido por Verónica Castro. En dicha transmisión “El Sol de México” cantó diferentes canciones, habló por teléfono con su hermano Alejandro, escuchó los comentarios de sus fans y recibió un regalo muy especial, un perro.

El programa se transmitió en 1989, año en el que el cantante cumplió 19 años y realizó el “Se Busca Una Mujer Tour” por todo América. En ese entonces el programa duró exactamente tres horas y 17 minutos, donde habló de diferentes momentos de su vida e incluso de los animales que había tenido en ese momento.

En esa época Luis Miguel ya era reconocido como uno de los cantantes más exitosos de la música en español, su carrera inició desde temprana edad y su legado se ha mantenido intacto, muestra de ello son los sold outs que ha logrado en las diferentes venues dónde realizará su Tour 2023.

TE PUEDE INTERESAR: La hermosa relación que tiene V de BTS con su mascota Yeontan

La historia de Geisha

Así fue el momento cuando Luis Miguel compartió a Verónica Castro qué había pasado con su anterior mascota (Captura de Pantalla)

Cuando Verónica Castro le preguntó al cantante de Tengo todo excepto a ti sobre una de sus pérdidas más dolorosas en su vida, Luis Miguel respondió que sin duda fue la de su primera perra a la cual nombró Geisha.

“Esa era una perrita que yo tenía, que vivió conmigo durante siete años y fue una perrita muy importante para mí, era como parte de la familia ya y no sé si me la robaron, si se me perdió, fue justo el día de mi cumpleaños, el día que cumplí 16 ó 17 años”, comentó el artista sobre la historia de su primera mascota.

TE PUEDE INTERESAR: El secreto de la longevidad, por qué Bobi el perro más viejo del mundo tiene tantos años

Después de que perdió a Geisha, Luis Miguel ya no quiso tener más mascotas, incluso Verónica le preguntó si estaba pensando en los últimos meses en tener a un perro u otro animal y la respuesta fue un no, sin embargo, hasta que le reveló que la producción del programa tenía pensado en regalarle una nueva perra el cantante cambió de opinión.

“Vamos enseñasela, traigan a la perrita”, comentó Verónica, mientras que “Mickey” trataba de arreglar su cabello peinándose hacia atrás. “Denme a la nueva Geisha”, aunó la conductora, mientras le explicó que sabían la historia de su primera can por lo que intentaron regalarle una nueva para que no extrañara a la anterior.

La llegada de Geisha II

Luis Miguel abrazando a Geisha II, la perra que posteriomente regalaría a Lucía Miranda, viuda de su manager Hugo López (Facebook Luis Miguel Fans)

En una canasta plateada con un moño de color azul fue como entro la canina de palaje blanco y esponjado al set, a Luis Miguel se le derritió el corazón al ver por primera vez a la canina y con una voz super aguda la saludó y le habló tiernamente mientras la recargaba hacia su pecho.

“Si no te gusta, nos la puedes dejar, al fin ya vieron todas (las asistentes) que la agarraste y ahora la quieren”, comentó Verónica Castro, mientras trataba de imitar a las fans que querían hacerse cargo del animal.

TE PUEDE INTERESAR: La reacción de un gato que vio la “cola de rata” de su hermano

Está divina fue el último comentario que realizó Luis Miguel sobre Geisha II, posteriormente comenzó a responder las otras preguntas que le realizó la conductora del programa y dejó en claro que le gustaría volver a hacer cine y retomar la actuación.

De acuerdo con una página de club de fans de El Sol de México, Lucia Miranda, viuda de Hugo López, segundo manager del cantante, compartió una foto en Instagram donde se le ve al cantante abrazando a Geisha II y contó un poco sobre el desenlace que tuvo el can.

“Encontré esta foto del perrito que le regalaron a Luis Miguel en un programa de televisión, me lo regaló y se quedó en mi casa”, explicó Lucia. “Lo bautizamos con el nombre de Miki y nos acompañó por 17 años”, concluyó sobre la vida que tuvo el animal con ella.