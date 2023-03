Consejos para festejar a tu gato en su cumpleaños y no fallar en el intento

Para festejar el cumpleaños de tu felino deberás de tomar una serie de precauciones para que él esté cómodo y disfrute el momento (Getty)

Una fiesta para tu gato es una de las mejores opciones para agradecerle a tu mascota lo mucho que hace por ti, estar presente en tus momentos más tristes, apapacharte y darte un amor condicional muy difícil de encontrar en otras mascotas.

No obstante es importante recordar que las mascotas no son iguales a un niño, los gatos tienden a percibir el mundo de una manera distinta y algunas de las ideas que se realizan en las fiestas infantiles, no suelen ser la mejor opción al momento de celebrar a tu animal de compañía.

Rover, una organización a favor de los animales que creó una red de cuidadores de mascotas en Estados Unidos, Canadá y Europa, dió en su página web una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para celebrar a tu gato en su día especial.

Las necesidades del felino

Los felinos son animales un poco más solitarios que los perros, por lo que debes pesnar con cuantas personas se sentirán cómodas (Getty)

El comportamiento de los animales varía entre uno y otro, los perros son más sociables por lo que regularmente en sus fiestas de cumpleaños van a tener la presencia de sus compañeros de paseo y su familia, sin embargo los gatos tienden a ser animales un poco más solitarios, explicó la organización internacional.

“Los gatos tienden a ser criaturas más solitarias, verdaderamente, criaturas de comodidad. Por lo tanto, considere con qué se sentiría más cómodo su gato”, detalló Rover. Lo más importante es que en este tipo de festejos el felino se encuentre tranquilo sin situaciones de estrés.

Es importante pensar con cuantas personas se sentirá cómodo, cómo se comportará si van otros animales y si puede soportar la vestimenta para estar arreglado en este día especial.

La temática

Es recomendable tener dos pasteles para la fiesta, una para los invitados y otro exclusivo para el animal (Getty)

Rover recomendó desarrollar un tema para la fiesta, tomar en consideración si tiene alguna comida o juguete favorito, cuál es su actitud con las personas si es cariñoso o no, cualquiera de estos temas podrías destacarlos en la fiesta.

Los globos son opciones, sin embargo es mejor evitarlos, este recurso no “se lleva” bien con las garras, por lo que es recomendable dejarlo fuera del festejo para evitar que el felino se espante.

Dejarlos comer pastel

La organización internacional recomendó que para este tipo de festejos consigas dos pasteles, uno para los invitados y otro exclusivo para tu gato, el cuál deberá de estar hecho de sus ingredientes favoritos puede ser de atún, pollo, salmón cocido o se le puede agregar una lata de su alimento favorito.

Una fiesta de cumpleaños lleva a una serie de consideraciones para evitar que se estrese en su festejo (Getty)

“No te ofendas si tu gato no aprecia tus esfuerzos, porque ya sabes, son gatos”, detalló Rover. Es importante no darle alimento de humano a los felinos, puesto que éstos tienen sistemas digestivos delicados y comer algo fuera de lo normal podría ser contraproducente para su salud.

Tener una cámara a la mano

Como cualquier evento es importante tomar fotos o videos como recuerdo, tener alguna muestra gráfica del momento que han pasado juntos será agradable para los años venideros, incluso se podría iniciar una tradición de tomarse una foto de recuerdo cada año.

Las fotos que se tomaron durante el evento las puedes enviar a todos los asistentes en muestra de agradecimiento por asistir a su fiesta de cumpleaños, además de hacerlos sentir como un integrante más del grupo de tu mascota, explicó Rover.

Regalarle un juguete a tu gato de manera simbólica sería también lo ideal, al final del camino es importante recordar que se está celebrando al rey de la casa, quien muchas veces te ha dado felicidad solamente por estar presente en tu hogar.