Guías de Resident Evil Requiem - Trucos, consejos, secretos y todo lo que necesitás saber

Resident Evil Requiem

Sobrevivir al horror y la tensión de Resident Evil Requiem no es tarea fácil. Ya sea que estés explorando los pasillos agobiantes con Grace o enfrentando el caos táctico con Leon, cada bala cuenta y cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Acá vas a encontrar todo lo que necesitás: desde los primeros pasos y la gestión del inventario, hasta la ubicación de los objetos clave, tácticas para los jefes y los secretos del post game.

Resident Evil Requiem

Conceptos básicos y primeros pasos

Aprender a sobrevivir en las primeras horas es vital, especialmente si es tu primera vez lidiando con esta atmósfera de horror. Acá te dejamos los mejores consejos para entender el entorno, elegir tu perspectiva y dar tus primeros pasos con ambos protagonistas.

Resident Evil Requiem

Economía, inventario y armas

Las balas escasean, la sangre es vital y el espacio en el maletín vale oro. En esta sección vas a aprender a gestionar tus recursos, mejorar tu equipamiento y saber en qué invertir primero para no quedarte sin nada en el peor momento.

● Cómo conseguir Monedas Antiguas

● Cómo conseguir y utilizar sangre contaminada

● Qué mejoras comprar primero en la Sala de Juegos

● ¿Qué conviene comprar primero con Leon?

● ¿Cómo aumentar el tamaño del maletín de Leon?

● ¿Cómo aumentar el tamaño del inventario de Grace?

● ¿Es preferible comprar un arma nueva o mejorar un arma vieja con Leon?

● ¿Cuál es la mejor arma para Leon?

● ¿Cuál es la mejor arma para Grace?

Resident Evil Requiem

Enemigos y jefes

Desde zombies implacables hasta aberraciones que te van a perseguir por todo el mapa, cada enemigo requiere una estrategia distinta según el personaje que uses. Descubrí cómo enfrentar o evadir las peores pesadillas del juego.

● Cómo combatir a los zombies con Grace

● Cómo combatir a los zombies con Leon

● Cómo lidiar con los Chunk

● Cómo escapar de La Niña en el Centro Médico

● Cómo eliminar a La Niña

● ¿Cómo lidiar con el jefe de la comisaría de Raccoon City con Leon?

Resident Evil Requiem

Exploración, objetos clave y puzzles

Raccoon City y la Mansión esconden muchos secretos, acertijos y pasillos cerrados. Te ayudamos a encontrar esos ítems fundamentales para destrabar tu avance sin dar demasiadas vueltas.

● ¿Cómo conseguir la llave de la despensa?

● Dónde conseguir las piezas del detonador con Leon

● Cómo conseguir los tres cuarzos con Grace

● Cómo conseguir más recetas para crear objetos con Grace

● Cómo abrir las puertas torcidas de los armarios

Resident Evil Requiem - Capcom

Coleccionables y secretos

Para los completistas que quieren investigar hasta el último rincón y llevarse todos los logros. Repasamos la ubicación de los documentos, coleccionables y secretos ocultos.

● Cómo abrir el maletín de la comisaría y qué contiene adentro

Resident Evil Requiem

Post game y recompensas extras

¿Terminaste la historia? Todavía hay más terror por descubrir. Todo sobre las decisiones finales, modos extra y lo que te espera si querés volver a empezar.

● Todo sobre el New Game Plus y qué sucede en partidas subsiguientes

● Cómo conseguir cada final

● ¿Existe un modo Mercenarios?