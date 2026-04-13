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Resident Evil Requiem: ¿Es preferible comprar un arma nueva o mejorar un arma vieja?

En el nuevo Resident Evil, Leon tiene acceso tanto a nuevas armas como a mejoras, y a veces elegir cuesta

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Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Desde Resident Evil 4, en donde Capcom incluyó por primera vez una tienda, existe una pregunta que paraliza a todos los jugadores: ¿es mejor comprar un arma nueva o mejorar una vieja?

Resident Evil Requiem vuelve a traer esta pregunta en las secciones de Leon, y la respuesta es tan compleja como siempre lo fue.

Por eso, en esta guía te traemos consejos claves para que puedas decidir en qué usar tus créditos.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Cómo se consiguen las armas y mejoras?

Lo primero y más importante a saber es que, al menos en nuestra primera partida, hay que avanzar bastante en el juego para poder encontrar la tienda de Resident Evil Requiem.

Una vez que lleguemos a Raccoon City con Leon podremos usar las cajas de provisiones, que nos permiten comprar, mejorar y vender objetos. Para esto utilizamos créditos, que Leon puede conseguir eliminando enemigos gracias al monitor táctico que se encuentra junto a la primera caja.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Los pros y contras de comprar lo nuevo

Una vez que podamos navegar nuestra primera caja de provisiones nos daremos cuenta que tenemos varias armas nuevas a la venta. Y esta es quizás la contra principal de comprar nuevas armas: cuestan créditos, a diferencia de las armas que ya tenemos en el inventario.

Como contracara, las armas que podemos comprar son mejores que las que tenemos en nuestro inventario, aunque esa comparación incluye las mejoras que podemos comprar. Para saber cuál es el máximo de una estadística que ofrecen las mejoras, debemos prestar atención al indicador en la pantalla de cada arma: donde se encuentra la marca es hasta donde llega la mejora máxima.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Los pros y contras de mejorar lo viejo

Por otro lado, si decidimos simplemente mejorar las armas con las que ya contamos a la hora de encontrar las cajas de provisiones, contaremos con la ventaja de que, en promedio, terminaremos gastando menos créditos.

El problema de esta estrategia es que, en líneas generales, estas armas son más débiles que las nuevas. Por suerte, si queremos hacer la comparación, el juego nos ofrece la opción de comprar cualquier arma de las que están a la venta con cualquier otra arma de nuestro inventario. Así será mucho más fácil discernir qué preferimos.

¿Querés saber cuáles son las mejores armas para Leon? Esta guía y muchas otras más las podés encontrar en Malditos Nerds.

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