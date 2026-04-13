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Cómo conseguir Monedas Antiguas en Reisdent Evil Requiem

Grace tiene un sistema de mejoras muy particular en Resident Evil Requiem, y te contamos qué necesitás para usarlo

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Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

En Resident Evil Requiem, los dos protagonistas del juego tienen varias diferencias, y una de ellas es la manera en la que consiguen mejoras para su inventario o su potencia de fuego.

Grace, en particular, puede conseguir varias de estas mejoras desbloqueando unos armarios específicos ubicados en la sala de juegos del Centro Médico de Rhodes Hill.

Ahora bien, ¿qué se necesita para abrir los armarios? En esta guía te contamos todo lo que necesitás saber.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Dónde está la sala de juegos y cómo abrirla?

Lo primero a saber para desbloquear los armarios es encontrar la sala de juegos. Esta habitación se encuentra en la planta baja del ala oeste, una de las primeras áreas que podremos explorar del Centro Médico.

El problema es que la puerta está cerrada. Para abrirla, necesitaremos una gema que se encuentra dentro de una caja adornada con unicornios en la oficina del director, en el primer piso del ala oeste.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Cómo abrir los armarios?

Una vez que hayamos abierto la sala de juegos, el siguiente paso es abrir los armarios, y para ello necesitamos Monedas Antiguas.

Aquellos que hayan jugado Resident Evil 7 notarán que es un sistema bastante similar, donde una determinada cantidad de monedas es necesaria para cada armario.

Los armarios en sí contienen diferentes mejoras: una riñonera para aumentar el inventario, inyectores que incrementan la salud de Grace y su potencia de fuego, y un manual que aumenta la capacidad del extractor de sangre.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Cómo conseguir Monedas Antiguas?

Por suerte, las Monedas Antiguas no son realmente difíciles de encontrar. De hecho, en la misma sala de juegos podemos encontrar dos monedas sin mucho esfuerzo.

Así como estas, podremos encontrar monedas en mesas o escritorios, simplemente esperando a ser recogidas. Lo bueno es que, una vez que pasemos cerca de una moneda, incluso si no la notamos en un principio, es muy probable que quede marcada en el mapa para no olvidarnos dónde se encuentra.

Además, hay algunas monedas que se encuentran en las diferentes cajas fuertes del Centro Médico, cuyas combinaciones podremos encontrar en distintos archivos a medida que exploremos. Otras están un poco más escondidas, y las encontraremos rompiendo floreros o jarrones con nuestro cuchillo.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Las monedas más complicadas

Hay dos monedas en particular que requieren un esfuerzo mayor, aunque el tipo de esfuerzo de cada una es completamente diferente.

En la sala del bar con el piano, donde encontraremos una moneda sobre las teclas, hay un zombie especial que recorre los pasillos cantando. Este zombie nos recompensa con una moneda si conseguimos eliminarla, cosa que puede ser trivial si tenemos un inyector hemolítico y aún no nos detectó. Si no, tendremos que recurrir a la vieja y confiable pistola, aunque es una estrategia más peligrosa.

La otra moneda complicada depende casi completamente del azar. En la misma sala de juegos hay una ruleta que podemos hacer girar. Lo que el juego no nos explica es que también podemos apostar. Si disparamos a un casillero en particular y luego giramos la ruleta, podemos conseguir una única moneda si la bolilla cae en el número que elegimos. Pero cuidado, quizás no vale la pena gastar tantas balas por una moneda.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Qué hacer con las monedas que sobran?

Quizás una vez que ya hayas abierto todos los armarios te habrás dado cuenta, si es que exploraste todo a fondo, que tenés más monedas de las que necesitabas.

Por suerte, casi al final del juego, Grace puede encontrar una nueva receta que le permite convertir las monedas sobrantes en chatarra. Esto es ideal, ya que la chatarra es quizás uno de los ítems más escasos y a la vez más útiles, porque se usa en varias recetas de creación.

¿Querés saber cómo conseguir todas las recetas de Grace? En Malditos Nerds tenemos esta guía de Resident Evil Requiem y muchas más.

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