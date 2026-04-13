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Cómo abrir las puertas torcidas de los armarios en Resident Evil Requiem

Cuando jugamos con Grace en Resident Evil Requiem vamos a encontrar varias puertas torcidas que en un principio no podremos abrir

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Resident Evil Requiem - Capcom
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ÍNDICE DE GUÍAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Resident Evil, como franquicia, es famosa por incentivar la exploración de sus tenebrosos mapas, llenos de puzzles y enemigos que buscan hacernos la vida imposible.

Resident Evil Requiem no es la excepción, y en este juego en particular el Centro Médico de Rhodes Hill será uno de los escenarios principales en los que más tiempo pasaremos. La cosa es que cuando juguemos con Grace vamos a encontrar varios armarios con puertas torcidas.

¿Cómo podemos hacer para abrir esos armarios? En esta guía te traemos la solución a ese problema.

Resident Evil Requiem - Capcom
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¿Dónde están los armarios?

Seguramente que a la hora de recorrer el Centro Médico notaste varios de estos armarios. Casi todos se encuentran en el ala oeste del edificio, por lo que vas a poder toparte con ellos desde muy temprano en el juego.

Algunos están simplemente en pasillos, pero otros se encuentran en habitaciones como la Despensa, para la cual incluso necesitamos una llave especial.

Resident Evil Requiem - Capcom
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¿Cómo abrir los armarios?

Lamentablemente, Grace no tiene la posibilidad de abrirlos, pero esto no quiere decir que queden cerrados para siempre.

Luego de la sección con Grace en el Centro Médico nos llegará el turno de jugar en el mismo escenario con Leon, y es él quien tiene la posibilidad de destrabar estas puertas.

Con la ayuda de su hacha nueva, Leon puede simplemente abrir todos los armarios sin ningún problema. Lo bueno es que si encontramos uno de estos en nuestro tiempo con Grace, a la hora de jugar con Leon ya van a estar marcados en el mapa.

Resident Evil Requiem - Capcom
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¿Qué hay dentro?

La mayoría de los armarios tiene municiones, lo que plantea una cuestión interesante que en un principio es difícil de notar. Y es que más adelante podemos volver a esos armarios con Grace.

Entonces, ¿nos conviene tomar esa munición con Leon o dejarla en el armario para que luego pueda usarla Grace? Lo cierto es que Leon tiene mucho más recursos que Grace, pero esa decisión tendrá que caer en el criterio de cada jugador.

Además, algunos armarios tienen otros objetos útiles, como archivos, amuletos e incluso un Mr. Raccoon, el coleccionable principal del juego.

¿Te interesa saber cómo abrir la puerta de la Despensa? ¿Querés aprender cómo conseguir los tres cuarzos con Grace? Seguí leyendo nuestras guías de Resident Evil Requiem en Malditos Nerds.

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