Resident Evil Requiem: Tips y consejos para jugar con Grace

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Resident Evil Requiem, el nuevo juego de Capcom, tiene dos protagonistas jugables: Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy. Mientras que Leon es ya un viejo conocido, Grace es totalmente nueva para la franquicia.

Sumado a esto, Grace representa una mitad del juego completamente enfocada al survival horror, y por lo tanto requiere de estrategias diferentes a las que ya nos tiene acostumbrados Leon.

Por eso, te traemos esta guía con consejos y tips generales para que tu tiempo jugando con Grace sea mucho más ameno.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

No existe la cobardía

Una de las primeras cosas que vamos a notar jugando con Grace es que es muy difícil combatir contra los zombies que acechan el Centro Médico de Rhodes Hill. En parte, porque Grace no es una máquina de matar como Leon, pero también por la escasez de recursos.

Por eso, una de las estrategias más inteligentes es, simplemente, huir de los zombies. Por más que algunos puedan verlo como un acto de cobardía, el buen uso del sigilo y de nuestros alrededores para distraer a los zombies puede significar sobrevivir para explorar una nueva habitación.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Juntá monedas

A lo largo de nuestro paso por el Centro Médico, podremos encontrar Monedas Antiguas en diferentes escritorios o en cajas fuertes cuyas combinaciones podemos encontrar en los archivos que leamos.

Estas monedas son muy útiles, ya que nos permiten abrir armarios en la sala de juegos, los cuales tienen mejoras permanentes para Grace. Qué mejora nos conviene conseguir primero quedará a criterio de cada jugador, pero nunca viene mal empezar por la riñonera.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Hacer lugar para más cosas

El manejo del inventario es clave a la hora de jugar como Grace en este título, así como lo era en los Resident Evil clásicos.

Grace empieza el juego con una cantidad de lugares muy limitada, pero a medida que vayamos encontrando riñoneras en nuestra aventura tendremos más lugar para planificar mejor qué llevar en nuestro inventario.

De todas formas, los clásicos baúles de objetos regresan en esta entrega, por lo que nunca va a ser una mala idea retroceder hasta un baúl si es que encontramos un objeto importante para el cual no tenemos lugar y necesitamos vaciar un poco nuestros bolsillos.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

La sangre es clave

Uno de los objetos que siempre vas a querer tener encima es el extractor de sangre. Este objeto, que conseguimos en el ala este del Centro Médico, es lo que nos permite crear ítems.

Una vez que hayamos encontrado el extractor, notaremos que en el mapa tendremos marcada la ubicación de todos los lugares de los cuales podemos extraer sangre. Por supuesto que, además, los zombies que derrotemos pueden también dejar sangre para nosotros.

La sangre infectada se utiliza en prácticamente todas las recetas de creación. Es ahí donde cada jugador tendrá que decidir si prefiere crear, por ejemplo, munición para la pistola o un inyector hemolítico para usar en sigilo.

¿Querés consejos para cuando te toque jugar con Leon? Podés encontrar esa guía y muchas más acá, en Malditos Nerds.