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Resident Evil Requiem: Cómo abrir el maletín de la comisaría y qué contiene adentro

El nuevo juego de Capcom esconde uno de sus easter eggs más curiosos detrás de uno de sus puzzles más extraños

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Resident Evil Requiem - Capcom
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Dos de las cosas que no pueden faltar en un buen Resident Evil son easter eggs interesantes y puzzles complicados. Por suerte, Resident Evil Requiem cuenta con varios, aunque hay uno en particular que quizás sea un poco complicado de resolver.

En este juego, Leon regresa a la comisaría de Raccoon City después de casi 30 años, y dentro del edificio hay un maletín que requiere una combinación de letras para abrir. El problema es que la combinación no es necesariamente fácil de encontrar.

En esta guía te contamos cómo conseguir la clave para abrir el maletín y cuál es la recompensa que te espera adentro.

Resident Evil Requiem - Capcom
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Los archivos ayudan

Como suele ser típico en la franquicia, los diferentes archivos que encontramos en el juego suelen tener alguna pista para los puzzles que iremos resolviendo, y este caso no es una excepción.

La cuestión es que, para este puzzle en particular, hay un archivo que es un requerimiento, al menos si querés encontrar la clave por tu propia cuenta. Ese archivo es la “Lista de tareas de Barry”, que se encuentra, justamente, en el escritorio de Barry en la oficina de S.T.A.R.S.

Este archivo menciona que una de sus tareas es encontrar un libro faltante de la biblioteca, y que la última persona en sacarlo fue el capitán. Este es el detalle importante del archivo, en parte porque es la siguiente pista, y en parte porque sin obtener este archivo el siguiente directamente no aparece.

Resident Evil Requiem - Capcom
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El capitán Wesker

Quienes hayamos jugado el primer Resident Evil lo podemos deducir fácil, pero para quienes no, el capitán de S.T.A.R.S. no es otro que Albert Wesker, y por lo tanto la siguiente pista está en su escritorio.

Acá es donde viene lo extraño: el escritorio de Wesker tiene un cajón que, en principio, está vacío. El primer paso para hacer que aparezca el próximo archivo es obtener la lista de Barry, pero el segundo es raro. Simplemente tenemos que esperar con el cajón abierto hasta que caiga un papel dentro de él.

Cuánto tiempo hay que esperar es una incógnita. Algunos esperaron algunos segundos, mientras que para otros el papel apareció cuando el objetivo de Leon era abandonar la comisaría. Alternativamente, uno puede disparar al cajón y el papel debería aparecer, dándonos el archivo “Carné de biblioteca”.

Resident Evil Requiem - Capcom
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Buscando el libro

Una vez que tengamos este archivo en nuestro poder, el siguiente archivo y la última pista de todo este acertijo podrá aparecer para ser recogido. Este archivo en sí es el libro que Wesker tomó de la biblioteca, y como podemos ver en el carné, fue devuelto. Eso significa que nuestro objetivo está en la biblioteca.

En un estante del piso superior podemos encontrar, efectivamente, el último objeto de este puzzle, “Beneficios médicos de las hierbas”. Al abrir el libro veremos que Wesker olvidó adentro su clásica foto de Rebecca Chambers.

Lo importante de esta foto es que, al darla vuelta, veremos que Wesker escribió algo: “Rebecca: Recluta Radiante”. Estas tres iniciales, RRR, son el código para abrir el maletín

Resident Evil Requiem - Capcom
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¿Qué hay en el maletín?

Ahora que tenemos la clave, finalmente podemos regresar a la armería de la oficina S.T.A.R.S. para poder abrir ese misterioso maletín y reclamar nuestra recompensa.

Allí encontraremos el Amuleto de poder sombrío, representado con los icónicos lentes oscuros de Wesker. Este amuleto puede equiparse en el revólver Requiem y brinda penetración de balas ilimitada, además de hacer que la última bala del cilindro sea más poderosa.

¿Querés saber cómo funcionan los amuletos y dónde encontrarlos? Seguí leyendo nuestras guías de Resident Evil Requiem en Malditos Nerds.

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