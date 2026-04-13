Resident Evil Requiem: Todo sobre el New Game Plus y qué sucede en partidas subsiguientes

Resident Evil Requiem - Capcom

●ÍNDICE DE GUÍAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Resident Evil Requiem es un gran juego que probablemente quieras jugar más de una vez. Al fin y al cabo, la franquicia en sí es una de las más rejugables dado su alto número de desbloqueables.

Sin embargo, Resident Evil Requiem no tiene un sistema de New Game Plus tradicional, aunque de todas formas incentiva rejugarlo y desbloquea nuevas cosas en partidas sucesivas.

A continuación te contamos todo lo que tenés que saber si querés jugar este título más de una vez.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Qué desbloqueás al completarlo por primera vez?

En tu primera partida de Resident Evil Requiem habrás notado que la dificultad más alta que podés elegir es Normal. Esto es porque la más difícil de todas, Insanidad, se desbloquea al completar el juego por primera vez.

Esta nueva dificultad, tal y como su nombre lo indica, es mucho más difícil. Los enemigos no solamente requieren más disparos para ser eliminados sino que también tienen un comportamiento todavía más agresivo.

Por suerte, para intentar ayudarte a sobrevivir esta nueva dificultad, el juego también desbloquea nuevos ítems que se pueden comprar en la tienda de Contenido Especial.

Resident Evil Requiem - Capcom

Puntos Extra y desafíos

A lo largo del juego, si fuiste entrando al menú de Desafíos habrás notado que el juego te recompensa con Puntos Extra por cumplir ciertas condiciones, como avanzar hasta ciertas partes de la historia o eliminar un cierto número de enemigos en total.

Estos puntos pueden usarse en el menú de Contenido Especial, donde podemos desbloquear nuevas armas y objetos útiles para nuestras partidas sucesivas.

La primera arma que tenemos disponible para comprar es la Matilda IMP para Leon, pero una vez que completemos el juego por primera vez estarán disponibles armas nuevas para los dos personajes, y clásicos como munición infinita.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Qué llevamos en una segunda partida?

Gracias a este sistema de Contenido Especial, todo lo que compremos con los Puntos Extra estará disponible en una segunda partida, sin importar la dificultad que elijamos.

Lo que sí es necesario remarcar que, si bien para Grace los objetos simplemente estarán en el baúl, para Leon es un poco diferente. Con él, estas armas tienen que comprarse en la caja de provisiones como todas las demás, pero al menos las cajas estarán repartidas por todo el mapa desde el principio del juego.

Además, el juego nos permite quedarnos con todos los amuletos que hayamos encontrado para mejorar nuestras armas, junto con el progreso que tengamos en los archivos y los Mr. Raccoon destruidos.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Qué no llevamos en una segunda partida?

Lamentablemente, todo lo que respecta a las mejoras de los personajes y de las armas en sí se reinicia con cada nueva partida.

Para Grace, esto quiere decir que su inventario vuelve a empezar en su tamaño más chico, y que no cuenta con ninguna mejora de salud o de potencia de fuego.

Para Leon, significa que tiene que volver a comprar todas las mejoras de sus armas desde el principio, aunque la mayor cantidad de cajas de provisiones y el Monitor táctico (modificado) que puede conseguirse en el Contenido Especial hacen que esto sea mucho más fácil.

¿Querés saber cuáles son las mejores armas de Leon? En Malditos Nerds vas a encontrar esa guía y muchas otras más para que puedas dominar Resident Evil Requiem.