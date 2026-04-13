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‘Super Mario Galaxy: la Película’ alcanza los 629 millones y busca romper récords de taquilla

Esta es la segunda película animada de Mario tras el éxito de 2023; expertos pronostican ingresos récords

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Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Yoshi, con la voz de Donald Glover (izquierda), Mario, con la voz de Chris Pratt (centro), y Luigi, con la voz de Charlie Day, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)
Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Yoshi, con la voz de Donald Glover (izquierda), Mario, con la voz de Chris Pratt (centro), y Luigi, con la voz de Charlie Day, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

En un año repleto de estrenos muy anticipados, Super Mario Galaxy: la Película se ha posicionado como la principal atracción en cines de 2026 hasta el momento, con una recaudación mundial de 629 millones de dólares. Este logro ha superado a Proyecto Fin del mundo, el thriller espacial protagonizado por Ryan Gosling, que recientemente sobrepasó los 500 millones a nivel global. Mientras la película animada basada en los icónicos personajes de Nintendo lidera la taquilla internacional, la atención se centra ahora en si podrá conservar esa posición ante los grandes estrenos previstos para los próximos meses.

Cifras récord y mercados clave

El pasado fin de semana marcó un importante punto de inflexión: Super Mario Galaxy: la Película alcanzó los 629 millones de dólares a nivel global, reforzando su lugar como la película más exitosa del año hasta la fecha.

El mercado internacional ha sido crucial para este resultado, con una recaudación de 320 millones fuera de Norteamérica y un desempeño destacado en países como México, que contribuyó con 47,8 millones, el Reino Unido e Irlanda con 37,4 millones, Alemania con 29 millones y Francia con 23,9 millones. En Norteamérica, la película sumó 308 millones. Estas cifras reflejan la vasta popularidad de Mario y su elenco, con fanáticos que han acudido masivamente a las salas.

La competencia se intensifica con nuevos estrenos

No obstante, el liderazgo de Super Mario Galaxy: la Película podría ser transitorio. En las próximas semanas, la película enfrentará la llegada de estrenos de gran relevancia, como Spider-Man: Un nuevo día, La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, Toy Story 5 y Avengers: Doomsday.

La experiencia previa de Super Mario Bros. La Película, que fue la segunda más exitosa de 2023 con una recaudación de 1.300 millones de dólares, sugiere que llegar al hito de los 1.000 millones no es inalcanzable para esta nueva entrega.

Sin embargo, la competencia con franquicias de tanto renombre podría dividir la atención del público y alterar el ranking a lo largo del año.

Influencia en la industria y respuesta del público

El gran desempeño de Super Mario Galaxy: la Película pone de manifiesto el poder de las adaptaciones de videojuegos y la animación dirigida a un público familiar. El lanzamiento simultáneo en 81 territorios ha sido determinante para su éxito, aumentando la accesibilidad y generando un fenómeno de alcance mundial en cuestión de días.

Sin embargo, a pesar de los récords de recaudación, la respuesta de la crítica ha sido menos positiva. Algunos críticos han calificado la historia como poco memorable, argumentando que la película no profundiza en los personajes principales. Aun así, la audiencia general parece valorar más la experiencia visual y el entretenimiento que la complejidad del argumento, acudiendo en grandes cantidades y formando largas filas durante los fines de semana.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra, de izquierda a derecha, a Luigi, con la voz de Charlie Day, Mario, con la voz de Chris Pratt, Yoshi, con la voz de Donald Glover, y la Princesa Peach, con la voz de Anya Taylor-Joy, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)
Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra, de izquierda a derecha, a Luigi, con la voz de Charlie Day, Mario, con la voz de Chris Pratt, Yoshi, con la voz de Donald Glover, y la Princesa Peach, con la voz de Anya Taylor-Joy, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

Éxito compartido en taquilla con otros estrenos

Super Mario Galaxy: la Película no es el único ejemplo reciente de éxito en taquilla. Proyecto Fin del mundo, con Ryan Gosling en el papel principal, también ha dejado huella tras superar los 500 millones de dólares globales en cuatro fines de semana, con una recaudación similar en Estados Unidos (256,5 millones) y en mercados internacionales (254 millones). La principal diferencia entre ambos fenómenos radica en el género y la audiencia: mientras Mario se apoya en la nostalgia y la solidez de una franquicia muy conocida en la cultura popular, la película de ciencia ficción de Gosling se basa en la expectación generada por el elenco y la trama.

Las próximas semanas serán clave para evaluar el alcance real de estos éxitos, especialmente cuando títulos como Toy Story 5 y Avengers: Doomsday lleguen a las salas de cine de todo el mundo, poniendo a prueba la capacidad de Mario y sus compañeros para mantener el liderazgo en un escenario tan competitivo.

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