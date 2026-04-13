Resident Evil Requiem: Cómo conseguir y utilizar sangre contaminada

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Un Resident Evil moderno no sería tal sin un sistema de creación de objetos, y Resident Evil Requiem tiene uno de los más interesantes de la franquicia.

Mientras que Leon utiliza las clásicas pólvoras para crear municiones, el sistema de Grace hace uso de sangre contaminada, un recurso que le añade una capa estratégica a la creación de objetos más alta de lo normal.

En esta guía te contamos cómo conseguir esa sangre, cómo mejorar tu herramienta de creación y te damos algunos consejos para que puedas crear los objetos más útiles.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Cómo empezamos a crear?

Al principio de la aventura, Grace no cuenta con la herramienta de extracción de sangre. Es por eso que quizás mientras uno va explorando el Centro Médico de Rhodes Hills haya notado varios baldes de sangre con los que no podemos realmente interactuar.

Una vez que desbloqueamos el acceso al ala este del Centro Médico, encontraremos allí el laboratorio de sangre, donde obtendremos la tan preciada herramienta para empezar a crear objetos útiles.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Dónde está la sangre?

Con esta herramienta en nuestro poder, si prestamos atención al mapa podremos notar que todos los baldes que hayamos visto en nuestro camino y los cuerpos de los enemigos que brinden sangre estarán marcados en el mapa, junto con la cantidad de sangre que proveen.

Nuestra herramienta, en un principio, cuenta con una capacidad de 100 unidades, y los diferentes baldes llenarán la herramienta en diferentes medidas. Además, en ciertas habitaciones podemos encontrar otros depósitos de sangre, como una bañera repleta de sangre o un cadáver del cual podemos extraer pequeñas cantidades.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Los enemigos como recurso

Y es que, obviamente, la sangre viene de los cuerpos, y esto significa que los zombies que derrotemos también pueden proveer sangre contaminada.

No todos los enemigos derrotados nos permitirán extraer sangre, y si utilizamos un inyector hemolítico el cuerpo del enemigo explotará y no tendremos nada para extraer, pero hay algunas maneras de hacer que los zombies nos brinden un poco más de sangre.

Los ataques a la cabeza y las piernas de los enemigos hacen que estos sangren más, por lo que un zombie al que derrotamos únicamente de disparos en la cabeza, por ejemplo, tiene posibilidad de brindarnos más sangre que uno al que eliminamos con el cuchillo.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Qué podemos crear con la sangre?

El sistema de creación de objetos de Grace es bastante amplio, especialmente porque a medida que exploremos vamos a tener la oportunidad de encontrar muestras de sangre nuevas que desbloquearán más recetas.

Lo importante a tener en cuenta es que todas estas recetas usan sangre y algún otro objeto más. Por ejemplo, una hierba verde combinada con sangre nos da un inyector que recupera nuestra salud completa. Una bolsa de chatarra se puede combinar para crear balas de pistola o un inyector hemolítico.

Como la sangre es el recurso común para todas las recetas, es importante evaluar qué necesitamos en el momento que decidimos crear algo. ¿Es más importante tener un objeto curativo potente? ¿O con un par de balas más nos arreglamos bien?

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Aumentando la capacidad de la sangre

Como ya mencionamos, la herramienta viene por defecto con una capacidad de 100 unidades, pero este número puede incrementarse de dos formas, aunque una de ella solamente está disponible en New Game Plus.

La primera es una que quizás hayas notado en tu exploración del ala oeste del Centro Médico. En la sala de juegos podemos usar monedas antiguas para desbloquear armarios con mejoras para Grace, y una de ellas es un manual que automáticamente lleva el límite de nuestra herramienta a 150.

La segunda tiene que ver con los puntos que conseguimos al cumplir los diferentes desafíos. Una vez que terminemos el juego por primera vez, podemos canjear esos puntos por otra mejora permanente de 50 para nuestra herramienta, lo que nos permite llevar el total en New Game Plus a 200.

¿Querés saber dónde conseguir las muestras de sangre que desbloquean nuevas recetas? Seguí leyendo nuestras guías de Resident Evil Requiem en Malditos Nerds.