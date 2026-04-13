Resident Evil Requiem: Dónde conseguir las piezas del detonador con Leon

Resident Evil Requiem

●ÍNDICE DE GUÍAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Resident Evil Requiem es un juego que, en varias formas, canaliza lo mejor y lo más icónico de la franquicia entera de Capcom.

Por lo tanto, para aquellos que hayamos jugado el Resident Evil 3 original, no debería ser sorpresa que al volver a Raccoon City en este juego tengamos que buscar tres objetos claves a lo largo de la ciudad para progresar. En este caso, son las piezas de un detonador para hacer explotar una puerta.

Encontrar estas piezas en un mapa tan desolado como el de Raccoon City puede resultar confuso, así que a continuación te traemos esta guía para que no pierdas tu camino.

Resident Evil Requiem

Primera pieza: el distribuidor

El primero de los tres componentes es quizás el más fácil de todos, simplemente porque donde se encuentra es también el único lugar que podemos explorar. Al encender la corriente en el campamento central, seremos capaces de entrar en el depósito logístico.

Este edificio está, por supuesto, infestado de zombies. Luego de eliminarlos a todos podremos seguir recorriendo el lugar hasta llegar a la azotea, y en el camino además encontraremos la llave de apartamentos Cedarbrook, que nos permitirá llegar a los otros objetos.

En la azotea, un generador de gasolina apagado que, de momento, no tiene ningún uso pero que será clave más adelante; se encuentra una caja también que nos dará nuestra primera pieza: el distribuidor. Con la pieza en mano, Leon puede usar sus binoculares para rastrear las áreas generales donde se encuentran el resto de las piezas.

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Parada intermedia: el kit de reparación

Con la llave de apartamentos Cedarbrook podemos llegar al otro lado de la calle destrozada, luego de atravesar un garage subterráneo que, también, está repleto de zombies.

Al cruzar al otro lado veremos una cinemática cerca de los cuerpos de los miembros de la B.S.A.A., y Leon obtendrá automáticamente la llave de los contenedores de la B.S.A.A. La mayoría contiene provisiones extra, pero hay uno en particular que es clave.

Justo a la derecha de la grieta que nos separa del campamento central podemos encontrar un interruptor que bajará un puente. Ahora, podemos cruzar y regresar a nuestro campamento para, además de utilizar nuestros créditos, abrir el contenedor número 2 que se encuentra allí. Dentro del contenedor está el kit de reparación, el cual será necesario en breve.

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Parada para cargar combustible

Ahora que tenemos acceso al otro lado de la calle podemos explorar con más libertad, pero quizás habrás notado que hay más de un generador apagado. Por eso, la mejor idea ahora es hacer una pequeña parada para cargar combustible.

Para ello, debemos dirigirnos a la gasolinera abandonada. El acceso se encuentra bloqueado, pero a la izquierda de uno de los camiones de combustibles tenemos una escalera que podemos bajar de un disparo para simplemente entrar pasando por arriba de un camión.

Allí, luego de una secuencia de combate, podremos encontrar y llenar un bidón de gasolina, el cual podemos usar en todos los generadores que encontremos.

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Segunda pieza: receptor de señal

Ahora sí, podemos retomar la búsqueda de las piezas, aunque es recomendable antes de hacerlo haber comprado el chaleco antibalas de Leon, porque los peligros solamente van a aumentar.

Para encontrar la próxima pieza debemos dirigirnos nuevamente a los apartamentos Cedarbrook e ingresar por la entrada donde se encuentran los cuerpos de los miembros de la B.S.A.A., pero esta vez tenemos que subir hasta la azotea.

En el camino vamos a encontrarnos por primera vez con miembros de la B.S.A.A. convertidos en zombies, los cuales necesitan disparos precisos por su protección militar y a veces incluso conservan las armas que tenían cuando estaban vivos.

Como si eso fuera poco, en la azotea nos recibirán zombies capaces de utilizar los morteros abandonados por la B.S.A.A., por lo que tenemos que tener cuidado y protegernos en cada techo que podamos encontrar mientras avanzamos. Lo bueno es que si eliminamos a todos los zombies que manejan los morteros, algunos de ellos los podremos utilizar nosotros mismos para despachar al resto de los zombies sin mucho inconveniente.

Nuestra recompensa por esta travesía se encuentra al final de la azotea, y es un receptor de señal para el detonador. Sin embargo, el receptor está roto, pero por eso hicimos esa parada intermedia en el contenedor del campamento. Con el kit de reparación en nuestro inventario, podemos combinarlo automáticamente con el receptor para arreglarlo, y luego combinarlo con el distribuidor para empezar a armar el detonador. De lo contrario, tendremos que repararlo una vez que volvamos al campamento y examinemos el contenedor.

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Tercera pieza: relé

La pieza final es la que quizás más lejos se encuentra, aunque no lo parezca en un principio. Ahora que tenemos el bidón de gasolina podemos regresar a ese generador que encontramos en la azotea del depósito logístico para abrir la puerta a una tirolesa que nos permitirá cruzar hasta la Torre Willis.

Una vez en la torre, tendremos que ascender este edificio colapsado. Quizás la sección más peligrosa de todas sea el enfrentamiento contra los zombies sobre las ventanas del edificio. Ya que esta torre se encuentra prácticamente inclinada, nuestro suelo son las ventanas. Esto significa que disparar a los vidrios hará que lo que haya encima caiga al vacío, ya sean los zombies o nosotros. De todas formas, es necesario disparar a un vidrio en particular para crear una rampa trabada por un escritorio y seguir ascendiendo.

Una vez superada esa sección, podremos encontrar finalmente el relé en la azotea del edificio Grimstone y terminar de armar el detonador. Ahora solamente nos queda utilizar la plataforma que se encuentra en medio de dicha azotea para descender hasta las calles de Raccoon City, aunque tendremos que eliminar a varios zombies de por medio.

¿Necesitás consejos para combatir a los zombies con Leon? En Malditos Nerds vas a poder encontrar esa guía para Resident Evil Requiem y muchas más.