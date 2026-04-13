Resident Evil Requiem: Tips y consejos para jugar con Leon

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Resident Evil Requiem tiene dos personajes jugables: Grace y Leon. Mientras que en las secciones de Grace predomina el horror, los segmentos de Leon se acercan más a la acción.

Por supuesto que ambos protagonistas tienen su cuota de imprevisibilidad, pero con Leon es un tanto más notorio ya que al tener un arsenal más amplio y combatir con enemigos más diferentes, realmente uno no sabe con qué se va a encontrar.

Es por eso que a continuación te dejamos algunos tips y consejos para que puedas dominar a Leon y hacer de esos segmentos un paseo en el parque, por más que dicho parque esté lleno de zombies.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Apuntar al lugar correcto

Por más obvio que suene, es importante saber dónde apuntar a la hora de combatir zombies, ya que Leon tiene maneras de despacharlos conservando recursos.

Y es que el hacha de Leon no solamente sirve para combatir cuerpo a cuerpo en caso de querer ahorrar balas, sino que también puede eliminar al instante a cualquier enemigo aturdido o que esté en el suelo.

Por eso, disparar a las piernas o a la cabeza, para luego realizar una patada que derribe al zombie, es clave. Esto implica que la durabilidad de nuestra hacha se agotará más rápido, pero afilarla no cuesta ningún recurso, a diferencia de los disparos de nuestras armas.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Defensa y contraataque

El hacha tiene también otra función clave para cuando jugamos con Leon: al igual que su cuchillo en el remake de Resident Evil 4, podemos hacer un parry en el momento adecuado para desviar un ataque enemigo.

De más está decir que esto hace que, siempre y cuando se realice en el momento adecuado, evitemos el daño que estábamos por recibir. Pero también tiene otra ventaja: los enemigos quedan abiertos a un contraataque.

Esta técnica es útil contra prácticamente todos los enemigos del juego, no solamente porque nos ayuda a defendernos y conservar nuestra salud, sino porque también nos permite devolver el daño con ataques propios utilizando nuestras mejores armas.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Ayudar a Grace nos ayuda a nosotros

Previo a la llegada a Raccon City, Leon puede visitar los mismos pasillos del Centro Médico que atravesó Grace. Esto significa que los objetos y enemigos que hayan quedado, seguirán allí.

Lo importante de esto es que Grace tiene la posibilidad de volver a recorrer el Centro Médico luego de la sección de Leon, y ahí sucede lo inverso: lo que Leon haya dejado, quedará para Grace.

Por eso quizás es conveniente hacernos la vida más fácil y eliminar con Leon esos zombies molestos que con Grace quizás no pudimos enfrentar por la falta de recursos.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Mejorar y comprar, dos aspectos clave

A la hora de hablar de recursos, el arsenal de Leon también tiene sus propios sistemas que hay que aprender a dominar.

Una vez que llegamos a Raccoon City podremos conseguir créditos eliminando enemigos para comprar, mejorar y vender ítems en cajas de provisiones. Así podemos conseguir armas nuevas y otros objetos útiles como un chaleco antibalas.

Además de las nuevas opciones, en las cajas de provisiones podemos también mejorar todas nuestras armas, incluyendo el hacha. Elegir qué mejorar y qué comprar puede ser una cuestión compleja, pero es importante hacerlo para que los enemigos no nos impidan el progreso.

¿Querés saber cuáles son las mejores armas para Leon? ¿O qué conviene comprar primero? Podés encontrar estas guías y más en Malditos Nerds.