Resident Evil Requiem: Cómo conseguir los tres cuarzos con Grace

Resident Evil Requiem - Capcom

●ÍNDICE DE GUÍAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Gracias a sus dos protagonistas, Resident Evil Requiem consigue canalizar estilos de juego diferentes, pero que al mismo tiempo forman parte de la identidad de la franquicia.

En particular, Grace evoca los Resident Evil clásicos, en gran parte gracias al excelente diseño del Centro Médico de Rhodes Hill, escenario donde pasaremos gran parte de nuestra partida.

Sin embargo, lo que Grace busca es escapar de ese lugar, y para eso necesitamos tres cuarzos que abran la puerta del patio. En esta guía te contamos cómo conseguirlos para que puedas ayudar a Grace a recuperar su libertad.

Resident Evil Requiem - Capcom

El cuarzo del ala oeste

A pesar de la complejidad del Centro Médico, el primer cuarzo es el más fácil de conseguir, ya que se encuentra en una de las primeras áreas que podemos visitar: el ala oeste.

En la oficina del presidente del segundo piso, donde también encontramos la joya roja que abre la puerta a la sala de juegos, veremos un lápiz que podemos recoger y un papel con el que interactuar. Si utilizamos el lápiz en el papel veremos que se forma la combinación “luna, sol, estrella, luna”.

Esta combinación puede usarse en esta misma habitación: del lado derecho se encuentra una caja de acertijo con botones que representan el sol, la luna y una estrella. Con simplemente ingresar la combinación que conseguimos del papel podremos abrir la caja y encontrar el cuarzo lunar.

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El cuarzo del ala este

Técnicamente, el ala este tiene dos cuarzos para recolectar, pero para encontrar el segundo de ellos es necesario conseguir el primero. Este cuarzo en particular, el cuarzo solar, se encuentra en la oficina del investigador principal, en el segundo piso del ala este.

El problema es que la caja de acertijo de esta habitación está cerrada con un candado, y para abrirla no necesitamos una llave, sino corrosivo. Esta botella se encuentra en la sala de conferencias, al sur de la oficina.

Sin embargo, encontrar dicha botella es más fácil decirlo que hacerlo. En primer lugar, al acercarnos por primera vez a la sala de conferencias encontraremos la pulsera de nivel 1 que necesitaremos para el último cuarzo, pero también a Chunk, un enemigo enorme que tendremos que esquivar de ahora en más por los pasillos del Centro Médico.

Una vez que Chunk deje de patrullar el área de la sala de conferencias, encontraremos que allí hay aún más peligros. Justo al lado de la botella de corrosivo hay un segundo zombie cantante, cuyos gritos no solamente aturden a Grace, sino que también despiertan a los otros zombies que se encuentran en esta sala. Por suerte, una vez que los eliminemos podremos hacernos con la botella como recompensa.

Ahora, simplemente es cuestión de derretir el candado de la caja con el corrosivo e introducir el código, aunque descubrir esta combinación requiere un poco más de esfuerzo. En la oficina del investigador encontraremos diferentes fotos del investigador principal, y las que en particular sirven como pistas son la número 1 y la número 2. Con estas fotos podemos deducir que la combinación es “estrella, sol, luna, sol”.

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El último cuarzo

En la misma caja donde encontramos el cuarzo solar conseguiremos también un archivo con instrucciones para abrir una caja de transporte de órganos, y eso será necesario para conseguir el cuarzo final.

Este último cuarzo se encuentra en la oficina del jefe de seguridad, pasando la unidad de aislamiento. Para acceder a esa zona, necesitamos una pulsera nivel 2, y conseguirla conlleva otro puzzle en el camino para el cual tendremos que usar la pulsera nivel 1 que conseguimos previamente.

En la sala de examen del ala encontramos un cuerpo al cual le faltan órganos. Este cuerpo tiene la pulsera, y para obtenerla necesitamos insertar un corazón y un pulmón. Lo bueno es que ambos se encuentran en el ala oeste, pero conseguirlos tampoco es tarea fácil.

En la parte sur del ala oeste podemos encontrar el garaje del Centro Médico y la oficina del conserje: en el primero se encuentra la caja de transporte de órganos que podemos abrir con las instrucciones que conseguimos para conseguir el pulmón; en el segundo una llave fija que necesitamos para el otro órgano.

En la parte norte de esta misma ala tendremos que ir a la cámara frigorífica, cuya puerta tenemos que abrir con la llave fija. Allí nos espera el corazón, aunque también a la hora de explorar esta área nos esperará el chef del Centro Médico si aún no lo eliminamos.

Resident Evil Requiem - Capcom

Con los dos órganos en nuestro inventario podemos regresar a la sala de examen para conseguir nuestra pulsera de nivel 2, no sin antes eliminar al zombie que acabamos de revivir con los órganos. Ahora, tenemos acceso a la oficina del jefe de seguridad, donde veremos la última caja de acertijo y un papel que indica la combinación: “estrella, estrella, luna, sol”.

Lamentablemente, esta caja en particular tiene los botones únicamente en braille, por lo que Grace necesitará la ayuda de Emily. Por suerte, el cuerpo del jefe de seguridad tiene la pulsera de nivel 3 necesaria para liberar a Emily y traerla a esta misma oficina para que ingrese la combinación.

De nuevo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque mientras cargamos a Emily no podemos usar armas, por lo que tendremos que tener extremo cuidado y evitar a todos los zombies en el camino. Mientras Emily resuelve el acertijo, tendremos que defender la oficina de los zombies que intentarán atacarnos.

Una vez terminada esta sección, Emily nos dará el último cuarzo, aunque las cosas no saldrán exactamente bien para nuestro dúo, ya que Emily será secuestrada por La Niña y llevada al sótano, de donde tenemos que rescatarla para poder progresar y finalmente abrir la puerta con los tres cuarzos.

¿Necesitás tips y consejos para navegar por el Centro Médico con Grace? En Malditos Nerds vas a poder encontrar esa guía y muchas más.