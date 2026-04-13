Resident Evil Requiem: Cómo combatir a los zombies con Grace

Resident Evil Requiem, de Capcom.

El nuevo Resident Evil Requiem logra a la perfección algo que parecía imposible: combinar el género survival horror con el género action horror sin mezclarlos a los dos.

En este juego en particular, la encargada de mantener vivo el survival horror es la nueva protagonista, Grace. Por lo tanto, combatir a los zombies con ella implica usar estrategias diferentes a las que utilizamos con Leon.

A continuación te traemos varios tips, consejos y algún que otro truco que no esperabas para poder lidiar con esos molestos zombies cuando estés jugando con Grace.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

¿Pelear o huir?

El primer consejo es quizás uno de los más importantes, y es tan sencillo como complejo: es importante evaluar si vale la pena o no eliminar un zombie.

Los pasillos del Centro Médico de Rhodes Hill son estrechos, y las habitaciones tienen el lugar justo para maniobrar. Entonces, obviamente que Capcom decidió poner varios zombies en el camino para hacernos la vida imposible.

Grace de por sí cuenta con pocas armas y con aún menos munición, por lo que en cada encuentro es clave determinar si conviene usar nuestros preciados recursos o si simplemente es mejor buscar alguna ruta alternativa.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Aturdir es la mejor estrategia

En caso de que decidamos enfrentarnos a un zombie, hay una estrategia en particular que reina sobre las demás: aturdir a los enemigos.

Si disparamos a las piernas o a la cabeza, además de hacer que el zombie chorree más sangre para después crear objetos con el extractor, tendremos la chance de aturdirlo. Cuando un zombie está aturdido podemos acercarnos y presionar el botón X para empujarlo y hacer que caiga al piso.

En el caso de que se trate de un zombie particularmente molesto, en algún lugar del Centro Médico que transitamos mucho, quizás es una buena idea intentar rematarlo con disparos o con el cuchillo cuando esté en el suelo. De lo contrario, suele ser mejor idea aprovechar ese momento para escapar y seguir con nuestra exploración del mapa.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Cuerpo a cuerpo y sigilo

Además de la pistola, Grace tiene acceso a algunas opciones diferentes cuerpo a cuerpo, cada una útil en distintas situaciones.

En primer lugar, a lo largo de nuestro tiempo con Grace podremos encontrar algunos cuchillos. Estos no solamente ayudan a ahorrar munición, sino también nos permiten usarlos para escapar si un zombie nos agarra. Eso sí, si queremos recuperar el cuchillo, tenemos que eliminar a ese zombie.

El otro objeto es el inyector hemolítico, que puede usarse si un zombie no nos detectó o si logramos arrojarlo al suelo. Este objeto elimina al zombie al instante en una explosión que no nos permitirá extraer sangre después, así que tenemos que ser cuidadosos al usarlo. De todas formas, es un objeto que siempre conviene tener a mano para lidiar con enemigos particularmente molestos sin gastar muchas balas.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Que Leon se encargue

Quizás la estrategia más inteligente es la menos obvia: dejar que Leon se ocupe de la tarea de matar zombies.

Lo que sucede es que en un momento de nuestra aventura, Leon va a atravesar también los pasillos del Centro Médico, y todos los zombies que Grace haya dejado vivos estarán ahí cuando nos toque jugar con Leon.

Esto nos permite encarar los encuentros de una manera un tanto diferente. Leon, por supuesto, tiene un arsenal más amplio y potente que Grace. Entonces, no es una mala idea conservar recursos con Grace y dejar que, más adelante, Leon sea quien derrote a esos zombies. Así, cuando nos toque volver a jugar con Grace, los caminos estarán más despejados.

¿Necesitás consejos de combate para Leon? En Malditos Nerds tenemos más guías que pueden mejorar tu experiencia de juego en Resident Evil Requiem.