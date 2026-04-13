Resident Evil Requiem: ¿Cuál es la mejor arma para Grace?

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Resident Evil Requiem es un gran juego que combina el survival horror con el action horror que caracteriza la larga trayectoria de la franquicia. Lo curioso es que la manera de hacerlo es prácticamente asignando un estilo de juego diferente a cada uno de sus dos protagonistas.

Grace Ashcroft, la nueva cara de este juego, está más enfocada al survival horror, por lo que quizás el combate necesite un poco más de estrategia.

Considerando eso, ¿cuáles son las mejores armas para Grace en este juego? En esta guía te contamos todo lo que necesitás saber

Resident Evil Requiem, de Capcom.

La pistola es tu mejor amiga

La realidad es que Grace no tiene un arsenal muy amplio. De hecho, en lo que respecta a armas de fuego, solamente cuenta con su pistola y el revólver Requiem.

Esto significa que tendremos que amigarnos con la pistola de Grace si queremos sobrevivir a lo que el juego nos pone en nuestro camino. Si bien la munición es escasa, al menos tenemos la posibilidad de crear más munición utilizando la sangre infectada que encontramos en el juego.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Los cuchillos son muy útiles

Quizás el segundo ítem más importante para Grace son los cuchillos improvisados. Estos pueden encontrarse a lo largo de los escenarios o incluso pueden crearse utilizando chatarra.

La contra más grande de los cuchillos es que tienen durabilidad limitada. Las ventajas, son prácticamente todo lo demás. Un cuchillo puede ayudarnos a hacerle daño extra a un zombie que hayamos empujado al suelo luego de dispararle un par de veces en las piernas, haciendo que ahorremos munición.

También, si un zombie nos agarra, podemos usar el cuchillo para salir de sus garras sin que nos dañe, aunque el cuchillo quedará incrustado en su cabeza, y solamente podemos recuperarlo cuando el zombie muera.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Las botellas como manipuladoras de ruido

A lo largo de su aventura, Grace puede encontrar botellas vacías cuyo uso principal es para distraer enemigos.

Si arrojamos una botella al suelo, los zombies que estén cerca irán a ver qué fue ese ruido. Así, podemos manipular el sonido para simplemente evitar el combate, y no tener que lidiar con esos molestos zombies. Y si realmente necesitamos combatir, arrojarle una botella a un zombie lo hace tambalear, para que después con el botón X lo empujemos al suelo, y ahí poder dispararle o golpearlo con el cuchillo.

Más adelante, podemos encontrar diferentes recetas de creación de objetos que nos permitirán usar las botellas vacías para hacer armas nuevas: cócteles molotov y botellas de ácido. Estas dos variantes no se utilizan tanto por el ruido en sí, sino para directamente hacer daño, por lo que tendremos que evaluar si es más importante combatir o evitar el combate

Resident Evil Requiem, de Capcom.

El Requiem como último recurso

Durante un trayecto del juego, Grace tiene la posibilidad de usar el potente revólver Requiem de Leon, pero esta quizás no es la mejor opción.

El Requiem tiene munición muy limitada, aunque existe la posibilidad de crear munición utilizando Sangre infectada. De todas formas, si realmente necesitamos usarlo, tiene que ser como último recurso, contra enemigos realmente fuertes como el Chef que tiene la llave de la Despensa, o La Niña, a la cual podemos aturdir con un disparo.

¿Querés más consejos para jugar con Grace? Esta guía y muchas más las podés encontrar en Malditos Nerds.