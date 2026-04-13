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Resident Evil Requiem: ¿Cómo lidiar con el jefe de la comisaría de Raccoon City con Leon?

La comisaría en Resident Evil Requiem tiene un jefe muy especial, y tal vez no es tan obvio cómo lidiar con él

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Resident Evil Requiem - Capcom
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ÍNDICE DE GUÍAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Resident Evil Requiem, además de ser un gran juego, nos permite regresar a la icónica comisaría de Raccoon City con Leon a casi 30 años de su destrucción.

Esto significa no solamente poder recorrer un edificio lleno de guiños al pasado, sino también una pelea con un jefe bastante particular.

De más está decir que de acá en adelante habrá spoilers, pero a continuación te presentamos consejos para lidiar con ese jefe tan notorio.

Resident Evil Requiem - Capcom
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Correr a la primera

Lo cierto es que en el primer momento que el juego nos suelta con ese jefe en los pasillos de la comisaría, es imposible vencerlo. Esto es algo que el juego no dice de manera explícita, pero sí Leon hace alusión a ello en su diálogo.

Por lo tanto, el primer paso para eliminar a este jefe es simplemente escapar. Una vez que logremos salir de la comisaría, que no es una tarea demasiado difícil, estaremos un paso más cerca del enfrentamiento final.

Resident Evil Requiem - Capcom
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La pelea real

Después de explorar un edificio lleno de recuerdos, Leon finalmente podrá enfrentarse con este jefe tan icónico en una pelea que, de hecho, es imposible de evitar.

Ahora sí es cuando podemos aplicar las estrategias que fuimos afilando a lo largo de nuestra aventura con Leon, en particular las que tienen que ver con el hacha y su uso correcto.

Y es que la mayoría de los ataques de este jefe pueden desviarse con nuestra hacha, dejando su punto débil expuesto justo delante de nosotros para que podamos dispararle con lo más potente que tengamos.

Resident Evil Requiem - Capcom
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Usar los autos como escudo

El escenario de la pelea está repleto de autos, que el jefe incluso puede utilizar para lanzarlos y hacernos daño.

Sin embargo, nosotros también podemos utilizar estos autos, pero de manera defensiva: si vemos que el jefe levanta un auto con sus garras y está por lanzarlo hacia nosotros, escondernos detrás de algunos otros autos es suficiente para que el impacto no llegue hacia donde estamos.

Resident Evil Requiem - Capcom
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Disparar al punto débil

Por supuesto que el consejo más importante de todos es también el más obvio: el jefe tiene un enorme punto débil en el pecho.

Más allá de todo lo que hayamos esquivado o desviado de sus ataques, esto nunca cambia. Ese punto débil tiene que ser el receptor de nuestras balas más potentes, ya sean del revólver Requiem, nuestro rifle francotirador o nuestra escopeta.

Después de dañar su punto débil por un tiempo, el jefe caerá de rodillas para que podamos darle un potente golpe con el hacha. Dos o tres de estos golpes serán suficientes para vencerlo.

¿Querés saber cuáles son las mejores armas de Leon o cómo combatir contra los zombies normales de manera efectiva? En Malditos Nerds podés encontrar esas guías para Resident Evil Requiem y muchas más.

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