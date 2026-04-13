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Resident Evil Requiem: ¿Cómo conseguir la llave de la despensa?

Resident Evil Requiem tiene varias habitaciones que necesitan llaves, pero la despensa es una de las que puede resultar más complicada de abrir

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Resident Evil Requiem - Capcom
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A medida que uno avanza su aventura en Resident Evil Requiem explorando el Centro Médico de Rhodes Hills va a encontrar muchas habitaciones cerradas que requieren diferentes tipos de llaves.

Hay una en especial que podemos encontrar al principio de nuestra aventura: la despensa. Esta puerta se encuentra en la cocina principal y el juego no nos brinda realmente una pista sobre cómo conseguir su llave.

Por eso, en esta guía te contamos cómo abrir la puerta de la despensa y qué te espera adentro como recompensa.

Resident Evil Requiem - Capcom
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La llave no está suelta, alguien la tiene consigo

A diferencia de varias de las otras llaves del juego, la llave de la despensa no es una que simplemente vamos a poder encontrar explorando.

Como la despensa en sí es una habitación opcional, que no es necesario abrir para progresar con la historia, la forma de conseguir la llave implica también algo opcional. En este caso, un enfrentamiento contra el chef, ese zombie enorme que vemos recorriendo la cocina cuando entramos por primera vez.

Resident Evil Requiem - Capcom
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Cómo lidiar con el chef

Nuestro primer encuentro con el chef es controlando a una Grace completamente indefensa, donde lo único que tenemos es el revólver Requiem con una única bala. Uno podría pensar que quizás esto sería suficiente, pero eso sería un error mortal.

La realidad es que el chef es un zombie mucho más resistente que el resto, evidenciado por su enorme tamaño y fuerza. Enfrentarlo con Grace es, técnicamente, posible. Pero eso sería prácticamente un desperdicio de recursos salvo que tengamos un inyector hemolítico que nos sobre y decidamos usarlo en él.

Por eso, es más conveniente avanzar con el juego hasta que sea el turno de jugar con Leon. En este punto, Leon puede explorar el Centro Médico y lidiar con todos los zombies que Grace no haya eliminado, incluyendo el chef. Leon tiene un arsenal mucho más variado, y con él eliminar al chef es mucho más realista. Seguirá siendo un encuentro que requiera un cierto cuidado, pero es mucho más fácil que con Grace.

Resident Evil Requiem - Capcom
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¿Qué hay dentro de la despensa?

Nuestra recompensa por abrir la despensa es muy simple: una buena cantidad de ítems que nos ayudarán en la partida.

Además de dos baldes de sangre, que Grace puede usar para crear objetos, y una caja de provisiones que podemos romper, también encontramos uno de los armarios con puertas torcidas que solamente Leon puede abrir. Ahí podemos obtener el Amuleto de Conocedor, que aumenta la potencia de fuego del arma a la que decidamos equiparlo. También encontraremos un maletín con balas para el Requiem.

Sin embargo, al igual que con los baldes de sangre, hay algunos ítems que son únicamente para Grace, que podremos recoger cuando volvamos a tomar control de ella. Estos son una cinta de tinta, chatarra para crear ítems, y un Amuleto de Guardia Chow Fan, que aumenta la potencia y durabilidad del cuchillo de Grace y funciona con solamente tenerlo en nuestro inventario.

¿Querés saber cómo lidiar con otros enemigos molestos como los Chunk o La Niña? En Malditos Nerds tenemos todas las guías de Resident Evil Requiem que necesitás.

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