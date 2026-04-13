¿Resident Evil Requiem cuenta con un Modo Mercenarios?

Resident Evil Requiem - Capcom

Todo el que haya jugado un Resident Evil desde Resident Evil 3: Nemesis en la primera PlayStation sabe que el Modo Mercenarios es casi infaltable en una entrega de la franquicia.

Para Resident Evil Requiem, Capcom decidió mantener silencio absoluto sobre la inclusión o la ausencia de este modo que muchísimos fanáticos disfrutan con cada juego.

Entonces, ¿hay un Modo Mercenarios en Resident Evil Requiem? Te traemos la respuesta.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Qué es el Modo Mercenarios?

Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto de este modo, el Modo Mercenarios es casi como un juego arcade de la vieja escuela.

Nuestro objetivo es, utilizando algún personaje icónico de la franquicia, simplemente eliminar la mayor cantidad de enemigos para conseguir puntos en un determinado tiempo.

La mayoría de los juegos fueron innovando en este modo desde su introducción en Resident Evil 3: Nemesis, y hoy en día es uno de los más queridos por los fans.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Resident Evil Requiem tiene un Modo Mercenarios?

Lamentablemente, la respuesta es no. A pesar de que la inclusión de Leon hace que ciertos segmentos del juego tengan una buena cuota de acción, el Modo Mercenarios está ausente.

Esto no quiere decir que no haya cosas para desbloquear en Resident Evil Requiem, ya que al terminar el juego podremos usar los puntos conseguidos en los diferentes desafíos para comprar cosas como munición infinita para las balas, el clásico lanzacohetes y más. Todo esto será más que útil en nuestras siguientes partidas.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Llegará en algún momento al juego?

Si bien Capcom todavía no anunció nada concreto al respecto, no sorprendería que más adelante el juego reciba un Modo Mercenarios.

Tanto Resident Evil Village como Resident Evil 4 Remake, las dos últimas entregas de la serie previas a Resident Evil Requiem, sumaron su Modo Mercenarios mediante actualizaciones gratuitas.

Incluso más adelante, con el lanzamiento de sus DLC pagos, estos modos recibieron todavía más actualizaciones sin costo, agregando nuevos personajes y hasta mapas. No sería raro entonces que en cualquier momento Capcom nos sorprenda con algo similar.

Mientras esperamos el Modo Mercenarios, podés seguir leyendo nuestras otras guías de Resident Evil Requiem para poder superar el juego de la mejor manera.