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Resident Evil Requiem: Cómo escapar de La Niña en el Centro Médico

Como ya es tradición, Resident Evil Requiem cuenta con un enemigo imposible de derrotar que nos persigue, pero eso no quiere decir que sea imposible lidiar con ella

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Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

ÍNDICE DE GUÍAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Todo el que haya visto algún tráiler de Resident Evil Requiem estará familiarizado con La Niña, ese monstruo grotesco que aterroriza a Grace en los videos.

La buena noticia es que, para los fans del horror, La Niña es tan espeluznante como parece en los videos. La mala es que eso significa que tendremos que lidiar con ella de una manera u otra. Y para colmo, no podemos simplemente matarla.

¿Cómo podemos escapar de La Niña, entonces? En esta guía te traemos las estrategias necesarias.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

La luz es su debilidad

Una cosa que el juego explica en uno de sus archivos es que La Niña es especialmente débil ante la luz. Eso también se nota en su primera aparición, ya que la encontraremos en una habitación completamente a oscuras.

Así, la mejor manera de lidiar con La Niña es simplemente escapando a una habitación iluminada. Nuestra linterna no va a hacer nada contra ella, es necesario que la habitación entera tenga luz.

Una vez que crucemos la puerta, incluso si La Niña entra detrás nuestro, al instante se retirará porque su piel empezará a recibir daño

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

El ruido nos ayuda

Ahora bien, en las secciones donde tenemos que completar objetivos con La Niña acechando cerca, es muy importante prestar atención a los diferentes ruidos y usarlos a nuestro favor.

Acá es donde se vuelven especialmente útiles las botellas vacías que podemos encontrar a lo largo del mapa. Estos objetos pueden arrojarse para crear una distracción si La Niña obstruye alguna puerta o algún puzzle que necesitamos completar.

Lo que sí, esto es un arma de doble filo, porque los zombies cercanos también pueden verse atraídos. Eso significa que no solamente tendremos que lidiar con La Niña, sino también con los zombies que pueden obligarnos a disparar, haciendo ruido que anula nuestra estrategia con las botellas.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Aturdiendo a La Niña

Si todo lo demás falla y nos vemos obligados a estar cara a cara con La Niña en un lugar oscuro, una opción útil es la de aturdirla.

Anteriormente dijimos que no podemos matar a La Niña de formas tradicionales, pero eso no quiere decir que sea inmune a todos nuestros ataques. Existen dos formas en particular de hacer que La Niña, incluso cuando nos descubrió, se quede aturdida en un lugar para dejarnos escapar.

Esto implica el uso de dos armas distintas: el revólver Requiem y los cócteles molotov. Ambos sirven para que La Niña se retuerza de dolor en el lugar donde está, y es ese el momento que debemos aprovechar para salir corriendo a buscar una habitación iluminada. Esto debería ser el último recurso porque, valga la redundancia, esos recursos son limitados.

¿Querés consejos para eliminar a La Niña en su batalla final más adelante en el juego? Seguí leyendo nuestras guías de Resident Evil Requiem en Malditos Nerds.

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