Resident Evil Requiem: Cómo conseguir más recetas para crear objetos con Grace

Resident Evil Requiem - Capcom

No es nuevo que un Resident Evil nos permita crear diferentes objetos a lo largo de nuestra aventura, pero al tener dos protagonistas, Resident Evil Requiem usa dos sistemas diferentes.

Mientras que el de Leon es más tradicional, el sistema de Grace es un tanto especial. En primer lugar porque utiliza sangre infectada como recurso. En segundo lugar, porque para expandirlo necesitamos recetas.

A continuación, te contamos cómo conseguir todas las recetas de creación de objetos con Grace.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Cómo crear los objetos?

Quizás lo más importante para crear los objetos con Grace es primero encontrar el objeto que nos permite hacer uso de este sistema.

En el ala este del Centro Médico de Rhodes Hill se encuentra una habitación que lleva el nombre de Laboratorio de Sangre. Por suerte, lo que encontramos allí es mucho menos tenebroso que lo que su nombre podría indicar: el Extractor de Sangre.

Con este ítem podemos crear cosas básicas como munición de pistola o inyectores curativos, utilizando la sangre que podemos recoger del suelo o que encontramos en los baldes a lo largo del Centro.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Cómo crear más ítems?

Al principio, la lista de objetos que podemos crear es bastante limitada, pero por suerte tenemos una manera de ampliarla.

En la misma habitación donde encontramos el Extractor de Sangre podemos usar un Microscopio Láser. Allí podemos analizar muestras específicas de sangre para desbloquear nuevas recetas.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Dónde encontramos las muestras de sangre?

A lo largo del Centro Médico de Rhodes Hill, Grace puede encontrar tres muestras de sangre diferentes para expandir el listado de recetas de creación. Estas muestras se encuentran en los siguientes lugares:

Muestra de sangre (mutada): En el mismo Laboratorio de Sangre donde conseguimos el Extractor, justo al lado del microscopio.

Muestra de sangre (reversible): También en el Laboratorio de Sangre, pero detrás de una puerta que requiere un brazalete de seguridad de nivel 1 para abrir. Esta receta nos permite crear esteroides y estabilizadores para darle a Grace mejoras permanentes.

Muestra de sangre (convergida): En el armario de la Sala de Espera del ala este, para el cual también se necesite el mismo brazalete de seguridad. Esta muestra nos permite crear inyecciones de curación y munición para el revólver Requiem.

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Recetas extra

Curiosamente, estas muestras de sangre no son la única forma de conseguir recetas. Hay dos archivos del juego que brindan nuevas recetas para Grace, aunque se encuentran más adelante en el juego.

Estas ubicaciones pueden contener spoilers de áreas más avanzadas, pero si estás dispuesto a leer, a continuación te contamos dónde están:

En la Habitación con Literas que se encuentra en el Sótano del Centro Médico. Esta receta nos permite crear cócteles molotov.

En la Sala de monitores del Laboratorio ARK. Esta receta nos permite crear botellas de ácido, y chatarra utilizando las Monedas Antiguas que nos hayan sobrado.

¿Querés saber el mejor uso para las Monedas Antiguas? Seguí navegando nuestras guías de Resident Evil Requiem en Malditos Nerds.