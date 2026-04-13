Resident Evil Requiem: ¿Cuál es la mejor arma para Leon?

Resident Evil Requiem, de Capcom.

En Resident Evil Requiem podemos jugar con dos personajes principales: Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy. Mientras que las secciones de Grace se asemejan más a los clásicos de la franquicia, Leon mantiene su jugabilidad del remake de Resident Evil 4.

Esto implica dos cosas importantes: la primera, que Leon tiene un arsenal de armas mucho más variado que Grace. La segunda, que va a necesitar esas armas por todo el combate presente en sus secciones.

Para obtener los mejores resultados en esos segmentos del juego, a continuación te dejamos las que, en nuestro criterio, son las mejores armas para Leon.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

La vieja y confiable pistola

En lo que probablemente vaya a ser un comentario un tanto controversial, la pistola es por mucho una de las mejores armas de Leon. Específicamente, la Silencer 9.

Esta arma, que podemos comprar con créditos cuando encontramos nuestra primera caja de provisiones, es la pistola que, una vez mejorada, presenta las mejores estadísticas. Además, al tener un silenciador incorporado, los zombies que no están tan cerca no escucharán nuestros disparos.

Sin embargo, lo que hace que la pistola sea un arma tan potente es que combina muy bien con la nueva hacha de Leon. Si disparamos a los zombies en las piernas o en la cabeza, podemos usar un ataque cuerpo a cuerpo. A veces, este ataque es suficiente para eliminarlos, pero cuando no, podemos acercarnos y realizar un golpe letal con el hacha, ahorrando munición para todas nuestras otras armas.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

De cerca con la escopeta

La segunda mejor arma es otra de las opciones clásicas de Resident Evil, y es la escopeta. En este caso, la mejor de todas, una vez mejorada por completo, es la 990-TAC, que también puede comprarse en la caja de provisiones.

Esta escopeta en particular tiene un alto nivel de precisión, lo que hace que una de las debilidades más notorias de toda escopeta sea un factor menor: el esparcimiento de las balas. Sumado a la potencia que ofrece, esta arma es ideal para sacarnos de encima algún zombie molesto de uno o dos disparos, o para combatir con los varios jefes que encontrará Leon.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

El revólver que da nombre al juego

Resident Evil Requiem se llama así no solamente por lo que significa un “réquiem” en general, sino también porque hay un arma en particular que lleva ese nombre: el revólver Requiem.

En esta entrega, el Requiem hace las veces de la clásica magnum que podemos encontrar en otros juegos, pero a diferencia de los otros Resident Evil, la tendremos en nuestro inventario desde el principio.

Por supuesto que el Requiem es el arma más potente de todas, pero también tiene una de las debilidades más grandes: la escasa munición. Conseguir balas para el Requiem no es fácil, a pesar de que Grace puede crearlas gracias al extractor de sangre y esas balas se transfieren a Leon cuando le devuelve el arma. Esto la convierte en el arma ideal para usar exclusivamente contra los jefes.

Ahora bien, ¿conviene comprar un arma nueva o mejorar las viejas? Podés encontrar esa guía y muchas más en Malditos Nerds.