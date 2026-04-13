Cómo conseguir cada final en Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem - Capcom

●ÍNDICE DE GUÍAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Aquellos que son fanáticos de Resident Evil desde los viejos tiempos sabrán que Capcom no es ajeno a presentar varios finales para sus juegos. De hecho, el primer Resident Evil es quizás el que más finales tiene.

Resident Evil Requiem, entre tantos otros homenajes a la franquicia, vuelve a traer esta idea de múltiples finales, aunque esta vez es mucho más simple conseguirlos.

En esta guía te contamos cómo conseguir los diferentes finales del juego, pero te advertimos: hay spoilers.

Resident Evil Requiem - Capcom

¿Cómo conseguir los finales?

En el último mapa del juego, el laboratorio ARK, llegará un momento en el que Grace tiene que tomar una decisión clave: ¿destruir Elpis o liberarlo?

El final que consigamos depende únicamente de esta decisión y no de algún otro factor en el juego. De hecho, una de las dos opciones inmediatamente nos muestra la última cinemática y a los minutos estaremos viendo los créditos.

Lo bueno es que, si tomamos la decisión “incorrecta”, una vez que terminen los créditos el juego nos permite volver a tomar el control de Grace justo antes de tener que tomar esa decisión, para ver el final “correcto” sin tener que repetir grandes partes del juego en caso de que no hayamos guardado la partida.

Resident Evil Requiem - Capcom

Final malo: Destruir Elpis

Si Grace elige destruir Elpis, lamentablemente el final que conseguimos no es de los mejores. No porque esté mal actuado o mal escrito, sino porque lo que sucede no es bueno para nuestros protagonistas.

Zeno, el que en ese momento se perfila como el antagonista principal, mata a Leon mientras Grace escapa sola del laboratorio. En ningún momento queda claro si Zeno sobrevive a la destrucción de ARK, pero considerando sus poderes sobrehumanos, es probable que sí.

De todas formas, todo parece indicar que este final no es canónico, y funciona más como un “castigo” por no haber entendido los temas de redención que la historia claramente presenta.

Resident Evil Requiem - Capcom

Final bueno: Liberar Elpis

El verdadero final del juego se consigue liberando Elpis. Y es que, a diferencia del anterior, no solamente nuestros dos héroes sobreviven, sino que también Leon consigue una cura a la enfermedad que estaba poniendo en peligro su vida.

Zeno también obtiene lo que merece, con el temible Victor Gideon decapitándolo para que no vuelva a levantarse. El problema para nosotros es que Gideon es ahora alguien con quien debemos lidiar, y por eso este final cuenta con una última batalla contra Gideon, en la que tenemos que eliminarlo de una vez por todas.

Otro punto a favor de este final y una muestra de su canonicidad, es que al terminarlo desbloqueamos un reporte escrito por Grace donde se explica todo lo que sucedió hasta ahora no solamente en Resident Evil Requiem, sino en la franquicia entera.

Resident Evil Requiem - Capcom

Escena post créditos

Como suele ser costumbre en cualquier historia de alto presupuesto hoy en día, Resident Evil Requiem también cuenta con una escena post créditos, aunque solamente está disponible en el final donde liberamos Elpis.

Por un lado, descubrimos que Grace y Leon siguen en contacto después de todo lo que pasaron. No solamente eso, sino que gracias a Elpis, Grace pudo salvar a Emily e incluso curar su ceguera, y ahora viven juntas.

Por el otro lado, un misterioso grupo de mercenarios fue despachado a ARK para recuperar un objeto misterioso, asesinando en el camino a miembros de la B.S.A.A. Qué es lo que buscaban será algo que seguramente forme parte de algún próximo DLC o una secuela.

Ahora que terminaste Resident Evil Requiem, ¿querés saber cómo funciona el New Game Plus? Esa guía y muchas más podés encontrarlas acá, en Malditos Nerds.