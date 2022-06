Cómo informar sobre los riesgos de la viruela del mono sin promover estigmas

Tubos de ensayo etiquetados como "virus de la viruela del mono positivo" en una ilustración tomada el 23 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La viruela del mono había llegado al condado de Salt Lake, en el estado de Utah, Estados Unidos, con dos hombres que dieron positivo después de regresar de Europa, el epicentro de un brote global concentrado en hombres homosexuales y bisexuales.

Los funcionarios del condado de Utah se enfrentaron a un dilema. Querían advertir a los hombres que tenían un mayor riesgo de exposición al virus. Pero temían consecuencias no deseadas: heterosexuales asumiendo que no son susceptibles, hombres gays en el closet en una comunidad fuertemente mormona evitando no ir al médico para que no sean vistos como homosexuales, y actores que explotarían la situación para sembrar intolerancia.

No son solo los funcionarios de Utah los que luchan por encontrar el mensaje correcto. Mientras Estados Unidos se enfrenta al mayor brote de viruela del mono de su historia, con casi 50 casos probables, las autoridades de salud pública se enfrentan a un acto de equilibrio delicado pero familiar. En los 17 casos de EE. UU. en los que se conoce el comportamiento sexual del paciente, todos menos uno involucran a hombres que tuvieron sexo con hombres, algo similar a lo que sucedió en Europa.

En el condado de Salt Lake, los funcionarios del Departamento de Salud consultaron con grupos de defensa de derechos LGBT+ y decidieron comunicarse con hombres homosexuales y bisexuales sin hacer que el mensaje sobre ellos. En un puesto durante el Festival del Orgullo de Utah en Salt Lake City este mes, el personal del Departamento de Salud distribuyó advertencias sobre la viruela del mono del tamaño de una tarjeta de presentación instando a las personas a evitar el contacto cercano o sexual con cualquier persona que experimente un sarpullido o síntomas similares a los de la gripe. La advertencia no decía nada sobre la comunidad gay.

“No necesitamos poner arcoíris por todas partes y dejar en claro que es solo para hombres gays porque no lo es”, dijo Nicholas Rupp, quien supervisa el alcance público del Departamento de Salud del Condado de Salt Lake. “Al virus, por supuesto, no le interesa la orientación sexual de nadie”.

Las autoridades a nivel nacional quieren que los hombres homosexuales y bisexuales estén atentos a los síntomas, particularmente erupciones y lesiones en los genitales o cerca de ellos, mientras viajan, festejan y se reúnen en junio para el mes del Orgullo LGBT+, que conmemora el levantamiento de Stonewall de 1969 en Nueva York que marcó un momento en la lucha por los derechos de la comunidad. Pero también quieren evitar crear la falsa impresión de que la viruela del simio es una “enfermedad gay”.

Los primeros días de la epidemia del SIDA pesan sobre la salud pública y los activistas LGBT que trabajan en la respuesta a la viruela del simio. Los funcionarios de salud pública en aquel momento no actuaron con urgencia cuando el VIH diezmó a las comunidades homosexuales en la década de 1980 y se culpó a los hombres homosexuales por la epidemia.

En el Pride de Salt Lake City, funcionarios de Salud y activistas LGBT+ repartieron panfletos sobre la viruela del mono.

La cepa de viruela del simio que impulsa el brote actual rara vez es mortal y provoca una enfermedad que dura varias semanas, a diferencia del SIDA, que es incurable y a menudo letal antes de que surgieran tratamientos efectivos en la década de 1990. Pero incluso si la viruela del simio no representa una amenaza mortal similar al VIH, los funcionarios de salud no quieren ignorar ninguna amenaza de enfermedad emergente que afecte de manera desproporcionada a los hombres homosexuales.

“Desde la perspectiva de la salud pública, es realmente importante que nos aseguremos de que las poblaciones que pueden estar más en peligro debido a cómo comenzó esto sean conscientes del riesgo y de cómo mantenerse saludables”, dijo Demetre Daskalakis, quien dirige la división de prevención del VIH/SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y participa en la divulgación de la viruela del simio.

Las organizaciones LGBT+ en EE.UU. se están movilizando para entregar el mensaje ellas mismas.

Los miembros del personal de una clínica que atiende a hombres gays en Chicago agregaron la prevención de la viruela símica a su habitual divulgación de salud pública en el festival International Mr. Leather en mayo. La aplicación de contactos Grindr emitió dos alertas sobre la viruela del mono en las últimas semanas. Un centro comunitario LGBT+ en el sur de Florida programó una reunión en el ayuntamiento sobre la viruela del mono antes del Desfile del Orgullo y Festival de la Calle de Stonewall del próximo fin de semana después de que las autoridades locales identificaron múltiples casos.

Las organizaciones están atentas a no crear pánico. La viruela del mono es más fácil de contener que las cepas altamente contagiosas del coronavirus que circulan porque es comparativamente difícil de propagar. Muchos de los casos identificados en personas en los Estados Unidos se han relacionado con viajes a Europa, donde se han detectado la mayoría de las infecciones, aunque los CDC advierten que el virus también parece estar propagándose localmente.

La viruela del mono nunca se había asociado con hombres gays hasta el último brote, cuando Canadá, España, el Reino Unido y los rastreadores de enfermedades en otras naciones notaron que las infecciones se concentraban en gran medida, pero no exclusivamente, en ese grupo.

Los expertos dijeron que creen que refleja la propagación del virus primero a través de lugares frecuentados por hombres gays, incluidos saunas y Prides europeos. También citan dos factores que podrían estar haciendo más probable que se detecten casos en la comunidad gay: las pruebas periódicas para enfermedades de transmisión sexual y los proveedores de salud que están en alerta.

“En cierto modo, tal vez somos víctimas de nuestro propio éxito de que las personas se presenten y nuestros servicios de salud sexual se estén dando cuenta”, dijo Andrew Lee, profesor de salud pública en la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña.

El virus generalmente se propaga a través del contacto cercano con alguien con erupciones o lesiones, lo que incluye el sexo, pero también puede incluir abrazos, contacto piel con piel mientras se baila o se comparte ropa y ropa de cama contaminadas, o a través de gotitas durante un período prolongado, como entre personas. viviendo en la misma casa.

Los funcionarios ven un paralelo con un brote de infección causado por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, conocido como MRSA, hace aproximadamente una década. Se informó por primera vez entre hombres gays antes de ser detectado en vestuarios y gimnasios; la bacteria se propaga a través de equipos compartidos y el contacto de piel a piel.

Algunos de los panfletos informativos repartidos por los funcionarios y activistas en el Pride de Salt Lake City.

“Hay tantas infecciones que en algún momento se pensó que solo existían en una población, y termina siendo bastante erróneo”, dijo Daskalakis de los CDC, destacando el estigma que pesa sobre los asiáticos al principio de la pandemia de coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud ha enfatizado repetidamente que la viruela del simio no es una “enfermedad gay” y ha alentado las celebraciones del Orgullo. Los activistas LGBT+ han criticado a las organizaciones de noticias que enfatizan a los hombres homosexuales y bisexuales en sus titulares y cobertura sobre la virual del mono.

“Una de las cosas más sorprendentemente erróneas del mensaje inicial sobre el SIDA es que se trataba de una deficiencia inmunitaria relacionada con los homosexuales o que no se transmitía de forma heterosexual o de madre a hijo”, dijo Daniel R. Lucey, miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América que comenzó su carrera médica tratando a pacientes con SIDA en San Francisco. “Está claro que todos quieren llamar la atención para evitar la trampa de culpar a cierta población, en este caso, los hombres gays”.

Pero algunos observadores culturales se preocupan por una corrección excesiva que deja a los hombres homosexuales y bisexuales a oscuras sobre la amenaza viral.

“Al principio de la crisis del SIDA, los funcionarios de salud pública y los reporteros de noticias no dieron la alarma sobre una nueva enfermedad porque no les importaban los hombres homosexuales o bisexuales, no les importaba si vivíamos o moríamos”, el columnista sexual Dan Savage dijo recientemente en su podcast. “Ahora, no están dando la alarma porque se preocupan demasiado por nosotros, tanto que no quieren herir nuestros sentimientos o entregar municiones accidentalmente a los fanáticos anti-gay”.

Jim Downs, un historiador gay que ha escrito sobre la historia de las enfermedades infecciosas, incluido el VIH/SIDA, dijo que la obsesión por evitar el estigma podría socavar los esfuerzos para generar conciencia.

“Preocúpate por asignar los recursos a la comunidad gay para que puedan correr la voz”, dijo Downs. “Tenemos una historia donde la comunidad ha sido una fuerza eficaz en la promoción de la salud pública”.

El legado del SIDA ha creado una sólida red de organizaciones de salud pública en la comunidad gay, un reflejo de cómo la comunidad a menudo se mantuvo sola en la promoción de condones y en la presión sobre las compañías farmacéuticas para que desarrollaran tratamientos contra el SIDA. Los tazones de condones y la literatura sobre ETS son elementos fijos en los clubes gay, al igual que los equipos de divulgación del VIH en los espacios gay conocidos por la actividad sexual. En Grindr, es habitual que los usuarios incluyan en sus perfiles su estado de VIH y si usan píldoras de prevención para reducir el riesgo de transmisión. La convención International Mr. Leather, conocida como IML, en Chicago durante el fin de semana del Día de los Caídos, presentó una de las primeras pruebas para que las organizaciones se adapten a la viruela del mono. El Centro de Salud Howard Brown, orientado a personas LGBT+, envía habitualmente trabajadores al evento anual para distribuir condones y ofrecer pruebas rápidas de VIH. En respuesta a la viruela del simio, los trabajadores comunitarios instaron a las personas en el festival a examinarse y considerar examinar a sus parejas antes de tener relaciones sexuales en la oscuridad.

Los activistas LGBT+ elogiaron la rápida respuesta de los CDC con respecto a la viruela del mono, en contraste con la crisis del sida en los 80s (REUTERS/Tami Chappell)

La Casa Blanca realizó una llamada este mes con defensores y organizaciones sin fines de lucro que trabajan con hombres homosexuales para discutir mensajes y divulgación. “Qué diferencia con 1981 y el VIH”, dijo Peter Staley, un veterano activista contra el sida que estaba en la llamada. “Si la Casa Blanca se hubiera acercado a la comunidad gay de esta manera con los primeros casos reportados en junio y julio de 1981, ciertamente hubiésemos tenido la oportunidad de convertirlo en una epidemia que es una fracción del tamaño que terminó siendo en los Estados Unidos.” Algunas organizaciones dicen que la pequeña cantidad de casos de viruela del simio hasta ahora no garantiza una respuesta completa al mismo tiempo que el VIH y el coronavirus son más frecuentes. “Las intervenciones que funcionan tanto para el covid como para el VIH contribuirán en gran medida a prevenir la propagación de la viruela del mono”, dijo Alexis Sánchez, directora de defensa y capacitación en el Centro Comunitario LGBT de Sacramento.

Se han detectado cinco casos en el condado de Sacramento, incluidos contactos cercanos de un viajero internacional. Esos casos se producen en el contexto de que los CDC designaron al condado con altos niveles de coronavirus, lo que desencadenó un mandato de máscara en algunas escuelas.

“Especialmente en Sacramento, con un aumento de covid, es más probable que una persona contraiga covid. Lo que no quiere decir que [la viruela del mono] no esté dentro de nuestro radar, pero no es nuestra principal prioridad”, dijo Sánchez.

Algunos activistas quieren que las organizaciones LGBT+ y de prevención del VIH hagan más para difundir advertencias sobre los síntomas de la viruela del simio y ayudar a sofocar el brote. “Esta es una crisis incipiente, y podemos contener un virus que ahora se está propagando en nuestra comunidad. No hay razón para quedarse al margen”, dijo Gregg Gonsalves, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Yale y activista contra el sida desde hace mucho tiempo.

