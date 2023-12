Cada vez hay más embarazos múltiples: cómo afrontar la noticia sin entrar en pánico

Según las autoras de "Socorro, son mellizos", "todos los sentimientos están permitidos", incluso el estrés, el miedo y la ansiedad.

Para mucha gente, la noticia de un embarazo puede ser la mejor de sus vidas. Con la tan ansiada “dulce espera” de un bebé se suele inaugurar un nuevo capítulo tanto para madres como para padres. Pero, ¿qué pasa cuando, en vez de uno, llegan dos o más?

“Te enteraste de que vas a tener más de un bebé, ¡¡¡qué notición!!! Esperamos que ya hayas vuelto a respirar. ¿Cómo te sentís?”, escriben las madres y doulas argentinas Luisina Troncoso y Carolina Horvath en su nuevo libro, Socorro, son mellizos, una guía completa con consejos para el embarazo y la crianza de los primeros años en múltiples.

Afirman las autoras, que trabajan juntas en el blog Mamá Sabe Bien, donde comparten a diario información sobre cocina con alimentos reales: “Es normal sentir estrés, miedo y ansiedad. Y eso está perfectamente bien. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirse cuando se trata de la noticia de que van a tener uno o más bebés. Lo que sí es seguro es que es una gran noticia”.

¿Por qué son cada vez más frecuentes los embarazos múltiples? ¿Cómo superar los comentarios negativos durante el embarazo y los momentos difíciles a partir del nacimiento? Socorro, son mellizos, editado por Planeta, no es una guía de supervivencia, sino más bien una caja de herramientas en la que se combina experiencia personal con entrevistas a los mejores profesionales de cada área.

Así empieza “Socorro, son mellizos”

Introducción

Acá estamos para acompañarte en esta nueva etapa. Somos Luisina y Caro, amigas y socias en Mamá Sabe Bien. Caro es mamá de mellis y de una niña más grande, y está casada con Viole. Lui tiene una familia ensamblada: su hija Rafi más dos hijos de su pareja Nahuel. Así que imagínense que cuando vamos al cine todos juntos, ocupamos ¡¡¡una fila entera!!! Somos un montón. Ambas compartimos el amor por la cocina deliciosa y a base de alimentos reales, y somos doulas. Además, Lui es puericultora docente y al minuto que se enteró de que Caro iba a tener mellizos, como buena nerd que es, empezó a hacer cuanto curso y especialización en múltiples pudiera para poder acompañar a su mejor amiga en este viaje a la multiplicidad.

Tras la experiencia de Lui de haber escrito dos libros sobre crianza, lactancia y alimentación, decidimos hacer este libro juntas haciendo lo que más nos gusta: MUCHAS PREGUNTAS. La noticia de un embarazo muchas veces es shockeante, enterarte de que esperás más de un bebé más aún; por eso en todo este proceso entrevistamos e investigamos buscando a los mejores profesionales de cada área para que nos den las respuestas a casi todas las preguntas que los mapadres de múltiples se hacen.

El propósito de este libro no es decirte cómo ser el padre o la madre perfecta, ni tampoco es una guía de supervivencia, imaginatelo como una caja de herramientas. Sí, habrá días difíciles, pero no todos los días lo serán. Pensamos este libro para brindarte consejos y técnicas para que puedas vivir tu vida con confianza, incluso con dos o más bebés. Mucha gente te dirá que lo único que tenés que hacer es sobrevivir el primer año con múltiples, o que tu vida tal como la conocés ha terminado. Sabemos que agregar un par de bebés a la familia cambia la vida, pero de ninguna manera significa el final de la misma. De hecho, ¡está muy lejos de eso! Hemos combinado nuestras experiencias personales, éxitos y fracasos, y nuestras conversaciones con otros padres y profesionales para brindarte información y consejos prácticos para que puedas usar para planificar y prepararte.

Nuestra esperanza es que, con este libro como recurso, puedas tener éxito en la mapaternidad múltiple. No te dejes engañar por la idea de la perfección en la crianza de los hijos; cada día con niños, ya sea que tengas uno o veinticuatro, tiene sus altibajos. Todos tenemos que encontrar una manera de superar los momentos difíciles, pero nunca debemos conformarnos con la “supervivencia” como el estándar.

Uno de cada 80 embarazos es de gemelos, aunque el número varía según la región.

La noticia

Permítannos decirles algo, queridos futuros padres de múltiples: todos los sentimientos están permitidos. Cuando se enteran de que están esperando gemelos, trillizos, cuatrillizos o más, es normal sentir una amplia gama de emociones. Pueden sentirse eufóricos y llenos de vértigo, o tal vez un poco aturdidos, como si estuvieran en una intersección de “¿Qué está pasando aquí?” y “¿Qué hacemos ahora?”.

Es normal sentir estrés, miedo y ansiedad. Y eso está perfectamente bien. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirse cuando se trata de la noticia de que van a tener uno o más bebés. Lo que sí es seguro es que es una gran noticia. Así que no se sientan avergonzados, ni culpables, ni juzgados por lo que están sintiendo. Es totalmente normal cuestionarse todo cuando se enfrentan a lo desconocido. Simplemente recuerden que, a veces, las mejores cosas de la vida llegan de sorpresa.

Ahora, prepárense para una amplia variedad de comentarios. Una de las razones por las que escribimos este libro es para contrarrestar la negatividad a la que a menudo se enfrentan los futuros padres de múltiples cuando comparten la noticia y reciben comentarios poco entusiastas. No se preocupen si han escuchado o pronto escuchan alguna versión de estas declaraciones: “Me siento muy afortunado de haber zafado de eso”, “Gemelos, la que te espera”, “Doble problema, lo siento mucho”, “Uno es bastante difícil. No sé cómo vas a hacer con dos”, “Sería mi peor pesadilla”. La mayoría de nosotros tememos a lo desconocido, así que no es de extrañar que este tipo de comentarios provengan de personas que no tienen experiencia práctica con múltiples. Pero no permitan que esos comentarios socaven su entusiasmo y felicidad. Ustedes pueden con esto y les felicitamos por la noticia.

Pánico, sorpresa, miedo… ¡y alegría!

(Por Caro)

“¡Me vas a matar!”, dijo. Su cara se iba transformando mientras hacía la ecografía, y en esos segundos eternos, entendí todo. Los dos embriones que decidimos transferir (ella, nuestra médica y nosotras) estaban ahí, muy campantes y bien agarraditos. Sentí una mezcla de pánico absoluto, sorpresa, alegría y miedo. Todo junto, en ese instante. Era un martes. Martes 13 de agosto de 2019.

Sí, claro que sabíamos que era posible un embarazo múltiple, pero las chances eran bajas: ninguno de los dos era un “superembrión”, yo ya tenía casi 40 años, las estadísticas de cían que era difícil y varias cosas más.

Si prendían los dos, no me preocupaba mucho un después con dos bebés, pero un embarazo múltiple sí me daba mucho miedo. Me imaginaba reposo, muchas consultas médicas, riesgos varios, bebés prematuros, cesárea obligatoria… No podía pensar en nada lindo, todas las ideas en mi cabeza eran feas.

Pero cuando fuimos ese día con Viole, mi compañera, estábamos tranquilas. Habíamos descartado por completo que fueran dos bebés después de tres betas con valores “normales”. Se bromeaba con el tema en casa y todo. Hasta intercambié mensajes de alivio con amigas. Nos habíamos arriesgado pero habíamos “zafado”. ILUSAS.

El fin de semana previo a la eco habíamos estado con Lui en Montevideo dando talleres y yo había dejado a mi hija mayor por primera vez durante unos días. En el viaje empezaron las náuseas, comer se me hacía difícil y estaba muy cansada. Estaba muy fastidiosa y Lui ya me miraba raro. Sentía todo como muy exagerado, pero nunca pensé de nuevo en que fueran dos.

Esperaba esa eco con ansiedad. Quería confirmar que bebé estuviera bien, que tuviera latidos, y seguir participando. Pero tuvimos sorpresas.

Estaba todo bien, doblemente bien.

Luisina Troncoso creó el blog Mamá Sabe Bien, donde junto a Carolina Horvath comparten a diario información sobre cocina con alimentos reales.

Una rareza que es cada día más común

(Por la Doctora Josefina Páez, ginecóloga especialista en medicina reproductiva)

El embarazo múltiple es raro en la especie humana. En general, la incidencia de este tipo de embarazos sobre la población es:

Embarazo gemelar: 1 de cada 80 embarazos. Sin embargo, su frecuencia varía según la región. Así, por ejemplo, entre la población japonesa es menor y entre los nigerianos mayor. En España la incidencia es aproximadamente de un 1,25 %.

Embarazos triples: 1 de cada 6400.

Embarazos cuádruples: 1 de cada 52 000.

Los quintillizos son rarísimos.

Sin embargo, este tipo de embarazos han aumentado significativamente en la actualidad por dos motivos:

Los tratamientos con técnicas de reproducción asistida. La edad de las primíparas, que actualmente es más elevada. La mujer con la edad tiene mayor probabilidad de sufrir trastornos menstruales, por lo que la ovulación doble es más frecuente.

Según la RED LARA (Red Latinoamericana de Reproducción Asistida), una de las complicaciones más frecuentes de los programas de fertilización in vitro es la gestación múltiple. A nivel latinoamericano, en 1999, e independientemente de la edad, en 996 embarazos logrados por FIV se reportó una tasa de multigestación global (2 sacos) del 27,7 % y multigestación extrema (tres sacos) del 8,9 % que también está en relación directa con el número de embriones transferidos: con dos transferidos las tasas fueron de 14,4 % y 0,7 % respectivamente, mientras que con cinco fueron 43,6 % y 18,8 %. El último reporte del CEMEFES (Centro Médico de Fertilidad y Esterilidad en Quito, Ecuador) al Registro Latinoamericano fue el correspondiente al año 2000.