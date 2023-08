Cómo sigue el estado de salud de Paul Auster, según Siri Hustvedt

El escritor estadounidense padece cáncer, según informó Siri Hustvedt en marzo de este año.

Esta tarde el mundo de la literatura tuvo novedades sobre la salud del reconocido escritor estadounidense Paul Auster. Tras haberse conocido en marzo de este año que Auster padece cáncer, Siri Hustvedt volvió a hablar en su cuenta oficial de Instagram, donde dio detalles de lo que está ocurriendo y cómo se encuentra el autor de La trilogía de Nueva York, El palacio de la luna y El país de las últimas cosas.

“He permanecido en silencio porque el territorio aquí en Cancerlandia ha sido confuso y traicionero. El paciente, y yo con él, hemos viajado en línea recta por la carretera, nos hemos retrasado y hemos girado en círculos. No hemos llegado a la señal que marca el límite del país: Ahora está saliendo de Cancerlandia”, empieza el texto la reconocida escritora, en pareja con Auster desde fines de los 80. “He vivido con él cuarenta y dos de esos años de escritura”, dice.

“El mes pasado, mientras esperábamos una cita, y Paul se había ido a tomar el té, una mujer joven se le acercó porque lo reconoció. Le dijo que su mujer era una gran lectora de su obra, y que ella también había empezado a leer algunos de sus libros. Le dijo que estaba en la fase IV. Le dijo sonriendo: ‘Acabo de volver de Italia. Estoy viviendo mi vida’. Y añadió: ‘Pensamos en ti todo el tiempo. Que Dios te bendiga’. Cuando volvió a sentarse a mi lado, había empezado a llorar”.

El posteo profundiza en la cuestión: “Puede ser tentador considerar Cancerlandia como un país aburrido, triste y peligroso donde nadie vive realmente sino que sólo espera, una tierra limbo de citas, pruebas, fármacos, escáneres e infusiones que hay que soportar hasta que el paciente es enviado al cielo de la vida o al infierno de la muerte. Pero esto es un error. La joven dijo: ‘Estoy viviendo mi vida’”.

La publicación de Siri Hustvedt en Instagram (@sirihustvedt)

La autora de El verano sin hombres y Todo cuanto amé aporta más detalles sobre cómo Auster atraviesa la enfermedad: “Observando a Paul he comprendido cómo es la gracia bajo presión. Inquebrantable y sin quejarse, con el humor intacto, ha hecho que este tiempo de su enfermedad, que ya dura casi un año, sea hermoso, no feo”.

Y sigue: “Ha sobrellevado una serie de síntomas miserables, tanto del cáncer como del tratamiento, con una dignidad que me asombra. Me ha dicho que, a medida que avanza la prueba, pasa cada vez más tiempo ‘mirando al abismo’, y me ha dicho que no tiene miedo a morir. Yo tengo miedo a morir, así que escuchar esto me hace sentir humilde”.

En su cuenta de Instagram, Hustvedt también cuenta que Auster no quiere ocultar el cáncer y describe cómo son las reacciones de otras personas : “Juntos hemos sido testigos de respuestas muy diferentes en personas que conocemos ante una enfermedad posiblemente mortal, la rebelión, el arrepentimiento y el pánico. Sospecho que es imposible saber cómo reaccionará cada uno. Ciertamente, no puedo predecir mi propia respuesta, ni culpar a nadie por la suya. Y, sin embargo, he sido testigo de una maravilla, y le estoy agradecido. Él también ha dicho que no desea ocultar su cáncer, y a mí se me permite contar mi experiencia al respecto”.

Siri Hustvedt y Paul Auster (Getty Images)

Hustvedt vuelve sobre la anécdota mínima en una sala de espera que desata su reflexión: “La joven que se acercó a Paul en la sala de espera tiene razón. Esto también es vida, no vida suspendida, sino la vida misma. Es posible que nunca haya vivido tanto el presente como ahora con Paul. El diálogo entre nosotros continúa y las bromas vuelan y se consume buena comida, y él está aquí conmigo, y ahora está vivo, y aprovechamos el día tal como es, con sus restricciones y limitaciones. Comprobamos en el portal del hospital las nuevas cifras de sangre, los gráficos que suben o bajan. Leo documentos médicos en busca de pistas. Esto continúa. Hay temor y esperanza”.

La reconocida escritora, a su vez, hace mención a la importancia de la amabilidad al atravesar un proceso tan doloroso cuando dice que “Una cosa se ha hecho evidente. La amabilidad nos ha importado a Paul y a mí, y no podemos ser los únicos en sentirlo. La sonrisa de la recepcionista importa. El toque respetuoso de la técnica cuando levanta el brazo del paciente y lo prepara para la aguja es importante. La enfermera y el médico que escuchan atentamente al paciente mientras habla, que le permiten contar su historia y explicar cómo se siente, importan. Sobre todo importan los familiares y amigos que envían notas y correos electrónicos y hacen llamadas. Puede que estos actos no alteren el desenlace de la enfermedad, pero son una parte crucial para vivirla”.

Según anticipa Hustvedt, Auster terminó una nueva novela mientras estaba enfermo, Baumgartner, se publicará en noviembre. “Es un librito tierno y milagroso”, dice, libro que llega tras la publicación de Un país bañado en sangre, en el que analiza la violencia generada por el uso de armas en Estados Unidos, algo que cada año se cobra más de 40 mil vidas.

