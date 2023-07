Cuando el amor tiene fecha de vencimiento: 30 días para estar juntos en Bali

Una historia de amor en Balí (Depositphotos)

Con más de 1′500.000 ejemplares vendidos alrededor del mundo, Mercedes Ron figura como una de las autoras más importantes de la literatura romántica juvenil de los últimos años. Todas sus sagas se han ubicado en la sección de los más vendidos en las librerías. Al éxito de series como Culpables (uno de cuyos libros fue llevado a las pantallas por Amazon Prime) y Enfrentados, entre otras, se suma su último libro, al que tituló 30 sunsets para enamorarte.

De acuerdo con lo que comunicó por redes sociales, esta es la primera parte de una saga a la que llamará Bali, lugar que fue la inspiración para sus nuevas historias luego de que sufriera un bloqueo creativo. Sobre su título, ‘sunset’, mencionó que se refiere a ese momento de reunión para ver el atardecer, fruto de la experiencia que vivió en aquel lugar.

Mercedes Ron, autora argentina, comentó a El Generacional sobre 30 sunsets para enamorarte que:

“Esta novela surge en pandemia. Yo me paso cuatro meses en Bali, de hecho, yo viajo dos días antes de que se declare el Estado de Alarma en España y no pude volver, entonces me quedé con mi hermana en la isla donde está inspirada la novela. Tuve la oportunidad de vivir de verdad lo que es estar allí. Tenía la idea muy guardada, esperando el momento de sacarla. Cuando me puse a escribirla salió tan rápido y tan fácil… yo viví un sueño”.

“30 sunsets para enamorarte” de Mercedes Ron

Portada del libro "30 sunsets para enamorarte" de Mercedes Ron

“Una carta, una llamada y un abogado. Toda mi vida acababa de dar un vuelco de ciento ochenta grados. Un día tienes la vida controlada, o crees tenerla. Eliges un camino, lo sigues, luchas porque nadie te convenza de que estás equivocado ni de que has elegido mal. Joder, te enfrentas al mundo entero, incluso a las personas que más quieres, para estudiar y prepararte. También te equivocas, por supuesto que te equivocas”. (Tomado de 30 sunsets para enamorarte)

Así comienza la primera página de esta novela romántica que, de acuerdo con su autora, está dirigida a un público juvenil que se acerca a la adultez. Están presentes allí sus frecuentes toques de misterio e intriga en una historia de amor que busca sorprender con la intensidad de las emociones.

Mercedes Ron cuenta la historia de Nikki y Álex. Nikki, una veterinaria que combina su amor por los animales con el mundo espiritual, clases de yoga y otros trabajos. Álex, por su parte, ha llegado a Balí, desde Londres, es piloto de aviones y llevaba, hasta entonces, una vida rodeada de comodidades.

Esta historia de amor en un paradisíaco lugar tiene sin embargo un elemento particular, la presión del tiempo. Solo tienen treinta días para compartir sus vidas y ninguno de los dos está preparado para las emociones que se aproximan, ninguno imaginó lo que está a punto de ocurrir.

Ron no solo revela cómo viven estos personajes el tránsito de sus sentimientos, también profundiza en la verdadera razón por la que huye Álex de Londres, mientras revela una parte de Nikki que ha estado escondida por mucho tiempo.

Las diferencias sociales de quien tiene mucho y quien tiene poco, serán cruciales en el desarrollo de la historia de amor entre Álex y Nikki, una experiencia de verano con fecha de caducidad.

“Quiero que la gente se dé cuenta que no hace falta mucho para ser feliz, que con un atardecer y una buena cervecita en la playa no hace falta más. Y Nikki en ese aspecto es lo que representa en este libro, ella tiene muy poco (...), pero es mucho más feliz que Álex que lo tiene todo. Ese es el mensaje que quiero transmitir; el conectar con lo terrenal y conectar con el ahora, no pensar tanto en el futuro y en esa búsqueda inalcanzable de la felicidad”, comentó Ron a Libros en el petate.

Sobre la autora: Mercedes Ron

Escritora Mercedes Ron

♦ Nació el 1 de junio del año 1993 en Buenos Aires, Argentina. Está nacionalizada en España

♦ Es autora de literatura romántica juvenil.

♦ Es escritora y comunicadora audiovisual.

♦ Su libro Culpa mía fue llevado a las pantallas por Amazon Prime.

♦ Inició su camino como escritora subiendo historias a Wattpad.

♦ Algunas de sus obras: saga Culpables compuesta por Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra, saga Enfrentados y Dímelo.

