Poesía en busca de la libertad: esta escritora apoyó la Revolución de los Claveles en contra de la dictadura en Portugal

Sophia de Mello Breyner (Infobae)

Entre las poetisas más importantes del siglo XX se encuentra Sophia de Mello Breyner, una mujer que se hizo un lugar en la literatura, un campo que, en su natal Portugal, históricamente había sido dominado por hombres.

Sus creaciones dieron cuenta de una pasión inagotable por la búsqueda de la libertad y la justicia. Se convirtió en la primera mujer portuguesa en recibir el máximo galardón de la literatura en lengua lusa y fue ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, entre otros reconocimientos. Pero hay mucho más que se esconde en una vida de búsquedas con luchas personales y colectivas.

Le puede interesar: Mildred Harnack: la historia de la espía que desafió a Hitler desde la resistencia alemana

La vida de Sophia de Mello Breyner inicia una tarde de noviembre del año 1919 en Oporto, en el seno de una familia tradicional de la oligarquía portuense. Allí, con tan solo tres años de edad, descubrió el mundo de la literatura, el de la poesía en particular, cuando la empleada de la familia le enseñó a recitar el poema anónimo A nau Catrineta, que en español sería:

“¡Ahí viene la Nau Catrineta,

que tiene mucho que contar!

Escuchen ahora, señores,

una historia asombrosa.

Pasó más de un año y un día

Volvieron al mar, ya

no tenían qué comer,

Ya no tenían qué comer”.

Esta fue la puerta de entrada a una vida dedicada a las letras. Antes de aprender a leer, su abuelo ya le había enseñado otros poemas de Antero de Quental y Camões. Comenzó a escribir versos desde los 12 años.

Su espíritu y creatividad nutrieron los que serían sus primeros libros de poesía, entre ellos: O dia do mar (1947), Coral (1950), No tempo dividido (1954), Mar novo (1958), Geografía (1967), O nome das coisas (1977), Historias da terra e do mar (1984), Ilhas (1989), Musa (1994).

Le puede interesar: La mujer ante el dolor de la patria y la opresión política

La poesía de la portuguesa

La escritura de la poetisa siempre se caracterizó por expresar en sus versos la intensidad de sus sentimientos, la condición humana y la fuerza de las emociones. Para la autora cada palabra en un poema tiene un valor y una importancia. Nada puede estar allí por casualidad, no debe haber palabras instaladas por culpa del azar:

“... En un poema es preciso que cada palabra sea necesaria. Las palabras no pueden ser decorativas, no pueden servir sólo para ganar tiempo hasta el final del endecasílabo, las palabras tienen que estar ahí porque son absolutamente indispensables”.

Los principales tópicos sobre los que escribió fueron el mar, la infancia, la noche, la armonía, la añoranza por el tiempo eterno, los valores de la antigüedad clásica y la justicia.

Le puede interesar: Ajmátova: la poeta rebelde a la que Stalin no pudo silenciar

El amor y la justicia

Tras su matrimonio con Francisco Sousa Tavares, periodista, abogado y político, se cree que la obra de Sophia adquiere un toque más comprometido con la realidad social de su época.

Esto se verá reflejado principalmente en un evento que marcó su vida, la dictadura de Salazar en Portugal. La autora encontró en la poesía el canal perfecto para expresar su sentir con respecto al régimen opresivo y sus poemas no sólo revelaron al mundo una expresión artística cultivada, también se convirtieron en un acto de resistencia contra la censura.

Las banderas que defendía con fuerza la portuguesa eran la libertad y la lucha por los derechos humanos, razón por la que pasó a ser una figura fundamental en la resistencia cultural de su país.

Arma y clavel (dreamstime)

Pero no se quedó allí, también se involucró con frecuencia en causas sociales y políticas; contribuyó a la fuerza de la Revolución de los Claveles en el año 1974, determinante para ponerle fin a la dictadura en Portugal; además, luchó en defensa de los derechos de las mujeres y aquellos que se encontraban en condiciones menos favorecidas en el contexto social y económico.

El crecimiento de su familia, que ya cobijaba cinco hijos, la llevó a explorar otros géneros, fue así como llegó a la literatura infantil, la dramaturgia y la narrativa y creó obras como A menina do mar, A fada Oriana, Contos exemplares, Histórias da Terra e do Mar, O cavaleiro da Dinamarca, O rapaz de bronze.

Sophia de Mello se despidió del mundo en un hospital de Lisboa en julio de 2004, habiendo dejado un legado literario amplio y variado que recogió, fielmente, los espacios que determinaron los más grandes momentos de su vida.

Seguir leyendo: