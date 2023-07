“Magia erótica”: una guía inclusiva para honrar el sexo como parte de tu camino espiritual

El despertar espiritual y el empoderamiento sexual son temas que cada vez cobran más relevancia en la sociedad actual. Gabriela Herstik, reconocida alquimista de modas y escritora, nos brinda en su libro Magia erótica una guía completa y abierta para explorar el sexo como parte fundamental de nuestro camino espiritual.

En esta obra, la autora muestra cómo diversas tradiciones místicas, como el tantra, la kundalini, la cábala y el taoísmo, han trabajado con la sexualidad desde una perspectiva sagrada. Invita a romper con los tabúes y la vergüenza asociados al sexo, y a desarrollar un conjunto personal de valores en torno a las necesidades y deseos sexuales.

Le puede interesar: Tenía la vida hecha pero una muerte inesperada la obligó a cambiar sus planes

A través de prácticas de magia erótica y rituales de amor propio, sanación y manifestación de poder, propone cómo liberarse de los juicios y las limitaciones impuestas por la sociedad. Muestra cómo la integración del sexo y el espíritu puede enriquecer nuestra vida y nuestra relación con nosotros mismos y con los demás.

El libro incluye, además, entrevistas con terapeutas sexuales y profesionales de la sexualidad, quienes comparten su experiencia y conocimiento en torno a estos temas.

Gabriela Herstik, reconocida por su trabajo en publicaciones como NYLON, i-D, Broadly y The Numinous, ha logrado fusionar la moda, la espiritualidad y la narración en un enfoque único. A través de su columna mensual “Ask a Witch” para NYLON, la autora responde preguntas sobre cómo aplicar la sabiduría ancestral en la era moderna.

Le puede interesar: “Castillos de fuego”: una novela épica que retrata la vida en tiempos de posguerra

Como alquimista de modas y escritora feminista intersectorial, empodera a sus lectoras a través de la moda, los derechos humanos y el ocultismo. Su enfoque inclusivo y su conexión con la brujería moderna hacen de ella una figura relevante en este ámbito.

Magia erótica es un regalo para aquellos que desean explorar y honrar su sexualidad como parte esencial de su camino espiritual. Ya sea que estemos solteros o en una relación, la autora nos muestra cómo el erotismo divino puede infundir nuestras vidas de propósito, amor, lujuria y magia, y cómo podemos compartir esta energía con nuestras parejas y con el mundo.

Le puede interesar: Los libros detrás de ‘Los iniciados’, la película basada en la obra del escritor colombiano Mario Mendoza

Tras el éxito de su primer libro, Cómo ser una bruja moderna, en el que la autora se adentraba en el antiguo arte de la brujería y daba pautas sobre cómo trabajar con cristales, tarot y astrología hasta entender la magia sexual, los solsticios y las lunas llenas, regresa ahora con este libro genuinamente inclusivo y lleno de sugerencias jugosas.

A decir verdad, Magia erótica es una joya para cualquier persona que conozca el tarot. Incluso si no lo conoces, será una excelente guía si tienes inclinación hacia lo esotérico. Si no la tienes, igual es útil, porque uno de los aciertos de este texto es que busca ayudarte a volver a conectarte contigo mismo/a, en caso de haber vivido alguna experiencia difícil. Esta es una parte de nuestra vida de la que no deberíamos alejarnos, y eso, aquí, queda claro.

Seguir leyendo: