Lo que queda después de la guerra: cuando el dolor posa la mirada en la promesa del futuro

Primera Guerra Mundial

Luego de que el mundo conociera a su protagonista estrella, Maisie Dobbs, hace 20 años con la primera publicación de la serie, en la cual explora qué sucedió tras la Primera Guerra Mundial en Inglaterra con una perspectiva “amable”, Jacqueline Winspear presenta la tercera parte de esta saga para los lectores de habla hispana con Mentiras piadosas, aunque en su país de origen la serie ya cuenta con 17 libros y se ha convertido en un verdadero bestseller a nivel mundial.

La historia se inscribe en lo que se ha conocido como cozy crime, una tendencia creciente en la novela negra que se podría llamar “crimen amable” o “crimen acogedor”, la cual enmarca relatos cuyos hechos tienen un aire más simpático.

Le puede interesar: “Castillos de fuego”: una novela épica que retrata la vida en tiempos de posguerra

“Mentiras piadosas” de Jacqueline Winspear

“Mentiras piadosas” de Jacqueline Winspear (Maeva Ediciones)

“Maisie Dobbs tiene su propia agencia de detectives en Londres y no le faltan los clientes. Por una parte, Scotland Yard le pide su colaboración para la resolución de un asesinato del que acusan a una joven campesina, y sir Cecil Lawton, un afamado abogado que acaba de enviudar, le encomienda a Maisie una delicada misión: confirmar la muerte de su hijo, desaparecido durante la Gran Guerra”. (Tomado de Mentiras piadosas).

Así figura en el libro este fragmento que situa al lector en Londres en el año 1930 para presentarle nuevamente a la protagonista detective, a quien se le suman nuevos casos, una historia de crimen y búsqueda de pistas que mantendrá la atención con una historia ubicada entre guerras.

La escritora inglesa procura trasladar a las palabras las sensaciones que dejan en el cuerpo, en el corazón y en el pensamiento de sus personajes los estragos de la guerra de la Primera Guerra Mundial.

Nuevos casos guían a Maisie Dobbs, una detective privada cuya vida y secretos también van quedando al descubierto a medida que avanza la investigación. Se trata de una mujer inteligente, reflexiva y valiente que va en búsqueda de la verdad y la justicia, aun cuando deba enfrentarse a sus propias heridas del pasado.

Maisie deberá resolver dos casos principales, uno de ellos tiene que ver con un asesinato que ha conmocionado a los pobladores y en el que presuntamente está involucrada una joven campesina.

El segundo caso está relacionado con un famoso abogado que acaba de enviudar. Se trata de sir Cecil Lawton, quien le ha pedido a Dobbs, por encargo de su difunta esposa, que averigüe que ha pasado con su hijo, quien ha desaparecido durante el período de la Gran Guerra.

Dobbs emprende una investigación rigurosa; junto con su equipo, navegará por los hechos para dar con las pistas que les permitan a esos padres poder tener la certeza de dónde está su hijo y despedirse en paz.

Le puede interesar: Es escritor, le cayó un misil ruso en Ucrania y denuncia “la neutralidad indefendible” de los gobiernos latinoamericanos

La autora no solo sitúa al lector en un tiempo y un lugar, Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial, sino también en la mente y el cuerpo de quienes padecen el dolor tras la tragedia de la pérdida, pero con un tinte de color y la promesa de un mejor mañana.

Pero no se queda en el dolor, traslada la mirada hacia el futuro, hacia la esperanza que alivia el corazón de los personajes y lo que cada uno de ellos transmite.

Por ello, una de las particularidades de la autora en este libro tiene que ver con que, si bien los casos están permeados por la intriga y la resolución de sucesos trágicos, no aborda al lector de manera sangrienta para abrumarlo con la descripción detallada de dolorosas escenas. Es precisamente el marco del cozy crime.

Le puede interesar: Nicolás Guillén: la voz del ‘color cubano’

Sobre la autora: Jacqueline Winspear

Jacqueline Winspear (sohopress)

♦ Nació en Kent el 30 de abril del año 1955.

♦ De origen inglés radicada en Estados Unidos.

♦ Se suscribe en la literatura de misterio.

♦ Creadora de la exitosa serie Maisie Dobbs con temática histórica.

♦ Estudió en el Institute of Education de la Universidad de Londres.

♦ Ha trabajado en el proceso de publicaciones académicas, en la educación superior y las comunicaciones de mercadotecnia-

♦ Ha colaborado con revistas dedicadas a las mujeres y radios locales-

♦ También se ha dedicado a la escritura de libros de no ficción y memorias-

♦ Algunos de sus libros: What Would Maisie Do? (¿Qué haría Maisie?), This Time Next Year We\’ll Be Laughing.

Seguir leyendo: