Houellebecq justifica sus dichos contra el islam y explica su incursión en el porno

Racista, antimusulmán, apologeta del odio y ahora... ¿actor porno? Michel Houellebecq, el célebre escritor francés detrás de libros como Sumisión, Serotonina y Aniquilación, nunca le temió a la controversia. Sus múltiples dichos sobre el islam le han valido múltiples “cancelaciones”, aunque poco le ha importado. Con los años, su apellido se ha vuelto sinónimo de incorrección política.

El último escándalo en la vida “infernal” -como él mismo la llama- del francés que está en boca de todos es, tal vez, el más inesperado y sorprendente. El escritor participó de una película “de contenido sexualmente explícito” del colectivo artístico neerlandés KIRAC pero, cuando se supo la fecha de estreno, puso el grito en el cielo e hizo todo lo posible por evitar que sus escenas sean vistas.

“Me opongo formalmente a que las tomas en las que aparezco, así como aquellas en las que ella es mostrada, sean utilizadas en sus películas, esta o cualquier otra por venir”, dijo Houellebecq, que explica la engorrosa situación que tuvo que atravesar en su nuevo y esperado libro.

En Unos meses de mi vida, editado por Anagrama, Houellebecq cuenta que se sintió “engañado y manipulado”, razón que lo llevó a acudir a la vía judicial para tratar de impedir la difusión de la cinta. ¿Cómo este “eterno polemista” se convirtió en una víctima de la frívola sociedad del espectáculo, en la que siempre -hasta ahora- pareció hacer pie?

Escribe el filósofo francés Bernard-Henri Lévy: “Uno encuentra aquí un humor digno de las mejores páginas de Las partículas elementales. Un humor amargo… Un libro bien construido, con mucha más habilidad de la que aparenta”.

El suceso más mediático, pero no el más grave, de mi último trimestre de 2022 fue la polémica que suscitó mi entrevista con Michel Onfray en el número especial de la revista Front Populaire. Tiendo a ver en ella, más que una controversia de serias implicaciones, un avatar de mis sempiternos berrinches con los musulmanes. Empleo adrede esta palabra infantil para subrayar ante todo lo estúpidas que son estas disputas, estupidez, no vacilo en confesar, de la que en gran medida soy responsable.

Es particularmente cierto en el primer episodio, que dio lugar a un juicio en 2002, el año siguiente de la publicación de Plataforma, a raíz de una entrevista en la revista Lire. Es innegable que soy el principal culpable, de algunas de mis frases emana una agresividad que en la práctica nunca llego a sentir, pero perseguirme por «incitación al odio racial» tampoco era muy pertinente. Era innecesariamente ofensivo, y sobre todo estaba totalmente fuera de lugar. Como todo el mundo sabe, el islam no es una raza, sino una religión practicada en las cuatro esquinas del mundo por los grupos étnicos más diversos.

No solo el islam no es una raza, sino que tampoco lo es el islamismo: eso lo sabíamos un poco menos antes del cruento atentado de Bali, que tanto se asemeja al de Plataforma.

Mi única disculpa –que no es desdeñable– es que yo no había releído esa entrevista. En una entrevista oral no solo se puede decir cualquier cosa, sino que a menudo es necesario hacerlo, o lo es al menos para algunas personas que necesitan expresar opiniones extremas, y hasta contradictorias, antes de definir la suya; que necesitan, en cierto modo, empezar explorando el abanico de discursos posibles. Yo soy, evidentemente, una de esas personas.

Quién es Michel Houellebecq

♦ Nació en Saint-Pierre, Francia, en 1956.

♦ Es poeta, novelista y ensayista.

♦ Escribió libros como Serotonina, Sumisión, Plataforma, La posibilidad de una isla y Aniquilación.

♦ Recibió galardones como el Grand prix national des Lettres, el Premio Décembre, el Premio Goncourt, el Oswald Spengler Prize, el Caballero de la Legión de Honor y el Premio Austriaco de Literatura Europea.

