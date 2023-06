Un triple crimen, un periodista con anhelo de fama y un podcast malogrado en las páginas de “Hontoria”

Mandatory Credit: Photo by Granger/Shutterstock (8679936a) Film: In Cold Blood, 1967. Robert Blake And Scott Wilson As The Two Young Criminals In Richard Brooke'S Adaptation, 1967, Of Truman Capote'S Book Of The Same Name. Film: In Cold Blood, 1967.

No hay testigos, sospechosos ni arma del asesinato de Joaquín Vila, su esposa Consuelo Martín y su hijo Sergio. Jaime, el hijo mayor, se convierte en la principal opción de un equipo de investigadores desconcertados por la falta de pistas.

Ese es el escenario de Hontoria, la ficción debut del escritor español Juan Carlos Galindo, con la que irrumpe en los terrenos del género negro, aunque para muchos, su entrada tiende más al noir o al true crime.

Le puede interesar: “Ciencia nazi”: los experimentos más sádicos de los años en que el saber se puso en servicio del terror

Editada por Salamandra, del grupo editorial Penguin Random House, la novela narra la historia de un triple crimen ocurrido en una antigua localidad anexa a Segovia, en España, que fue absorbida posteriormente por la ciudad. Galindo describe este lugar como un lugar feo y desprovisto de alma, una mezcla entre lo rural y lo urbano, con todos los problemas propios de ambos entornos.

El ritmo es quizá el acierto más notorio. ¿Cómo lo consigue? Le otorga al narrador y protagonista, Jean Ezequiel, un periodista que anhela fama, toda la responsabilidad. En algún momento, el personaje comienza a grabar un podcast sobre crímenes desde su ático, de manera rudimentaria pero apasionada. El triple crimen se convierte en su obsesión personal.

Hontoria comienza con un mapa que muestra las ubicaciones clave que iremos descubriendo a lo largo de la historia. Además, encontramos transcripciones de llamadas radiofónicas, guiones de los podcasts de Jean Ezequiel y artículos periodísticos. Una trama redonda.

Le puede interesar: El romance secreto de Jackie Kennedy con el diseñador de la tumba de JFK

El libro de Galindo plantea no solo una historia intrigante, sino también una interesante reflexión sobre por qué nos fascina este género y adentrarnos en la mente del criminal, como si pudiéramos anticiparnos a sus planes y frustrarlos.

En el caso de Jean Ezequiel, el protagonista, no es el morbo lo que lo atrae, sino que el crimen le proporciona “un contexto, un filtro para ver la realidad en las tonalidades adecuadas”, y confiesa tener una predilección por “historias, relatos, crímenes sin resolver y preguntas sin respuesta”.

Le puede interesar: Cuatro libros que el poeta Miguel Gane le recomienda a los seguidores de Infobae Leamos

En un making off que el autor ha escrito para el portal Zenda, Galindo cuenta que “quería hacer una novela que no fuera igual que las que caen todos los días en mis manos. Queda a criterio del lector decidir si lo he conseguido”.

Lo cierto es que para ser su primera pieza de ficción de largo aliento, Juan Carlos Galindo consigue aquí algo que es muy valioso: la credibilidad.

“Algo tenía claro con Hontoria cuando ni siquiera ese era el título: Jean Ezequiel, que así se llama el protagonista, iba a investigar un caso sin resolver. ¿Cuál? Me gustaba la idea de construir uno con múltiples piezas. Por encima de este de la familia Vila-Martín (masacrados a puñaladas en su chalet en Hontoria) sobrevuela A sangre fría, pero también algo del crimen de la familia Miyazawa, algo del triple asesinato de Burgos, el odio familiar del caso Troadec o el misterio de la muerte a puñaladas del jefe de la policía de Chambourcy (Francia), asesinado en su casa por una mano desconocida en uno de los crímenes sin resolver más famosos de Francia”, escribe.

Sobre el autor: Juan Carlo Galindo

♦ Nació en Segovia en 1979.

♦ Es periodista de EL PAÍS desde 2008.

♦ Coordinador del blog de novela negra Elemental, no entiende la vida sin los libros y su familia.

♦ Vive en Madrid, pero no pierde la esperanza de terminar cobijado por los grises cielos de Escocia.

Seguir leyendo: