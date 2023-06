Estuvo a metros de Hitler, vivió amores pasionales y apostó a los caballos y la política: los secretos de Arturo Illia

Los recuerdos con Arturo Illia se remontan a mi más tierna infancia. A los 6 años, de vacaciones en una estancia cercana a Mar del Plata, subí a un mangrullo y no sabía cómo bajar. Hasta que veo una cabellera blanca y una mano pecosa que me dice “M’ijo, venga que lo ayudo a bajar”. Y a upa me bajó Illia.

Nuestras familias eran muy amigas, y ya en mi época de estudiante universitario, entre 1980 y 1982, mantuve una infinidad de encuentros con el ex presidente. Era una persona insondable, no le gustaba hablar de él, ni alardear de sus logros. Conmigo, sin embargo y a pesar de los 60 años de edad que nos separaban, abrió su corazón y sus recuerdos.

En aquella desidia juvenil, le hice preguntas que hoy no me atrevería a realizarle, y él las respondió a todas con lujo de detalles. Luego de cada reunión, y en el tren de regreso a casa, anotaba mis impresiones en apuntes que sustentan el libro Salteadores nocturnos, en el que está reconstruida la figura de Illia y que puede descargarse gratis desde la plataforma Bajalibros.

Tras su fallecimiento, en 1983, me propuse escribir su historia. Una primera edición apareció en 1998, a la que se sumó la última versión corregida y aumentada en 2019. En el lapso que separa a estas dos publicaciones la figura de Illia creció notablemente, al punto de ser percibido, según varias encuestas realizadas, como el argentino más honesto, incluso por encima de René Favaloro, del Papa Francisco y del General San Martín.

“Decían que era una tortuga, y pensar que luego la zoología política mostraría que también existen los cangrejos, que ni siquiera van para adelante”, me confesó entre sonrisas.

Illia con la banda presidencial. Estuvo al frente del gobierno entre 1963 y 1966.

En mi novela histórica Salteadores Nocturnos intento hacer justicia al mostrar a un hombre dotado de ética y vocación de servicio, pero también a un administrador eficiente y estadista visionario. Los resultados de su corto gobierno fueron sorprendentes y jamás volvieron a repetirse. El aumento del PBI fue del 10,3% en 1964, del 9,1% en 1965, y del 4,7% en los primeros seis meses de 1966. La industria creció 18,9% en 1964 y 13,8% en 1965; el sector agropecuario lo hizo al 7% y al 5,9%.

Casi sin inflación, el gasto público disminuyó en relación al PBI, y el déficit del presupuesto se redujo de $4.054,1 millones en 1963, a $2.778,9 millones en 1965. Al mismo tiempo, la partida destinada a educación alcanzó el 24% del presupuesto nacional, la más alta de la historia, y un Plan Nacional de Alfabetización alcanzó a 350 mil alumnos de 18 a 85 años.

Durante su presidencia, se logró el mayor triunfo diplomático sobre Malvinas. La resolución 2065 de la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965, instaba a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a negociar sin demoras la soberanía de las islas.

Por primera vez en muchos años se redujo la deuda externa, de USD 3.390 a USD 2.650 millones. Luego, habría de crecer sin interrupción hasta la fecha. Bajo su mandato, se sancionó la Ley del Salario Mínimo Vital y Móvil. En 1965, la tasa de desempleo se ubicó en el 4,4% y la participación del sector asalariado en el PBI pasó del 36% en 1963, al 41% a junio de 1966.

“Salteadores Nocturnos” (fragmentos)

Sus hijos sentirán vergüenza

–En representación de las Fuerzas Armadas, le pido que abandone el despacho.

–Usted no representa a las Fuerzas Armadas –insiste Illia con un tono que sabe a veneno de cobra –sólo representa a un grupo de insurrectos. Usted y quienes lo acompañan, actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada para tomar la Casa de Gobierno.

–Le garantizamos su traslado a la residencia de Olivos –agrega pausadamente Alsogaray.

–Mi bienestar personal no me interesa. Me quedo trabajando en el lugar que me indica la ley y mi deber. ¡¡Como Comandante en Jefe del Ejército le ordeno que se retire!!

Consciente del efímero triunfo de resistir con argumentos el primer embate militar, Illia carga sus pulmones con el aire rancio del despacho y desploma la andanada final con un alarido de cal viva.

–¡¡Ustedes obedecen órdenes para traer horas aciagas a la República!! ¡¡Ustedes son insurrectos!! ¡¡Retírense!!

Sin decir una palabra, con la frente embadurnada de un mustio sudor, Alsogaray gira sobre sus tacos y ordena marcialmente la retirada, no sin antes soportar una sentencia con voz de mujer.

–¡¡Traidor hijo de puta, tu estirpe quedará maldita!!

Es el grito de guerra de Emma, la hija del Presidente quien pide con desesperación una pistola para ejecutar ahí mismo al insurrecto militar.

El presidente Illia, al abandonar la Casa Rosada, el 28 de junio de 1966.

El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado terminaba con la presidencia de Arturo Illia.

A quienes fueron a derrocarlo les advirtió que sus hijos se avergonzarían de lo que estaban haciendo. Años más tarde, la mayoría de ellos expresó públicamente su arrepentimiento.

¿Sabe que, durante los 32 meses de gobierno, dispuse de 80 millones de pesos anuales para gastos reservados, sobre los cuales no estaba obligado a rendir cuentas? De los 240 millones durante los años 1964, 1965 y 1966, sólo utilicé 20 millones, entre otras cosas para la presentación en Europa de una obra de teatro de Ricardo Rojas.

Al día siguiente del golpe de Estado, el coronel Horacio Ballester entró a la Casa de Gobierno, fue directo a la caja fuerte de mi despacho, y encontró los 220 millones de pesos. “¡Aquí hay una montaña de dinero! ¡Seguro son coimas cobradas por el gobierno!”, se le oyó decir. Cuando le informaron que se trataba de los fondos reservados de casi tres años sin usar, solo atinó a decir: “para qué lo habremos sacado a este tipo”. Ballester después reconocería públicamente el error de haber participado en el quiebre constitucional.

A metros de Hitler

El credo democrático de Arturo Illia tiene un origen definido: su estancia en Europa entre agosto de 1933 y diciembre de 1934. En Roma asistió a los actos públicos de Benito Mussolini y pasó dos días preso en un calabozo de Berlín por negarse a saludar a una patrulla de las SS. En una tribuna política estuvo a metros de Hitler.

Primero caminando, luego suspendido en el caudaloso torrente de carne y huesos, alcanzó la boca del palco oficial en donde lo esperaba pacientemente Ricardo.

Desde lo alto de la tribuna, costaba distinguir la frontera entre el horizonte y ese temporal de cabezas.

Los ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! retumbaban a un ritmo que enturbiaba el aire hasta tornarlo una masa viscosa e irrespirable.

Lo tenía, a escasos metros, gesticulando con sus cortos brazos, las venas hinchadas por el fervor, los ojos chispeantes, el tronco contorsionado y poseído por los efluvios de la demagogia.

Dos radicales: Alfonsín e Illia.

Amores pasionales

Pasó un año en Copenhague donde el papá de Jorge Hansen regenteaba un colegio secundario, y aprovechó para recorrer Suecia y Noruega.

Aprendió a bañarse en el agua helada, las bondades del nudismo, el budismo, el yoga, la meditación zen y el pacifismo. Se apareó con las ideas socialdemócratas escandinavas, y conoció las delicias de una pasión de vendaval y enajenado desenfreno.

Se llamaba Astrid y era hermana de Jorge Hansen. Cuando la vio por primera vez ordenando los papeles en la secretaría académica del colegio, supo que no iba a ser el amor de su vida, pero esa sensación no logró mitigar el incendiario deseo de rozar esa piel de marfil, desaparecer del mundo en esos ojos casi transparentes y revolotear entre los dedos sus cabellos cenicientos. Para suerte de ambos, el golpe candente fue recíproco y es así como se entregaron sin concesiones, condiciones ni promesas, a vivir un presente que fue maravilloso mientras fue presente.

Durante un mes recorrió las calles de la Ciudad Luz. En los teatritos de la Place Pigalle escuchó cantar a una joven de 19 años llamada Édith Piaf y se entretuvo en el cine viendo “La veuve joyeuse” con la actuación del ya destacado Maurice Chevalier.

Arturo también lució sus dotes de bailarían de tango en los cabarets de Montmartre y Montparnasse, y le sacó viruta a la pista del Dancing Florida, de la calle Clichy. En ese mismo sitio, seis años antes, Carlos Gardel había deslumbrado con un espectáculo que se mantuvo tres meses en cartel al tiempo que vendía 70.000 placas de su disco.

“¿Sabe m’hijo? En esa época, y en París, saber bailar el tango era un arma única para conquistar los corazones femeninos”, fue otra de sus confesiones.

Gran jugador

¿Sabía que fui puntero derecho de Estudiantes de La Plata en mis años de residente en el Hospital San Juan de Dios de la capital bonaerense? ¿Sabía que no me desempeño nada mal como jugador de póker? Capaz que le gano una mano sin ligar nada. ¿Conocía mi afición por las carreras de caballos? Llegué a conocer de memoria el pedigrí de cada potrillo y eso me permitió pasar varias veces por ventanilla a cobrar las apuestas ganadoras. En realidad, yo soy un jugador, ante todo. Apuesto con las cartas, los caballos, pero también con la política y con la vida misma.

* (*) Agustín Barletti es abogado, Doctor en Derecho Constitucional graduado en la Sorbona (París). Escribió el libro “El Hambre del dragón. El plan de China para comerse al mundo”.

