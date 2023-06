Nuccio Ordine, el italiano al que García Márquez le cambió la vida

El escritor italiano fue un fiel defensor de la obra del Nobel colombiano.

Todo aquel que lo ha leído sabe bien de la atracción que sentía Nuccio Ordine por Gabriel García Márquez. Para él, el autor de Cien años de soledad era un faro, una guía en el camino de las letras. Gabo terminó siendo para el italiano más que un escritor, fue, durante mucho tiempo, el causante de que quisiera dedicarse a defender la literatura y la cultura en general.

En sus libros siempre incluyó referencias a su obra y, de hecho, dedicó uno al escritor colombiano. En 2018 publicó, de la mano del sello editorial de la Universidad de Buenaventura, Los retratos de Gabriel García Márquez, un libro en el que se adentra en la obra del nobel y repasa las razones por las que se hizo amigo de su literatura.

La publicación, que originalmente apareció en 2012, en lengua francesa, surgió por consejo que un amigo del italiano, el pintor Franco Azzinari, quien había pintado algunos retratos de García Márquez y sabía bien del gusto de Ordine por su obra.

“Todo lector apasionado construye para sí mismo, en el transcurso de los años, una biblioteca ideal en la cual se encuentran los autores que, de manera auténtica, han marcado su vida. Entre los anaqueles de mi biblioteca, Cien años de soledad ocupa un puesto de gran relevancia; después de haberlo leído muy joven, este libro me ha acompañado hasta hoy y, en momentos de alegría y de dolor, continúa susurrándome frases y sugiriéndome imágenes. En otras palabras, durante más de cuatro décadas Gabriel García Márquez no me ha abandonado”, escribía el autor en el prólogo del libro.

Los retratos de García Márquez no es otra cosa distinta a un diario de preguntas, itinerarios, pueblos, personajes, acontecimientos, incluso nombres de dulces y de flores, así como expresiones muy propias del universo creado por el escritor colombiano. Ordine ha sabido leer a Gabo con el auxilio de una versión italiana o francesa, dice Manuel Alejandro Prada, sin por ello perder de vista la particularísima lengua del escritor de Aracataca. “Ha recreado (acaso traducido) pasajes enteros de Cien años de soledad o de El amor en los tiempos del cólera, haciéndonos ver con otros ojos textos que nos resultaban familiares”.

El profesor y filósofo Nuccio Ordine fotografiado en la Pedrera en 2017 (Ph. Xavier Cervera/La Vanguardia).

En una de las últimas entrevistas que el intelectual italiano concedió antes de morir, justamente a Infobae, reflexionaba sobre su cercanía con la literatura de García Márquez. “Lo que trata de decirnos es que las cosas mejores de la vida, como conocer el hielo por vez primera, trabajar en un taller para fabricar pescaditos de oro, o desaparecer entre las sábanas tendidas, son las cosas simples. Y muchos hemos perdido ya la capacidad para asombrarnos con lo simple, por eso sigue siendo tan actual esta historia de Macondo, y es la misma razón por la que consigue hacer llorar a un joven calabrés como lo fui yo”, señalaba.

Ordine destacó en numerosas ocasiones la importancia de la figura de García Márquez. Para él, fue el escritor que le salvó la vida, quien le mostró el camino a seguir.

Gabo visto por Carlos Duque.

“García Márquez es un gran narrador que ha sabido representar y contar el mundo con una mirada crítica y profunda, abriendo ventanas a la imaginación y la realidad de su región y, al mismo tiempo, conectándonos con problemáticas universales”, dijo alguna vez.

Ambos escritores compartían la convicción de que la literatura tiene un papel fundamental en la sociedad, que va más allá del mero entretenimiento. Ambos abogaron, de igual forma, por la necesidad de preservar la diversidad cultural y el poder transformador de las palabras.

Nuccio Ordine, con su mirada lúcida y su compromiso con la literatura, nos recuerda la importancia de defender el arte y la cultura en un mundo cada vez más utilitario y pragmático. Su vínculo con Gabriel García Márquez nos invita a apreciar la trascendencia de la literatura como una herramienta para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

Nos muestra que las palabras pueden ser el vehículo que nos transporta más allá de nuestras realidades, que la literatura puede ser un faro en medio de la oscuridad y que la cultura humanista tiene el poder de transformar vidas. En su afán por mantener vivo el espíritu crítico y reflexivo, el legado de Nuccio Ordine y su conexión con Gabriel García Márquez continúan iluminando nuestro camino en la búsqueda de un mundo más justo y humano.

El autor italiano falleció el 10 de junio de 2023, a la edad de 64 años, en Cosenza, Calabria, a causa de un derrame cerebral. Recientemente, su trabajo había sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Humanidades, y alcanzó a cumplir uno de sus sueños, conocer la casa de Gabo en Aracataca. Para él, fue de las mejores cosas que pudo hacer en la vida. No intuyó, desde luego, que también sería de las últimas.

