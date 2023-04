Los caminos andados del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez es una de las voces más destacadas de la literatura hispanoamericana. (Ignacio Gil/ABC).

Celebrado y criticado por sus contemporáneos, Juan Gabriel Vásquez es una de las voces más destacadas y representativas de la literatura colombiana en los últimos 50 años. Llamado a ser el sucesor de Gabriel García Márquez, con un estilo propio y una propuesta estética potente, el autor de “El ruido de las cosas al caer” ha sabido construir una obra valiosa que lo ha situado allí donde residen aquellos que han sido pasado y también son presente de la narrativa nacional.

Referente para muchos en toda Hispanoamérica, el nacido en Bogotá es uno de los novelistas más originales de la lengua española en el último tiempo. Sus ficciones le han permitido ser galardonado en distintas ocasiones, tanto fuera como dentro de Colombia, y sus libros han sido traducidos a más de una veintena de lenguas.

Hoy por hoy, Vásquez es uno de los escritores más conocidos de Colombia en el exterior. Ganador del Premio Alfaguara de Novela 2011, del Premio Roger Caillois 2012, del Premio Literario Casino da Póvoa 2018 y del 4º Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, entre otras distinciones, el escritor colombiano se ha destacado también como cuentista, ensayista, columnista político y, recientemente, como poeta.

En 2022, tras la buena acogida que tuvo su novela “Volver la vista atrás”, Vásquez se animó a publicar su primer poemario, de la mano de Visor Libros, bajo el título de “Cuaderno de septiembre”, una reunión de sus mejores versos, todos escritos a lo largo de estos años, demostrando no sólo un talento oculto para la poesía, sino también que es un escritor prolífico cuya obra es capaz de cruzar los límites entre los géneros.

El autor de "Volver la vista atrás" es una de las voces más importantes de la literatura colombiana en lo que va del siglo XXI. (Foto: Ricardo Pinzón/El Tiempo).

La forma en que los hechos históricos invaden las vidas privadas de las personas siempre ha sido el motor de su literatura. De ahí surgen sus más grandes inquietudes, es allí donde se alojan sus preguntas y desde donde escribe. No en vano, sus novelas sirven de faro para los lectores, permitiéndoles entender el curso que ha seguido una nación como Colombia desde tiempos inmemoriales, y la forma en que, por alguna razón, parece estar sentenciada a vivir en un bucle.

Títulos como “Los informantes”, “Historia secreta de Costaguana” o “La forma de las ruinas” han sabido aferrarse a la memoria de quienes leen, de aquellos que, entusiasmados, han seguido de cerca el trabajo del autor colombiano. Su obra, de alguna manera, genera atracción de entrada y con el tiempo impone la adicción, pues una vez su voz acoge al lector ya no hay vuelta atrás ni posibilidad de rechazo. Que todos sus libros generen las mismas sensaciones o no, es cosa de cada quien, pero no se debe negar que la voz del escritor es sumamente envolvente y tal vez por eso, también, se ha querido dejarle el bastón con el que cargaba García Márquez.

Hijo de Alfredo Vásquez y Fanny Velandia, abogados ambos, lectores comprometidos, Juan Gabriel Vásquez creció en la década de los 70 al interior de una familia que todo el tiempo lo estimulaba para que se acercara a la lectura. De esa manera, pronto halló interés por la escritura y en cuanto su padre lo notó, le encomendó trabajar en una traducción del inglés al español de una biografía del futbolista Pelé. Ahí comenzó todo.

En su adolescencia, Vásquez descubrió a los escritores del ‘Boom’ latinoamericano y sintió una especial atracción por Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y el propio Gabriel García Márquez. Refugiado en su lectura, comenzó a anticipar las bases de lo que más adelante sería su estética.

Durante sus años universitarios, el futuro escritor se preparó para convertirse en abogado, al igual que sus padres, pero la carrera se le hacía tediosa y siempre se sentaba al fondo del aula para que los profesores no lo pillaran leyendo novelas.

En esa época se hizo asiduo visitante de la Casa de Poesía Silva, en el centro de Bogotá, y de allí tomaría el insumo para los escenarios que, años después, le permitirían ambientar parte de la trama de “El ruido de las cosas al caer”.

Más adelante, en la década de los noventa, teniendo consciencia de que lo que realmente quería era ser escritor, consiguió ser finalista de dos concursos de cuento a nivel nacional y dos años después, en 1995, fue finalista del Concurso Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro, con el borrador de su novela “Persona”. Un año más tarde, faltándole muy poco para graduarse como abogado de la Universidad del Rosario, obtuvo su primer galardón al quedar ganador del Concurso Nacional Metropolitano de Cuento en Barranquilla por un relato corto que tituló “La esposa de Filipo”.

Unos años después, con un título de abogado y la convicción de que la escritura habría de ser su camino de vida, Juan Gabriel Vásquez viaja a París con la intención de realizar un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de La Sorbona, pero lo cierto es que está siguiendo los pasos de aquellos autores que lo marcaron como lector y su intención es hacerse un verdadero escritor estando allí, a la sombra de sus ídolos.

Su primera novela oficial, aunque hoy en día él la rechace, argumentando que se trata de un ejercicio que no corresponde con su narrativa, apareció en marzo de 1997. Era la versión terminada, o lo que él propio Vásquez consideró en ese momento que era un trabajo terminado, de “Persona”, una ficción que tiene como escenario la ciudad de Florencia, en Italia, y bebe de la tradición anglosajona de la novela moderna. “Alina suplicante”, la segunda, apareció en 1999, también escrita en París.

Con apenas veintiséis años, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez ya se proyectaba como novelista. (Colprensa).

Respecto a estas dos primeras piezas, Vásquez tiene serias reservas. Ha dicho en varias entrevistas que en esa época se precipitó ante el afán de publicar y no se permitió a sí mismo una lectura real de lo que podía hacer como novelista. Insatisfecho con el trabajo realizado, abandonó la capital de Francia y emigró a Bélgica, a inicios de la década del 2000.

Es allí donde el escritor consigue crecer realmente en su faceta creativa. Regresa a la escritura de cuentos, mientras coquetea con nuevas ideas para una novela, y gracias a su texto ‘El mensajero’ es incluido en la antología “Líneas aéreas”, publicada por Lengua de Trapo.

En ese momento, el colombiano comienza a ser realmente considerado por la crítica, cuando los lectores lo descubren y se perfila como una de las promesas de la literatura hispanoaméricana de los próximos años. Sigue siendo un autor joven. Ni siquiera había llegado a los 30 años de edad.

Este periodo supone una etapa de descubrimiento para él, no solo a nivel creativo, también emocional. Viene de casarse con la publicista colombiana Mariana Montoya, con quien más adelante tendrá dos hijas, Martina y Carlota, y finalmente consigue abrazar a sus demonios. Se interna en la lectura de novelistas como Joseph Conrad, a quien le es devoto, Javier Marías o Ford Maddox Ford, entre otros. Escribe, finalmente, con la convicción de que lo que hace sigue el curso que él quiere y el resultado aparece luego en su primer libro de cuentos “Los amantes de Todos los Santos”, publicado por el sello Alfaguara en 2001.

Para entonces, el escritor ya se encuentra instalado en Barcelona con su familia y es en esta ciudad donde logra contagiarse de todo el entorno cultural que le interesa como autor. En últimas, es la ciudad del ‘Boom’ que tanto buscaba.

Allí comienza a trabajar como redactor de la revista Lateral, en donde comparte con el también escritor y periodista cultural Jorge Carrión, quien se convierte, con el tiempo, en uno de sus más cercanos amigos, y con otros autores de renombre en la actualidad como el francés Mathias Énard y los catalanes Juan Trejo y Robert Juan-Cantavella, mientras aprende de otros autores con más experiencia como el chileno Roberto Bolaño y el mexicano Juan Villoro.

Estando en Barcelona, Juan Gabriel Vásquez trabaja también como traductor y consigue hacerse una buena reputación. Este ejercicio le permite entender lo importante de la meticulosidad en el manejo del lenguaje para un escritor y aprende lo que puede para su propio oficio. Escribe reseñas de libros para El Periódico de Catalunya, mientras ejerce la labor de traductor y en ese momento recibe un encargo que le será vital para la escritura de una de sus más grandes novelas.

El escritor colombiano es el autor de libros como "El ruido de las cosas al caer", "La forma de las ruinas" y "Volver la vista atrás". (Foto: El Cultural).

En 2003, el editor colombiano Conrado Zuluaga le encomienda escribir una breve semblanza biográfica de Joseph Conrad. Mientras trabaja en el libro, Vásquez comprende que de ese ejercicio puede surgir algo más. Una vez lo termina y lo entrega (luego sería publicado con el título de “El hombre de ninguna parte”), se sienta a escribir “Historia secreta de Costaguana”.

Con la publicación de este libro, algunos años después, Juan Gabriel Vásquez descubre las claves de la novela y se arroja de lleno a explorar el género. Deja de ser una promesa y se convierte en una realidad de la literatura hispanoamericana, pero es con la aparición de su primera novela, “Los informantes”, que le permite quedar como finalista del Independent Foreign Fiction Prize, que logra llamar la atención.

Elogiado por autores de la talla de John Banville y el mismo Vargas Llosa, el escritor colombiano gana renombre a nivel internacional, mientras que en su país sigue siendo un autor medianamente leído. Todo cambia cuando llega el gran momento, en 2011, con el Premio Alfaguara de Novela.

Portada del libro "El ruido de las cosas al caer", de Juan Gabriel Vásquez. (Penguin Random House).

Nuevamente instalado en Bogotá, Vásquez es ya un autor con siete títulos publicados, entre novela, cuento y ensayo. Es destacado como uno de los escritores menores de 40 años con más proyección de la literatura en español y ejerce el periodismo de opinión con tal rigor que es galardonado con el Premio Simón Bolívar.

Los años próximos son de un completo crecimiento para el colombiano. Su técnica en la novela le permite estar en la agenda cultural de diversos países, no solo en Hispanoamérica. Viaja a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, dicta conferencias, recibe premios y disfruta de una reputación poco usual en un escritor de su país.

Si durante los años ochenta y buena parte del arranque del siglo XXI la imagen de referencia, en cuanto a literatura se refiere, para los lectores foráneos, era el autor de “Cien años de soledad”, a partir del 2011 y hasta la fecha, ese lugar lo ocupa Juan Gabriel Vásquez.

Juan Gabriel Vásquez es autor de "Canciones para el incendio", "El ruido de las cosas al caer" y "Volver la vista atrás".

La suya ha sido una obra construida a pulso, con el trabajo meticuloso del alfarero y hoy goza de los frutos de su trabajo. Para algunos críticos, es, entre los escritores colombianos del momento, el único con opciones para aspirar a ser considerado por la Academia Sueca como un posible merecedor del Premio Nobel de Literatura. La idea no es exagerada, el tiempo habrá de confirmarlo.

Con motivo de sus casi 30 años de carrera artística, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su edición 35, ha decidido hacerle un homenaje a su recorrido. Su aporte a las letras en español ha sido invaluable y aún falta mucho para que alcance su techo. Este ha sido apenas el prólogo.

FILBo 2023

Juan Gabriel Vásquez participará del evento titulado ‘De reconciliación y memoria’, junto al escritor mexicano Jorge Volpi y la excomisionada Marta Ruiz, en conversación con la periodista Laila Abu Shihab, el 27 de abril a las 5:00 p.m. en la Carpa Cultural.

