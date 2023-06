120 años de George Orwell: cinco libros del autor para descargar gratis

El escritor británico George Orwell cumpliría 120 años y Bajalibros lo celebra con cinco de sus mejores títulos, que pueden descargarse gratis.

“Desde muy temprana edad, tal vez cuando tenía cinco o seis años, supe que al crecer me convertiría en escritor”, aseguró el británico George Orwell en Por qué escribo (1946) , uno de sus últimos ensayos. Al parecer, ya de niño contaba con la capacidad de leer la realidad para adelantarse al futuro, como lo haría en aclamados libros de la talla de Rebelión en la granja o 1984, en los que supo ver el futuro que se venía. Muy a pesar suyo, lo que en la obra de Orwell era distopía terminó por transformarse en realidad.

A 120 años de su nacimiento, el creador del “Gran Hermano” y duro crítico de los totalitarismos de su época todavía se planta como uno de los escritores clave del siglo XX, uno que no usó su obra para alcanzar la gloria personal sino para alertar sobre los peligros del mundo. Es por eso que, en su aniversario, cinco de los mejores libros de George Orwell pueden descargarse gratis en Bajalibros.

Editados por Leamos como parte de su Biblioteca Abierta, la Colección George Orwell incluye, claro, sus dos novelas más conocidas: Rebelión en la granja y 1984, en las que apunta, desde la ficción, contra el fascismo y los líderes populares. Pero, además, también pueden descargarse sin costo su primer libro, Sin blanca en París y Londres, en el que narra su primer contacto con la pobreza; Homenaje a Cataluña, “un poderoso manifiesto del hombre contra las abstracciones que acaban conduciendo inevitablemente al terror”; y Opresión y resistencia, una antología contra los totalitarismos del siglo XX.

Cinco libros de George Orwell que pueden descargarse gratis en Bajalibros: "1984", "Sin blanca en París y Londres", "Rebelión en la granja", "Opresión y resistencia" y "Homenaje a Cataluña".

En Por qué escribo, Orwell explica cuáles son los cuatro motivos que todo escritor tiene para zambullirse en ese arduo trabajo, que viene con tanta satisfacción como responsabilidad:

♦ Egoísmo absoluto: Los escritores anhelan el elogio, desean ser recordados después de la muerte y vengarse de los que los despreciaron. Son ambiciosos, como lo son todos los que forman esa élite que ha elegido vivir su propia vida hasta el final: científicos, artistas, políticos, abogados, militares y empresarios de éxito.

♦ Entusiasmo estético: El sentido artístico no siempre acompaña a todos los escritores, pero a lo que sí aspiran todos ellos es a la perfección de su estilo, al ritmo de un buen relato, al uso de aquellas palabras que otorgan un tono musical a su prosa y a cuidar el formato del libro para hacerlo bello.

♦ Impulso histórico: El escritor siente la necesidad de buscar la verdad y transmitir la realidad contemplada, para que sea accesible a la posteridad.

♦ Propósito político: El escritor sueña en cambiar el concepto del mundo hacia el ideal que él defiende, en empujarlo en la dirección que él pretende. Ningún libro está exento de este matiz político. La opinión de que el arte nada tiene que ver con la política es ya en sí misma una actitud política.

La obra de George Orwell tuvo tal magnitud que su apellido se volvió un adjetivo. "Orwelliano" se transformó en sinónimo de "distópico". (Shutterstock)

Tan importante es la obra de George Orwell que su apellido, como el de otros grandes escritores universales de la talla de Jorge Luis Borges o Franz Kafka, se ha vuelto un adjetivo. “Orwelliano” suele utilizarse en el universo literario como un sinónimo de distopía, género que perfeccionó.

Para los autores contemporáneos, Orwell todavía funciona como un faro que alumbra el camino, una brújula que apunta siempre hacia el norte, que no es otra cosa que la libertad. Pocos escritores han tenido un impacto semejante, tanto en la literatura como en la cultura general.

“Volviendo la vista a lo que llevo escrito hasta ahora, veo que cuando me ha faltado un propósito político, he escrito libros sin vida, me he visto traicionado al escribir trozos llenos de fuegos artificiales, frases sin sentido, adjetivos decorativos y patrañas en general”, confesó en Por qué escribo. Pero 1984, su última novela y tal vez la más importante de su bibliografía, vendría a llenar ese vacío para redefinir su obra y catapultarla al panteón de los grandes escritores de los últimos siglos.

