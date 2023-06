Qué hay después de la muerte de quien se ama: tres libros que retratan la exploración del duelo y el dolor

Tres libros que retratan la exploración del duelo y el dolor (Infobae)

El dolor por la pérdida de quien nos acompañó en algún momento del camino, sea familiar, amigo o conocido, es una de las situaciones más difíciles por las que los vivos, en su mortalidad, descubren otro extremo de la tristeza. Es así como a lo largo de la historia los libros han explorado la muerte en sus distintas dimensiones y formas.

En este caso, el duelo que reflejan estos libros responde al sentimiento de las viudas, las mujeres que deben despedirse de su compañero. En tan infinita variedad de circunstancias reunimos tres obras que relatan esta experiencia en el Día Internacional de las Viudas.

“Arboleda” de Esther Kinsky

Portada del libro “Arboleda” de Esther Kinsky (Editorial Periférica)

“Me convertí en superviviente, en doliente. Antes de sobrevenirle a uno la condición de doliente, se puede pensar en la «muerte», pero todavía no la «ausencia». La ausencia es impensable mientras haya presencia. Para el doliente el mundo se define por la ausencia. La ausencia de la luz en el espacio de los vii ensombrece el resplandor en el espacio de los morti”.

Así es como Esther Kinsky sumerge al lector en las primeras páginas en una obra que explora con una melancolía casi palpable la vida después de la muerte de quien se ha amado con toda el alma, un esposo con el que se dibujaron sueños que nunca se harán realidad.

Sus páginas llevan a la narración de una mujer que ha emprendido un viaje sola a Italia, el lugar que había planeado visitar con su compañero. Allí se dibujan tres paisajes en los que tienen lugar escenas conmovedoras que vagan en la memoria de la protagonista. Con una rica descripción de espacios, la dolorosa experiencia se pacta como un viaje en medio de un invierno tan físico como emocional.

“La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa Montero

Portada del libro “La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa Montero (Seix Barral)

“Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizá incluso morboso? Yo no lo veo así, antes al contrario: me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo; la Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina”.

Con una pluma fiel a sus sentimientos, Rosa Montero emprendió la escritura de este libro tras leer el diario que Marie Curie inició cuando tuvo que enfrentarse a la muerte de su esposo, el cual, de hecho, incluye en la parte final de este libro. El enganche fue inmediato y con el ánimo de no dejarlo pasar, escribió esta obra, inspirada en su vida y en todo lo que la desafiaba durante su época y contexto.

En el curso de la historia, Montero crea una narración ligada al recuerdo personal, a la memoria y a la evocación de sus propias intimidades inspirada en Curie. Superar el dolor nunca fue tan necesario cuando gotea con tanta tristeza, por ello profundiza en la intensidad del sentimiento.

“La cofradía de las viudas” de Mónica Hernández

Portada del libro “La cofradía de las viudas” de Mónica Hernández (Editorial Planeta México)

“Paula pensaba que las venganzas eran un condimento difícil de alejar y también que la consumían a una si no las llevaba a cabo (...) El tiempo no se detenía para nadie. Excepto para los muertos, pero a esos ya les daba igual (...) Las mujeres podían adivinar el futuro, intuir las intenciones, acercar las alegrías y alejar las tristezas”.

Como si de un compromiso se tratara, Mónica Hernández reunió la historia de mujeres viudas de editores que tuvieron que hacerse cargo de la impresión, rompiendo las reglas en un mundo en el que la libertad para ellas era realmente un privilegio reservado del que sí gozaban con desenfreno los hombres.

El desafío, entonces, se dividió en estas mujeres entre el duelo y el poder sobre sí mismas. Esta es la historia de una hermandad secreta de mujeres reales que tienen a cargo las imprentas de sus muertos. Las reunidas allí surgieron de una ardua investigación que le permitió a Mónica conocer los nombres de figuras ilustres que solo eran conocidas en la academia.

