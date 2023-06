Enfermedad, organizaciones armadas y un secreto bien guardado: cinco momentos clave del regreso de Perón en 1973, en un libro que se puede descargar gratis

El "Tata" Yofre y su libro "El gran secreto del retorno de Perón en 1973".

Este martes se cumplen 50 años de aquel histórico 20 de junio de 1973, de aquel caótico y esperado retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina, tras 18 años de exilio. Los enfrentamientos en el aeropuerto de Ezeiza entre facciones de la derecha y la izquierda peronista dejaron un saldo de víctimas nunca precisado e hicieron que la enorme manifestación que se desplazó desde todas partes del país para ver a Perón se quedara sin esa imagen tan esperada. El avión presidencial fue desviado a Morón y no hubo fiesta para nadie.

Las esperanzas de cambio de millones de argentinos que tenían fe en ese retorno político quedaron envueltas en el remolino de un año donde pasó de todo: terminó una dictadura, hubo dos elecciones, cuatro presidentes en un mismo año (Lanusse, Cámpora, Lastiri y Perón), asesinaron al líder sindical José Ignacio Rucci, hubo un récord de secuestros extorsivos, una inflación difícil de controlar, numerosas acciones de la guerrilla, el comienzo de la represión ilegal, y una mujer -Isabel Martínez de Perón- integró por primera vez en nuestro país la fórmula presidencial que arrasó con casi el 62% de los votos.

"El gran secreto del retorno de Perón". Un libro de Juan Bautista Yofre.

1973 fue un año eminentemente político. El primero de un breve período de democracia de apenas tres años, entre dos dictaduras. Fueron años complejos donde el país no llegó a crecer ni a resolver sus graves conflictos y la democracia fue aplastada por el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el más oscuro de la historia argentina, que duró casi ocho años. El próximo diciembre, el país cumplirá 40 años de democracia ininterrumpida.

Sobre esos meses simbólicos, que concentraron el estallido de las contradicciones del peronismo, el periodista y escritor Juan Bautista “Tata” Yofre escribió El gran secreto del retorno de Perón en 1973, un libro que revela detalles inéditos y documentos exclusivos, que puede descargarse gratis en Bajalibros.

La relación con las organizaciones armadas, los disturbios de Ezeiza, el asesinato de Rucci, la deteriorada salud de Perón y la mirada del Gobierno norteamericano sobre la realidad nacional, son algunos de los puntos clave de este libro.

A modo de anticipo, se reproducen algunos fragmentos.

La relación con las organizaciones armadas

El miércoles 18 de abril, por boca del dirigente juvenil Rodolfo Galimberti, se presentó al periodismo el documento titulado “Compromiso de la juventud peronista con el pueblo de la Patria”. Estaba rodeado por los jefes de las siete regionales en que estaba integrada la Tendencia y sus legisladores nacionales electos (un senador y ocho diputados). Bajo la consigna “por una patria justa, libre y soberana, la patria socialista”, el documento de diez puntos comenzaba por “la libertad incondicional y sin discriminaciones de todos los compañeros presos políticos, gremiales y conexos”. Luego exigía la “supresión de todos los tribunales especiales, derogación de toda la legislación represiva, revisión de todos los fallos dictados por la Cámara Federal en lo Penal (fuero antisubversivo), y la declaración ‘en comisión’ de todos los funcionarios y magistrados designados a espaldas del pueblo por los gobiernos antipopulares e ilegítimos que se sucedieron desde 1955″.

El documento trazaba una línea de confrontación con la ortodoxia peronista y con el pensamiento de Perón que comenzaba a trascender desde Madrid.

Perón dejó en claro quién mandaba y dijo que el futuro era de la juventud “pero no el presente”.

(....) En la capital española Galimberti y Abal Medina fueron sometidos en la quinta 17 de Octubre al escarnio por una suerte de tribunal popular integrado por otros dirigentes del peronismo, mientras “el viejo de mierda” (como llamaban al General algunos dirigentes montoneros) asentía en silencio. Los imputados no lo sabían, pero todo fue grabado. Allí se habló de todo: el desatino de anunciar “milicias populares”, la infiltración izquierdista del que era víctima el Movimiento (más tarde, en octubre de 1973, se dieron instrucciones para neutralizarlas), las designaciones de algunos candidatos perdidosos (caso Santiago del Estero) y la relación con el radicalismo. La sentencia fue inapelable. Galimberti fue expulsado y Abal Medina comenzaba a recorrer el camino de su declinación política dentro del peronismo. Leyendo los diarios de la época ya nadie se podía hacer el distraído. Todo lo que salía de la quinta de Puerta de Hierro era condenatorio para la Tendencia. Perón dejó en claro quién mandaba y dijo que “el futuro era de la juventud, pero no el presente”.

Los disturbios de Ezeiza

Desde el día antes el periodista Juan María Coria y un equipo del matutino La Prensa, dirigido por Antonio Requeni, se encontraban instalados en el Hotel Internacional de Ezeiza. Como el comedor estaba cerrado, por consejo del colega Enrique Llamas de Madariaga, cenaron en El Mangrullo. “Al día siguiente por la mañana -contó Coria en Testigos del Poder- el porvenir de esa jornada nos golpeó de lleno. Hombres jóvenes con brazaletes de la JP y metralletas colgando de sus hombros, se desplazaban por todos lados”. En un momento se encontró con el ex boxeador Oscar Sostaita, un leal amigo de Perón, que le dijo en voz baja: ‘Esto no me gusta nada’…, poco después de las 14.30 comenzó el avance de los Montoneros sobre el palco. Hubo disparos para frenar el avance. La batalla comenzaba (…) grupos de izquierda peronista y sectores trotskistas ametrallaban el palco para tomarlo y recibir a Perón en nombre de la Patria Socialista; los de la Patria Peronista lo defendían sin desperdiciar balas”.

Perón en Ezeiza en 1973. Con él, Cámpora, Abal Medina y Rucci.

Arriba del palco, tirados a ras del piso, estaban los músicos de la Orquesta Sinfónica, varios, parapetados en sus propios instrumentos; invitados especiales, como Saturnino Funes y Jorge Anzorreguy con sus respectivas esposas; el cineasta Leonardo Favio, custodiado por un joven a quien le decía “comandante”, desde su cabina de transmisión se desgañitaba exigiendo orden y serenidad, mientras los disparos pegaban en las estructuras de metal y las 18.000 palomas que iban a ser soltadas en “Prenda de Paz” huían de sus jaulas. La fiesta se había transformado en un pandemonio. O, en otras palabras, era la obra de arte final del desorden en el que habían sumergido Cámpora y sus seguidores a la Argentina. Perón lo sabía, ya lo había comentado en Madrid.

Hubo incidentes de todo tipo -linchamientos, castraciones y ahorcamientos en los árboles- y el avión Betelgeuse que traía a Perón descendió en la Base de Morón. La primera reacción del viejo líder fue amenazar con un “yo me vuelvo a Madrid”.

El asesinato de José Ignacio Rucci

Dos días más tarde de la victoria electoral y al día siguiente del viaje de un enviado oficial a Chile, un comando de FAR y Montoneros asesinó a balazos al jefe de la CGT, José Ignacio Rucci. Fue, en primera instancia la respuesta brutal por el papel preponderante que había tenido Rucci en la caída de Cámpora el 13 de julio; asimismo lo acusaban de haber tenido un papel especial en los incidentes de Ezeiza, pero él estaba en el avión que traía a Perón. También fue la réplica de la guerrilla a la decisión de la población de plebiscitar a Perón, que desarmaba la más mínima posibilidad de Montoneros y su colateral pública, la JP de las Regionales de influir en el futuro gobierno.

El asesinato de Rucci fue una clara advertencia de la guerrilla a Perón y de paso también a toda la sociedad. El resultado electoral no modificaba el interés expreso de Firmenich y sus socios de continuar por el camino de la violencia para instalar la patria socialista. Ni aun el resultado contundente del 62% obtenido por Perón en las elecciones nacionales. El camino de los montoneros no tenía vinculación con la democracia representativa ni tampoco con las decisiones populares volcadas en las urnas.

Rucci había sido advertido, su muerte anticipada, en los cánticos montoneros

Rucci, uno de los blancos favoritos de la guerrilla, había sido advertido, su muerte anticipada, en los cánticos montoneros en la cancha de Atlanta: “Rucci traidor a vos te va a pasar lo mismo que a Vandor”. Mientras los jefes montoneros dialogaban con Perón, al mismo tiempo planificaban la muerte de Rucci, confirmando aquello que había sostenido Firmenich el 8 de septiembre, luego del encuentro con Perón: que no abandonarían las armas porque eran su recurso político.

En ese momento no “firmaron” el asesinato pero con el tiempo se supo fehacientemente que habían realizado el crimen. Lo sucedió en el cargo Adelino Romero, segundo en la organización obrera y miembro de la Asociación Obrera Textil (AOT). La primera respuesta no institucional de la ortodoxia fue el asesinato de Enrique Grynberg, miembro del Consejo de la Juventud Peronista de la Zona Norte. Como dijo años más tarde el ex secretario general del PJ, Juan Manuel Abal Medina, tras el asesinato de Rucci, “Perón allí decide que va a terminar con esos sectores”. En realidad, ya había comenzado.

La salud de Perón

El jueves 22 de noviembre, Perón fue víctima de un edema agudo de pulmón en su casa de Gaspar Campos. En ese momento no contaba con un equipo de atención médica de urgencia “de allí que con los autos de la custodia habían tenido que salir a buscar un médico en forma urgente”, me relató años después el doctor Carlos A. Seara. Hasta ese momento se sabía que Perón era atendido por el eminente cardiólogo Pedro Cossio. Pasado ese accidente, Perón le dijo a Cossio: “Esta vez no estaba lista la guadaña, aunque la vi cerca”.

Juan Domingo Perón saluda.

Desde aquel momento se tomó la decisión de formar un equipo médico estable, integrado por jóvenes profesionales de sólida formación, entrenados para situaciones de urgencia, y de absoluta confianza profesional e ideológica. Todos los candidatos a integrar el equipo, como bien dijeron Pedro Ramón Cossio y Seara, fueron investigados. Éste dato es importante porque configuraba el clima ideológico del ambiente que rodeaba a Perón…o que Perón deseaba. Como se verá, uno de los candidatos a formar el grupo fue descartado después que se comprobó que en las elecciones de marzo de 1973 había votado por la fórmula de izquierda Oscar Alende-Horacio Sueldo.

Un secreto: la mirada del gobierno norteamericano

En el plano internacional, el presidente Richard Nixon se encontraba cada vez más comprometido por el escándalo de Watergate.

A pesar de los inconvenientes que enfrentaba el jefe de la Casa Blanca, el embajador estadounidense en la Argentina, John Davis Lodge, firmó un cable cifrado para el subsecretario de Estado Jack Kubisch que comienza a develar el futuro argentino, en el que dice: “Muchos antiperonistas tradicionales están cambiando su punto de vista debido a su convicción de que Perón es la única persona que puede salvar a la Argentina en este momento. Hay una marea considerable a su favor. Es posible que Perón pueda hacer frente al ERP e incluso disolverlo, eliminando así la mayor preocupación actual de Cámpora. […] “

El cable decía también: “Los viajes imaginativos y valientes del presidente Nixon a Moscú y Pekín cambiaron nuestro marco de referencia diplomático y constituyen un importante avance en las normas diplomáticas que sugiere un avance en la dirección de Perón. Basado en las conversaciones que he tenido con personas notables, creo que lo que Perón realmente quiere es el reconocimiento público por parte de los Estados Unidos de su papel único de liderazgo en la situación argentina actual. Es un hecho de la vida que no podemos ignorar y que, sin decirlo así, ubicaría a la Argentina, en lo que respecta a los Estados Unidos, en una posición similar a la de México y Brasil. […] Creo que el Departamento debería considerar instruir al Embajador Horacio Rivero en Madrid para que haga un acercamiento amistoso a Perón antes de su partida con el presidente Cámpora hacia Buenos Aires. El Almirante Rivero podría decir que el Embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires desea visitarlo mientras está aquí, para asegurarle, como lo aseguró el Secretario Rogers al Presidente Cámpora, que deseamos relaciones amistosas y constructivas. […] Sería apropiado, creo, que le entregue a Perón una carta personal del presidente Nixon. El asunto es urgente y, si podemos manejarlo de manera efectiva, podría producir beneficios de incalculable importancia no sólo en las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, sino en toda América Latina”.

<br/>

Otros libros gratuitos

Biblioteca Leamos es una colección de ebooks que se descargas de manera gratuita de la plataforma digital Bajalibros. Aunque su contenido se incrementa permanentemente, en este momento se pueden encontrar, entre otros, títulos como Los vientos, de Mario Vargas Llosa, Muchachos y El camino de los héroes”, sobre el Mundial de Qatar y la Selección argentina y Francisco. Diez años del Papa latinoamericano, que repasa la década en la que el Santo Padre argentino ha ejercido como máxima autoridad de la Iglesia de Roma.

También Mi amado Moreno de mi corazón, las desgarradoras cartas que María Guadalupe Cuenca de Moreno le envió su marido, el patriota argentino Mariano Moreno. Él se había embarcado rumbo a Londres... sin saber que mientras ella escribía el cuerpo de él ya estaba en el fondo del mar.

También hay una reflexión sobre el género policial de parte de uno de sus grandes escritores y lectores, Jorge Fernández Díaz.

Y clásicos como Mujercitas, 1984, Don Quijote de la Mancha o Hamlet. Y obras que apuntan a aliviar algunos de los grandes problemas de esta era, como Cómo combatir el estrés, 60 maneras de vivir sin ansiedad y 60 claves para mejorar tu autoestima. También hay libros como 60 consejos para ser buenos padres, ¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar, de Francis Holway y Biografía de mi cáncer, de Patricia Kolesnicov.

Y más: exploralo en Biblioteca Leamos, clickeando acá.

Seguir leyendo