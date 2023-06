Consejos, confesiones y arrepentimientos: lo que dejamos atrás cuando sabemos que se nos va la vida en “La lista de arrepentimientos de Clover”:

“La lista de arrepentimientos de Clover” de Mikki Brammer

Procedente del periodismo, donde escribe sobre arquitectura, arte y diseño para publicaciones tan reputadas como “Architectural Digest”, Mikki Brammer, nacida en Australia pero radicada en Nueva York hace su ingreso al mundo de la literatura con una particular historia sobre una mujer cuya misión en el mundo es acompañar a las personas en su tránsito de esta vida a la siguiente (o a lo que sea que hay o no después de la muerte). En el camino, Clover Brooks recopila las últimas manifestaciones de sus “pacientes” en tres libretas: consejos, confesiones y arrepentimientos, de eso trata “La lista de arrepentimientos de Clover”..

“La lista de arrepentimientos de Clover”, de Mikki Brammer

Portada del libro “La lista de arrepentimientos de Clover” de Mikki Brammer (Editorial Planeta)

“Como un corredor que acaba de pasar la estafeta, mi trabajo había terminado. Entre las emisiones de los escapes y la irritante mezcla de pescado seco con tamarindo, el aroma de la muerte se me quedó atorado en la nariz. No me refiero al olor de un cuerpo en descomposición, pues nunca he tenido que lidiar con eso. Por fortuna, solo me ha tocado sentarme con los moribundos mientras atraviesan el umbral entre este mundo y el otro. Me refiero al otro aroma, al perfume específico del instante en el que la muerte es inminente”. (Fragmento de La lista de arrepentimientos de Clover).

Con una narración que se detiene en los detalles para dibujar al lector los más fieles paisajes físicos y sensitivos que invaden a los personajes, Brammer hará de esta lectura todo un viaje entre el plano de los vivos y de quienes se despiden. Sin embargo, lejos de un hecho incalculable, quienes cruzan el umbral tienen una oportunidad para entregar a los vivos sus últimas palabras.

De esta manera, Brammer presenta a sus lectores a Clover Brooks, una mujer que pasa sus días acompañando a quienes se encuentran en los últimos pasos para su final. Su apoyo es crucial para que cada uno de ellos transite hasta el final del camino de manera pacífica, pero también, registrando sus últimas palabras en un cuaderno especial: Consejos, Confesiones y Arrepentimientos.

A modo de testimonio y tesoro, Clover recoge esta información que le es entregada por quienes están a punto de partir como su último deseo. Sin embargo, pasar tanto tiempo con ellos y recibir de sus bocas tales palabras difuminará lo que significa vivir para Clover, pues ha pasado mucho tiempo con los moribundos.

¿En dónde reside el sentido de la vida y el valor de llevar una vida feliz? Cuestiones como esta a la par de quienes se despiden, serán los escenarios que atinadamente Brommer dibujará para sus lectores en este debut en el mundo de las letras.

Sobre la autora: Mikki Brammer

Mikki Brammer (mikkibrammer.com)

Nació en Australia.

Ha vivido en distintas partes de Australia, Francia y España. Ahora vive en Nueva York.

Su escritura se enfoca en la ficción, pero principalmente en el arte, el diseño y la arquitectura.

Ha publicado en ELLE Decor, Luxe Interiors + Design, Metropolis, Surface, Architectural Digest y Dwell.

