Los años de la dictadura chilena y la lucha por los ideales políticos en “La melodía de la memoria”, la nueva novela de Alyson Richman

Tras la salida en 2022 de sus novelas “El jardín italiano” y “Los custodios del tiempo”, publicadas por el grupo Planeta, la escritora estadounidense Alyson Richman vuelve a sorprender a sus lectores con otra de sus ficciones altamente adictivas, una historia ambientada en el Chile de la dictadura, escrita con una prosa que sumerge a quien la lee en lo más profundo de las relaciones humanas.

Al“La melodía de la memoria” cuenta la vida de Octavio Ribeiro, un hombre soñador, comprometido con las causas justas, la libertad, la belleza y la literatura. Vive junto a su esposa Salomé, de quien se encuentra profundamente enamorado, tanto como en las primeras veces, cuando la cortejaba con poesía y la maravillaba con su inteligencia y su pasión por defender sus ideales.

Cuando estalla el golpe de Estado en Chile todo cambia para ellos. La dictadura de Augusto Pinochet los obliga a tomar decisiones. Salomé le ruega a Octavio que no le haga frente al régimen, sabiendo bien que él no lo aceptará. Si lo hace, corre el riesgo de que su familia quede expuesta. Para Octavio, sin embargo, darle la espalda a sus ideales no es una opción.

Ante esto, Salomé debe exiliarse y viaja a Suecia. Octavio ha quedado atrás y entiende que el camino de regreso será doloroso. A lo lejos, ve cómo las consecuencias de los actos de Octavio van teniendo repercusiones sobre sus más queridos y sobre ella misma. Para Salomé no hay manera de negarse ante el hecho de que volver a Chile, volver al encuentro de su amor, jamás podrá ser una opción.

Esta es, probablemente, una de las novelas más conmovedoras que haya escrito Richman. Una pieza que habla sobre la posibilidad del perdón y la libertad, sobre eso que dejamos atrás, a pesar de nosotros mismos, y termina marcándonos de por vida.

En la década de los setenta, muchas fueron las familias que se vieron obligadas a dividirse a causa de la dictadura en Chile. Su historia, de alguna forma, es la que ha intentado contar aquí la escritora estadounidense, quien demuestra, una vez más, que el amor es la herramienta más poderosa que tenemos, y por la cual toda batalla que se libre adquiere una dimensión mucho más profunda.

Con buen tino y una prosa envolvente, Alyson Richman consigue llevar a los lectores por los laberintos del dolor y la expiación. “La melodía de la memoria” es una novela sobre la separación política, la ruptura familiar y el peso de las distancias, a partir de una realidad que aún hoy sigue afectando a quienes todavía viven de los rezagos de aquel periodo trágico.

Una pregunta importante ronda la mente de los lectores durante toda la novela: ¿Qué es más importante para un ser humano: el amor o las ideas?

Sobre la autora, Alyson Richman

Es una reconocida autora de bestsellers , y una talentosa pintora.

Entre sus obras destacan Los amantes de Praga (Planeta, 2017), Las horas de terciopelo (Planeta, 2020), El jardín italiano (Planeta, 2022) y Los custodios del tiempo (Planeta, 2022).

Se graduó de Wellesley College con un título en Historia del Arte y Cultura Japonesa.

Sus novelas, que han sido traducidas a más de dieciocho idiomas, combinan su profundo amor por el arte, la historia y los viajes.

En la actualidad vive en Long Island con su esposo y sus dos hijos.

